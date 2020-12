استودیوی Wildcard ساخت بازی ARK II را همراه با یک تریلر تایید کرد. بازیگر معروف، وین دیزل در این بازی وجود دارد و این بازی در سال ۲۰۲۲ علاوه بر کامپیوترهای شخصی برای کنسول‌های ایکس‌باکس سری ایکس و اس منتشر خواهد شد.

بازی‌های ARK در سبک بقا هستند. هدف اصلی بازی‌کن در این بازی‌ها زنده ماندن در شرایط سخت است. گیم‌پلی این بازی‌ها از جمع‌آوری منابع و ساخت چیز‌های مختلف از جمله سازه‌ها و اسلحه‌ها تشکیل شده. البته مهم‌ترین چیزی که این بازی را از دیگر بازی‌های بقا متمایز می‌کند، وجود تعداد بسیار بالایی از موجودات مختلف، مخصوصا دایناسور‌ها است که حتی می‌توان آن‌ها را رام و از آن‌ها استفاده کرد. این بازی یک خط داستانی هم دارد که بیش‌تر بهانه‌ای برای جلو رفتن در محیط‌های بازی محسوب می‌شود و بخشی اصلی این بازی به شمار نمی‌رود.

ساخت نسخه‌ی اول بازی ARK از سال ۲۰۱۴ شروع شد و حدود یک سال بعد به شکل دسترسی زودهنگام (Early Access) منتشر شد؛ یعنی سازندگان این بازی، بازی خود را پیش از اتمام کامل ساخت آن منتشر کردند تا با دریافت بازخورد از بازی‌کنان، فرآیند توسعه را ادامه دهند. این بازی حدود دو سال در حالت دسترسی زودهنگام ماند و در سال ۲۰۱۷ برای کامپیوتر‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتم منتشر شد. با وجود این که در میان بازی‌های بقامحور که روز به روز بیش‌تر می‌شوند، ARK از آثار باکیفیت‌تر به شمار می‌رود اما هنوز هم که ۳ سال از عرضه‌ی این بازی می‌گذرد، این بازی مشکلات فراوانی دارد و حس محصولی کامل را نمی‌دهد. در زمانی که هنوز نسخه‌ی اول بازی ARK تکمیل نشده، سارنده‌های آن به فکر ساخت دنباله‌ای برای این بازی افتاده‌اند.

مهم‌ترین اطلاعاتی که از بازی ARK II داریم به تریلر این بازی محدود می‌شوند. اولین چیزی که در این تریلر به وضوح دیده می‌شود، حضور وین دیزل است. ظاهرا سازنده‌های آرک قصد دارند روی داستان این بازی تمرکز بیش‌تری کنند. البته این که حضور یک بازیگر هالیوودی که بجز هیکل درست و حسابی، استعداد چشم‌گیری در هنر بازیگری ندارد چه کمکی به روایت یک داستان، آن هم در یک بازی مستقل می‌کند مشخص نیست. مشخصا حضور وین دیزل می‌تواند به فروش بازی ARK II کمک شایانی کند اما بدون شک برای حضور این بازیگر هزینه‌ی زیادی صرف شده و این موضوع به بودجه‌ی ساخت خود بازی صدمه خواهد زد که در نهایت می‌تواند تاثیر منفی روی کیفیت این بازی داشته باشد.

دومین چیزی که می‌توانیم از این تریلر ببینیم گرافیک فوق‌العاده‌ی آن است. این تریلر با استفاده از منابع داخل بازی ساخته شده و می‌توانیم در آن کیفیت بسیار بالای بازی را ببینیم. نورپردازی و مدل چهره‌ها در تریلر عالی هستند. البته کیفیت محیط‌ها و گیاهان چیزی هستند که واقعا در میان این تریلر می‌درخشند. با وجود کیفیت بالای گیاهان و محیط‌ها، گرافیکی که در تریلر بازی می‌بینیم بی‌نقص نیست و در گوشه‌کنار تریلر چیزهایی مانند کیفیت آب وجود دارند که کمی توی ذوق می‌زنند.

در میان این‌همه زیبایی، وقتی شخصیت‌های بازی شروع به حرکت می‌کنند واقعا قصر آرزو‌ها خراب می‌شود. گیر دادن به تریلر یک بازی چندان کار درستی نیست اما انیمیشن‌هایی که در این تریلر می‌بینیم واقعا ناامیدکننده هستند.

سازندگان بازی ARK II بیان کرده‌اند که این بازی دو سال بعد عرضه خواهد شد. البته با توجه به سابقه‌ی کاری این تیم بعید نیست منظور آن‌ها عرضه‌ی بازی به صورت دسترسی زودهنگام باشد و چندین سال بعد، این بازی به عنوان اثری کامل عرضه شود و سال‌های دیگری هم طول بکشد که مشکلات بازی رفع شوند تا بتوان تجربه‌ای قابل قبول داشت. علاوه بر بازی ARK II، تیم سازنده‌ی این بازی یک مجموعه‌ی انیمیشنی را هم در دنیای ARK تایید کرده‌اند که می‌تواند برای طرفداران این بازی‌ها جالب باشد.

در ادامه می‌توانید تریلر بازی ARK II را ببینید.

منبع: Gematsu

