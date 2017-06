نویسنده The Last of Us Part 2، هالی گراس،تصویری را در توییتر منتشر کرد تا طرفداران این بازی را در جریان اتفاقات داخل استودیو قرار دهد. در این تصویر یک خوک در حال ضبط حرکتی دیده می‌شود. از زمان پخش تیزر بازی The Last of Us Part II در PSX 2016، اخبار زیادی از این بازی […]

از زمان پخش تیزر بازی The Last of Us Part II در PSX 2016، اخبار زیادی از این بازی به گوشی نمی‌رسید و ناتی داگ بیشتر مشغول تبلیغ و معرفی Uncharted: The Lost Legacy بوده است، که در ماه آگوست عرضه می‌شود. حضور یک خوک در استودیو برای ضبط حرکاتش خبر آنچنان مهمی محسوب نمی‌شود اما در عین حال نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد.

نیل دراکمن، کارگردان The Last of Us Part II، خبر حضور این خوک در استودیو را با انتشار توییت “برنامه ضبط حرکات امروز به خوبی آغاز شد.” تایید کرد. در همین حال هالی گراس ویدیو حضور این خوک و مراحل ضبط حرکاتش را منتشر کرد.

سوال اصلی این است که یک خوک در برنامه ضبط حرکات The Last of Us Part II چه نقشی دارد. هرچند که نمی‌توان پاسخ دقیق این سوال را پیدا کرد ،اما دلیل احتمالی آن حضور بیشتر و فعال‌تر حیوانات در قسمت دوم The Last of Us است. در قسمت اول این بازی و در بخشی که بازیکنان برای اولین بار کنترل الی را بر عهده می‌گیرند یک گوزن در بازی ظاهر می‌شود که در کنار زرافه‌های پایان بازی، معدود حیوانات حاضر در این نسخه هستند.

همچنین ممکن است که حضور حیوانات بیشتر به منظور شکار شدن آن‌ها توسط بازیکنان باشد و بازی بر شکار و استفاده از منابع این حیوانات تکیه کند. خبر خوب این است که ناتی داگ به زودی اخبار جدید‌تر و بیشتری از این بازی منتشر خواهد کرد.

The Last of Us Part II منحصرا بر روی PS4 عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa