جوان‌ترین عضو مسابقات جهانی بازی «کال آو دیوتی»، «رودی روگن» (Rowdy Rogan) تنها ۶ سال دارد. روگن یک استریمر و بازیکن حرفه‌ای است که مورد تحسین بسیاری از افکار عمومی قرار دارد. مهارت‌های بازی او در حدی است که به فینال مسابقات دعوت به تیم معروف Faze Clan راه یافته است. اما چندی پیش روگن از بازی محبوب خود، کال آو دیوتی منع شد، در حالی که مثل همیشه از طریق پلتفرم توئیچ در حال استریم این بازی بود.

روگن در صفحه‌ی رسمی اینستاگرام خود سه اسپانسر مختلف برای تولید محتوا دارد. حساب‌های شبکه‌ی اجتماعی روگن توسط پدرش اداره می‌شود. او هم‌چنین در همه‌ی بازی‌ها همراهی و نظارت پدر را دارد، اما هنوز مشخص نیست این ممنوعیت از بازی مربوط به سن او بوده است یا خیر.

ویدیو بن شدن رودی را می‌توانید در ادامه ببینید:

دانلود mp4

بازی کال آو دیوتی: وارزون بر اساس نظام رده بندی سنی بازی‌های ویدئویی در گروه M قرار دارد که برای افراد بزرگسال مناسب است و حداقل سن ۱۷ سال برای این گروه سنی در نظر گرفته شده است. توافق‌نامه‌های شرکت سازنده‌ی بازی، یعنی اکتیویژن افراد ۱۳ سال به بالا را مجاز به بازی کردن کال آو دیوتی می‌داند، اما برای سنین ۱۳ تا ۱۸ سال، والدین یا سرپرست فرد باید توافق‌نامه‌های بازی را به دقت مطالعه و آن را تصدیق کنند.

اگرچه قوانین محدودیت سنی توسط روگن زیر پا گذاشته شده است، طرفداران به حمایت از او پرداخته‌اند و با هشتگ‌هایی در فضای مجازی، خواهان بازگشت او به این بازی هستند. پلتفرم توئیچ هم البته توافق‌نامه‌هایی در مورد رده‌بندی سنی دارد که روگن، بالطبع آن‌ها را هم نادیده گرفته است، اما تاکنون اقدامی از طرف این سرویس‌دهنده در خصوص منع فعالیت رودی روگن ۶ ساله صورت نگرفته است.

باید منتظر بود و دید آیا این مورد خاص محدودیت‌های سنی را تغییر خواهد داد یا این بازیکن هنوز چند سالی تا بازی قانونی باید صبر کند؟!

The post بازیکن حرفه‌ای ۶ ساله‌ی کال آو دیوتی از بازی اخراج شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala