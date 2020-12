آمار فروش بازی کنترل مشخص شد؛ عبور از مرز ۲ میلیون نسخه

به‌تازگی استودیو رمدی اینترتینمنت (Remedy Entertainment) جزییات جدیدی را از آمار فروش بازی کنترل (Control) اعلام کرده‌ است. رمدی به‌صورت رسمی اعلام کرده که این بازی تاکنون بیش از ۲ میلیون نسخه فروش داشته است.

بازی کنترل در سال ۲۰۱۹ برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان و کامپیوترهای شخصی منتشر شد. بعد از بازی کوانتوم بریک که با استقبال بسیار خوبی مواجه نشده بود، استودیو رمدی توانست با این بازی دوباره به اوج بازگردد و نظر مثبت طرفداران و همین‌طور منتقدان را به خود جلب کند. کنترل حتی توانست یکی از بهترین بازی‌های سال ۲۰۱۹ لقب بگیرد و جوایز مختلفی را هم دریافت کند.

با وجود موفقیت‌های بازی، تاکنون آمار دقیق و جامعی از فروش این بازی منتشر نشده بود اما بالاخره چند روز پیش و حدود ۱۶ ماه پس از عرضه‌ی رسمی بازی، رمدی آمار فروش بازی کنترل و جزییات بیش‌تری از آن را اعلام کرد. طبق گفته‌ی رمدی، این اثر موفق شده فروشی بالغ بر ۲ میلیون نسخه را تجربه کند. همچنین اعلام شده که حدود ۶۰ درصد فروش بازی در سال ۲۰۱۹، به‌صورت دیجیتالی بوده است. این رقم برای سال ۲۰۲۰ و با توجه به شرایط خاص دنیا و همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ افزایش داشته و فروش دیجیتالی بازی در امسال به ۹۰ درصد از فروش کلی اثر رسیده است. نکته‌ی جالب اینجاست که پس از ۱۵ ماه از عرضه‌ی بازی، در ماه گذشته یعنی نوامبر ۲۰۲۰، بازی کنترل بیش‌ترین فروش خود را از زمان عرضه تجربه کرده است. به‌احتمال‌زیاد افزایش آمار فروش بازی کنترل در ماه نوامبر به خاطر تخفیف بزرگ و خوبی است که در ماه قبل اعمال شده بود و همین باعث شده که بسیاری به خرید آن فکر کنند.

ازآنجایی‌که کنترل یکی از بهترین بازی‌های سال قبل و از آثار برجسته‌ی چند سال اخیر بوده، کمی جای تأسف دارد که فروش آن بیش‌تر از این رقم فعلی نبوده است. به‌ویژه با توجه به اینکه هم برای کنسول‌ها و هم کامپیوترها عرضه شده است. شاید به دلیل چنین نتایجی است که برخی از سازندگان تصمیم می‌گیرند که به سراغ چنین آثاری نروند و کمتر ریسک کنند. هرچند بازی کنترل لایق عملکرد بهتری بوده، اما ظاهراً رمدی از فروش ۲ میلیونی بازی رضایت دارد و آن را نتیجه‌ی بسیار خوبی می‌داند و این خود جای خوشحالی دارد. البته، بازی برای مدتی در کامپیوتر فقط در فروشگاه اپیک گیمز در دسترس بود و مدت مشخصی هم به PS Now آمد و از آن خارج شد و اخیراً هم به گیم‌پس پیوسته است و این یعنی در برهه‌های زمانی مختلف با هر سه شرکت قراردادهایی انعقاد شده و بخشی از هزینه‌ی بازی نیز از این طریق تأمین شده است. به همین خاطر اگر این قضیه را در کنار فروش ۲ میلیون نسخه‌ای بازی بگذاریم، شاید عجیب نباشد که رمدی از فروش بازی خوشحال است و با توجه به همین موضوع به نظر می‌رسد به سوددهی هم رسیده است.

بازی کنترل در ماه اوت ۲۰۱۹ برای پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان و فروشگاه اپیک گیمز منتشر شد و یک سال بعد در اوت ۲۰۲۰ برای استیم هم عرضه شد. همچنین این بازی اخیراً در اکتبر ۲۰۲۰ از طریق سرویس‌های ابری برای نینتندو سوییچ و همین‌طور سرویس جدید شرکت آمازون یعنی لونا منتشر شده است. نسخه‌ی نسل بعدی بازی کنترل هم قرار است در اوایل ۲۰۲۱ برای پلی‌استیشن ۵ و کنسول‌های ایکس باکس سری منتشر شود.

