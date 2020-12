بیش از یک سال از عرضه‌ی بازی Disco Elysium برای کامپیوتر می‌گذرد و اکنون بالاخره پس از انتظار و درخواست‌های فراوان، نسخه‌ی کامل‌‌تر این بازی با نام بازی Disco Elysium: Final Cut برای کنسول‌ها و کامپیوترهای شخصی معرفی شده است.

اگر بخواهیم نام بازی‌های فوق‌العاده و شگفتی‌های سال قبل را به زبان آوریم، قطعاً باید اشاره‌‌ی مهمی به Disco Elysium کرد. این بازی که سال قبل برای کامپیوتر منتشر شد، توانست بسیاری از گیمرها را سورپرایز کند و به یکی از مهم‌ترین آثار آن سال تبدیل شود. تا حدی که در مراسم گیم اواردز ۲۰۱۹ هم یکی از موفق‌ترین بازی‌ها لقب گرفت. Disco Elysium توانست در گیم اواردز سال قبل، ۴ جایزه مختلف را کسب کند. این یعنی قبل از برگزاری مراسم امسال که رکورد بیش‌ترین جایزه به The Last of Us Part II‌ رسید، بازی Disco Elysium یکی از رکوردداران بیش‌ترین جایزه دریافتی گیم اواردز بود. همچنین به‌صورت کلی استقبال منتقدان و طرفداران از بازی به‌شدت بالا بود و حتی از سوی برخی از سایت‌های دیگر موفق شد تا جایزه بهترین بازی سال ۲۰۱۹ را کسب کند.

همه‌ی این‌ها بخشی از دلایلی است که باعث می‌شود اشتیاق طرفداران برای عرضه‌ی نسخه‌ی کنسولی این بازی بسیار زیاد باشد. Disco Elysium یک بازی نقش‌آفرینی جهان‌باز است که محوریتی کارآگاهی دارد و توسط استودیو ZA/UM ساخته شده است. طبق اعلام رسمی، بازی Disco Elysium: Final Cut در ماه مارس ۲۰۲۱ برای پلی‌استیشن ۵، پلی‌استیشن ۴، کامپیوتر، مک و استیدیا متنشر خواهد شد . به دنبال آن و با کمی تأخیر، در تابستان ۲۰۲۱ این بازی برای ایکس باکس سری ایکس/ سری اس و نینتندو سوییچ هم عرضه خواهد شد. افرادی که اکنون بازی Disco Elysium را تهیه کرده باشند، می‌توانند این نسخه را در قالب یک به‌روزرسانی رایگان دریافت کنند و نیازی به خرید دوباره‌ی آن ندارند.

بازی Disco Elysium: Final Cut دارای ویژگی‌هایی نظیر مأموریت‌های اضافی، منطقه‌ای کاملاً جدید و صداگذاری کامل برای تمامی شخصیت‌ها خواهد بود. همچنین پشتیبانی از کنترلر کنسول‌ها می‌تواند در تجربه‌ی آن و کنترل بازی تأثیر خوبی بگذارد. همچنین می‌توانید در کنسول‌های نسل نهمی همچون پلی‌استیشن ۵ بازی را با رزولوشن ۴K و نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا کنید.

iam8bit، ناشر بازی، نسخه‌ی کالکتور ادیشن بازی Disco Elysium: Final Cut را هم برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/ اس و نینتندو سوییچ معرفی کرده است. این نسخه با قیمت ۲۵۰ دلار منتشر خواهد شد و دارای ویژگی‌های نظیر کتاب طراحی‌های هنری ۱۹۰ صفحه‌ای از بازی، موسیقی‌های بازی، جعبه‌ها ویژه و خاص، نقشه‌ی زیبا از شهر بازی و… خواهد بود.

بازی Disco Elysium ابتدا در اکتبر ۲۰۱۹ برای استیم و GOG منتشر شد و به دنبال آن در آوریل ۲۰۲۰ این بازی برای سیستم‌عامل مک هم منتشر شد. پس از آن، فروشگاه اپیک گیمز در ژوئن ۲۰۲۰ میزبان این بازی شد. اکنون هم نسخه‌ی کنسولی آن معرفی شده تا طرفداران این بازی بتوانند بعد از یک سال انتظار به فکر تجربه‌ی آن روی کنسول‌ها باشند.

