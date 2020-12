شبکه‌ی اینترنتی نتفلیکس پخش اولین فصل یک سریال اقتباس شده از بازی Detention را آغاز کرده. توسعه‌دهندگان بازی هم در جدیدترین توییت خود، طرفداران را به تماشای این سریال دعوت کرده‌اند.

بازی Detention یک اثر ترسناک روان‌شناختی است که توسط استودیوی «رد کندل گیمز» (Red Candle Games) ساخته شده. این بازی قسمت تاریکی از تاریخ کشور تایوان را نمایش می‌دهد. دولت کشور تایوان در دهه‌ی ۶۰ میلادی رویه‌ای ترسناک را دنبال و از ترس مخالفت جامعه‌ی اندیشمندان، شروع به قتل و کنار زدن نخبگان جوان کشور خود کرد. بازی Detention این بخش از تاریخ تایوان را نمایش می‌دهد.

پرستش: بهترین بازی ترسناک ۲۰۱۹ برای همیشه ناپدید می‌شود

استودیوی رد کندل پیش از این جنجال بزرگی را تجربه کرده. بازی Devotion که اثر دیگر این استودیو به شمار می‌رود یک شوخی با رییس جمهور کشور کومونیست و تمامیت‌خواه چین در خود داشت و این موضوع خشم دولت چین را برانگیخت. به دنبال خشم دولت چین، فشارهای فراوانی بر استودیوی رد کندل گیمز اعمال شد. علاوه بر حذف بازی این استودیوی از فروشگاه‌های فروش بازی، عذرخواهی‌های فراوان و صدالبته ناشی از ترس از دولت چین صورت گرفت. خوشبختانه کتابخانه‌ی هاروارد دست به کار شد و برای جلوگیری از نابودی این بازی باکیفیت، آن را درون بایگانی‌های خود نگهداری کرد.

در بخش توضیحات صفحه‌ی سریال مربوط به این بازی در وب‌سایت نتفلیکس نوشته شده:

یک نوجوان زجرکشیده راز‌های آزاردهنده‌ای از دبیرستان خود را کشف می‌کند و همچنین یک رویداد فرازمینی زندگی او را به پایان می‌رساند.

البته این اقتباس، اولین اقتباس برگرفته از بازی Detention نیست. در سال ۲۰۱۹ یک فیلم سینمایی بر اساس این بازی ساخته شده. همچنین یک رمان هم بر پایه‌ی داستان این بازی نوشته شده.

در حال حاضر دو قسمت از این سریال در شبکه‌ی نتفلیکس برای تماشا موجود هستند. در تاریخ ۱۲ دسامبر (۲۲ آذر) دو قسمت جدید از این سریال پخش خواهند شد و پس از آن، هر هفته یک جفت از قسمت‌های این سریال به شکل منظم پخش می‌شوند.

توسعه‌دهندگان بازی Detention در جدیدترین توییت خود این سریال را به طرفداران بازی پیشنهاد کرده‌اند. مهم‌تر از این موضوع، در توییت جدید این استودیو آمده که تیم رد کندل در حال توسعه‌ی بازی جدید خود هستند و به زودی اخبار جدیدی را از آن خواهیم شنید.

البته قبل از هر چیزی پیشنهاد می‌کنیم سری به بازی‌های استودیوی رد کندل گیمز بزنید. بازی Detention همین حالا برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ، کامپیوترهای شخصی و اندروید در دسترس است. اثر جدیدتر این استودیو، یعنی بازی Devotion تنها برای کامپیوترهای شخصی موجود است و با توجه به فعالیت‌های دولت چین، دریافت آن کمی دردسر دارد.

