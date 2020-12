در جریان مراسم گیم آواردز امسال گیم‌پلی بازی NieR Replicant به نمایش در آمد که در آن می‌توانیم ببینیم این بازی در مقایسه با بازی اصلی تغییرات فراوانی داشته.

بازی NieR: Automata که سه سال پیش عرضه شد توانست با داستان جادویی خود و سوال‌های فلسفی فراوانی که برای بازی‌کنان ایجاد می‌کرد، توجه و ستایش فراوانی را دریافت کند. بازی NieR: Automata موفقیت‌های فراوانی کسب کرد اما در حقیقت این اثر دنباله‌ای برای بازی NieR RepliCant محسوب می‌شود. بازی NeiR RepliCant تنها برای کنسول‌های نسل هفتم عرضه شده و اجرای آن در این دوره، سختی‌های بسیاری دارد. البته مشکلات فنی تنها مانع برای تجربه‌ی این بازی نیستند و بازی NieR RepliCant از نظر گیم‌پلی مشکلات فراوانی دارد که لذت بردن از داستان جذاب این بازی را سخت می‌کند. به همین دلایل و به دنبال موفقیت‌های بی‌شمار بازی NieR Automata، تهیه‌کننده‌ی این سری، یعنی اسکوئر انیکس تصمیم گرفته تا نسخه‌ی اول بازی NieR را برای پلتفرم‌های امروزی بازسازی کند.

بازسازی قسمت اول NieR برای کنسول‌ها و کامپیوتر رونمایی شد

بازسازی قسمت اول سری NieR به سبک و سیاق عجیب و غریب نام‌گذاری که در این سری مرسوم است، NieR Replicant ver.1.22474487139 نام‌گذاری شده. عددی که برای نسخه‌ی این بازی در نظر گرفته شده ریشه‌ی دوم حدودی عدد ۱.۵ است. حالا این که چرا این عدد انتخاب شده احتمالا یک فلسفه‌بافی طولانی از طرف سازنده‌های این بازی پشت خود دارد؛ البته ممکن است انتخاب این عدد دلیل خاصی نداشته باشد و صرفا برای داشتن وجهه‌ای متفکرنمایانه رخ داده باشد.

بازی NieR Replicant (حرف C در اسم بازی اصلی بزرگ و در بازسازی کوچک نوشته می‌شود) چیزی فراتر از یک بازسازی ساده است. گرافیک این بازی به شکل چشم‌گیری افزایش یافته و ظاهر بسیار زیباتری را ارایه می‌دهد. برخلاف اکثر بازسازی‌هایی که امروزه ساخته می‌شوند، ارتقای گرافیکی، تنها پیشرفت بازی NieR Replicant محسوب نمی‌شود و موسیقی این بازی هم تغییراتی در خود دارد.

همان‌طور که در تریلر گیم‌پلی منتشر شده از این بازی دیده می‌شود، مهم‌ترین پیشرفت بازی NieR Replicant را می‌توان به گیم‌پلی این بازی نسبت داد که در مقایسه با تجربه‌ی بدقلق بازی اصلی روان‌تر شده و افراد بیش‌تری می‌توانند از آن لذت ببرند. حتی میان‌پرده‌هایی هم به این بازسازی اضافه شده‌اند که ممکن است آن را به بازی NieR: Automata ربط دهند. البته هسته‌ی مرکزی داستان این بازی تغییر نکرده و همان داستان، حتی به شکل بهتری روایت می‌شود.

برای این که خیال بازی‌کنان راحت باشد، در ساخت بازی NieR Replicant از کارگردان، تهیه‌کننده و آهنگ‌ساز بازی NieR: Automata کمک گرفته شده. این افراد بااستعداد می‌توانند کمک بسیاری به توسعه‌ی این بازی بکنند.

بازی NieR Replicant در تاریخ ۲۲ آوریل (۲ اردیبهشت) در ژاپن برای پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان، روز ۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت) در سراسر دنیا برای این کنسول‌ها و در تاریخ ۲۴ آوریل (۴ اردیبهشت) به طور جهانی برای کامپیوترهای شخصی از طریق استیم منتشر خواهند شد.

در ادامه می‌توانید تریلر گیم‌پلی و تصاویر منتشر شده از این بازی را ببینید.

