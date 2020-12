استودیوی Ryu Ga Gotoku در جدیدترین توییت خود اعلام کرد که قرار است مجموعه‌ی بازسازی یاکوزا که شامل قسمت‌های سوم، چهارم و پنجم است در تاریخ ۲۸ ژانویه (۹ بهمن) به پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی بیاید. علاوه بر این مجموعه،‌ قسمت ششم بازی یاکوزا که تا به حال تنها برای پلی‌استیشن ۴ در دسترس بود هم روز ۲۵ مارس (۵ فروردین) به ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی خواهد آمد.

تمامی بازی‌های سری یاکوزا از طریق سرویس اشتراکی ایکس‌باکس گیم پس برای کنسول ایکس‌باکس و کامپیوتر‌های شخصی در دسترس خواهند بود.

بازی‌های سری یاکوزا سال‌هاست که عرضه می‌شوند و از ژاپنی‌ترین بازی‌های ویدیویی هستند که می‌توانید پیدا کنید. این بازی‌ها بازی‌کن را در خیابان‌های خیالی منطقه‌ی کاموروچو قرار دهد که پر از شگفتی و فعالیت‌های سرگرم‌کننده هستند.

داستان این سری هم از نقاط قوت آن محسوب می‌شود که در ۷ نسخه، ماجرای شخصیت اصلی بازی یعنی کیریو را تعریف می‌کنند. تا به حال نسخه‌های صفر، اول و دوم این بازی به طور کامل بازسازی و برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس و کامپیوتر‌های شخصی منتشر شده بودند اما تجربه‌ی نسخه‌ی ششم تنها روی پلی‌استیشن ۴ ممکن بود و علاوه بر آن، اجرای باقی بازی‌های این سری روی این دستگاه‌ها تقریبا غیرممکن بود. خوشبختانه قرار است قسمت ششم این سری برای ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی عرضه شود و همچنین دیگر نسخه‌های باقی‌مانده نیز روی تمام پلتفرم‌های یاد شده منتشر شوند.

البته برخلاف سه قسمت اول، سه قسمت دوم تغییری نکرده‌اند. این بازی‌های که در اصل برای کنسول پلی‌استیشن ۳ عرضه شده بودند با همان ظاهر قبلی برای کنسول‌های نسل هشتم سونی و مایکروسافت و همچنین کامپیوترهای شخصی عرضه خواهند شد و تنها برتری آن‌ها در مقابل بازی اصلی، وضوح تصویر بهتر و نرخ فریم بالاتر خواهد بود.

به لطف مجموعه‌ی بازسازی یاکوزا و عرضه‌ی دوباره‌ی یاکوزا ۷، تمامی طرفداران این سری می‌توانند بدون محدود شدن توسط پلتفرم خود، از این بازی‌ها لذت ببرند. البته عرضه‌ی قسمت‌های سوم تا پنجم این سری بازی به مجموعه‌ی منتشر شده محدود نیست و می‌توان این بازی‌ها را به صورت جداگانه خریداری کرد. همچنین تمامی بازی‌های سری یاکوزا از طریق سرویس اشتراکی ایکس‌باکس گیم پس برای کنسول ایکس‌باکس و کامپیوتر‌های شخصی در دسترس خواهند بود.

مجموعه‌ی بازسازی یاکوزا در تاریخ ۲۸ ژانویه (۹ بهمن) برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی و قسمت ششم این سری روز ۲۵ مارس (۵ فروردین) برای ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی عرضه خواهند شد.

The post مجموعه‌ی بازسازی Yakuza و Yakuza 6 به ایکس‌باکس و کامپیوتر می‌آیند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala