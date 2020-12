در هنگام برگزاری مراسم گیم اواردز ۲۰۲۰، شرکت اسکوئر انیکس از بازی Just Cause: Mobile برای گوشی‌های همراه رونمایی کرد. اثری که به‌گفته‌ی اسکوئر انیکس در سال ۲۰۲۱ منتشر خواهد شد.

براساس توضیحات اعلام شده، این بازی در قالب یک اثر اکشن شوتر و به‌‌عنوان یک بازی رایگان برای گوشی‌های دارای سیستم‌عامل اندروید و آی‌اواس منتشر خواهد شد. بازی Just Cause: Mobile هم دارای بخش تک‌نفره وهم دارای یک بخش چندنفره خواهد بود تا بازیکنان بتوانند به انتخاب خود در این دو بخش مختلف به تجربه‌ی بازی و فعالیت‌های همیشگی سری جاست بپردازند. این نسخه تجربه‌ی جهان پرجنب‌وجوش و سرشار از اکشن سری جاست کاز را به گوشی‌های همراه می‌آورد تا هر موقع که خواستید راحت‌تر به تجربه‌ی بازی بپردازید. حتی می‌توانید به‌راحتی در بخش آنلاین یا در نقش رقیب در مقابل دوستانتان قرار بگیرید یا به عنوان همراه تجربه چندنفره‌ی بازی را با آن‌ها انجام دهید. بازی با موتور گرافیکی آنریل انجین ۴ ساخته شده و از گرافیک سه بعدی و بالایی برای گوشی‌های همراه بهره‌مند خواهد بود.

بازی Just Cause: Mobile از چهار بخش مختلف پشتیبانی می‌کند. بخش اول، بخش داستانی است که شما با ساخت شخصیت مخصوص خود در محیط اپن‌ورلد دنیای بازی جاست کاز رها می‌شوید تا ماجرای آن را دنبال کنید و آن را به اتمام رسانید. در این بخش داستانی، با شخصیت‌هایی از آثار قبلی سری جاست کاز هم روبه‌رو خواهید شد.

بخش دوم، مربوط به یکی از بخش‌های آنلاین بازی می‌شود که از ۳۰ بازیکن پشتیبانی می‌کند. در واقع، در این بخش ۳ تیم ۱۰ نفره وجود دارد که هر تیم باید برای تصاحب پایگاه‌ها با دیگر تیم‌ها رقابت کنند. در این بخش هم می‌توانید از سلاح‌های مختلف و هم وسیله‌های نقلیه گوناگون استفاده کنید. بخش سوم، بخش کوآپ ۴ نفره‌ی بازی است که در ماموریت‌های مشخص و خاص می‌توانید آن را تجربه کنید. همچنین بخش دیگری هم وجود دارد که چالش دشوارتر و سخت‌تری را برای شما قرار می‌داد که در آن باید بهترین امتیاز را برای خود ثبت کنید.

به احتمال زیاد موفقیت بعضی از مجموعه‌ بازی‌های معروف در گوشی‌های همراه باعث شده تا اسکوئر انیکس به فکر ساخت چنین اثری بیفتد تا بلکه شانس خود را در این زمینه امتحان کند. هرچند اسکوئر انیکس اعلام کرده که بازی در سال ۲۰۲۱ منتشر خواهد شد، اما تاریخ دقیق عرضه بازی همچنان مشخص نشده است.

دانلود mp4

The post نسخه‌ی موبایل بازی Just Cause معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala