بالاخره چند روز پیش گروه NPD آمار فروش ماهیانه بازی‌ها و سخت‌افزارهای مختلف در آمریکا را منتشر کرد. علاوه بر اطلاعات و جزییات همیشگی، آمار این ماه اهمیت خاص و منحصر‌به‌فردی دارد زیرا با عرضه‌ی کنسول‌های نسل نهمی مصادف شده است و جزییات فروش آن‌ها را در ماه افتتاحیه‌شان نشان می‌دهد. آماری که بیان می‌کند که فروش افتتاحیه پلی‌استیشن ۵ در آمریکا رکوردشکنی کرده است.

مدتی پیش سونی اعلام کرد که کنسول نسل نهمی‌اش بزرگ‌ترین افتتاحیه تاریخ کنسول‌ها در انگلستان را از آن خود کرده است و قبل از آن هم گفته بود که پلی‌استیشن ۵ رکورددار بزرگ‌ترین فروش افتتاحیه تاریخ کنسول‌ها شده است. اما این آمار با توجه به فروش کلی کنسول در سراسر جهان محاسبه‌ شده و در آن زمان آمار فروش افتتاحیه پلی‌استیشن ۵ در آمریکا به‌صورت مستقل مشخص نبوده است. اکنون با منتشر شدن آمار ماهیانه آمریکا توسط گروه NPD، آخرین و مهم‌ترین تکه‌ی پازل هم حل شد.

در میان سخت‌افزارها، نینتندو همانند ماه‌های قبل توانسته بیش‌ترین تعداد کنسول سوییچ را به فروش رساند. این کنسول در ماه نوامبر موفق شده که چیزی حدود ۱.۵ میلیون دستگاه فروش داشته باشد. در واقع، نینتندو سوییچ برای ۲۴ ماه متوالی است که توانسته بهترین عملکرد را در آمریکا از نظر تعداد فروش کنسول داشته باشد.

بااین‌حال، اگر بخواهیم فروش دلاری را حساب کنیم، ازآنجایی‌که قیمت پلی‌استیشن ۵ گران‌تر بوده، این ماه بیش‌ترین فروش دلاری را تجربه کرده است. علاوه بر آن، همان‌طور که گفته شد، پلی‌استیشن ۵ توانست بهترین فروش ماه افتتاحیه تاریخ کنسول‌ها در آمریکا را هم به نام خود ثبت کند. رکورد قبلی، در اختیار کنسول نسل هشتمی پلی‌استیشن ۴ بود. این قضیه نشان می‌دهد که انتظارات سونی از پلی‌استیشن ۵ بیجا نبوده و این کنسول توانسته عملکرد فوق‌العاده‌ای را از خود به‌جای بگذارد.

از آن‌طرف کنسول‌های ایکس باکس سری ایکس و ایکس باکس سری اس که در ۲۰ آبان ۱۳۹۹ در آمریکا عرضه‌ شدند، فروش ضعیف‌تری را نسبت به فروش افتتاحیه کنسول ایکس باکس وان در سال ۲۰۱۳ تجربه کرده‌اند. البته، مایکروسافت اعلام کرده بود که کنسول‌های ایکس باکس سری از نظر فروش افتتاحیه به‌صورت کلی بهترین عملکرد را در میان کنسول‌های این شرکت داشته‌اند. این یعنی در مجموع عملکرد کنسول‌های ایکس باکس سری نسبت به ایکس باکس وان بهتر بوده اما به‌صورت مشخص در آمریکا این قضیه صدق نمی‌کند و خلاف آن است.

اگرچه کاملاً انتظار می‌رفت که سونی در سراسر جهان فروش بیش‌تری نسبت به ایکس باکس داشته باشد، اما در آمریکا همیشه این اختلاف کمتر بوده چراکه آمریکا بزرگ‌ترین بازار مایکروسافت است. حتی در فروش افتتاحیه نسل قبل در آمریکا، پلی‌استیشن ۴ با اختلاف نسبتاً کمی از ایکس باکس وان پیشی گرفته بود. با‌ همه‌ی این‌ها، این قضیه می‌تواند کاملاً توجیه‌پذیر باشد. در واقع ایکس باکس عملکرد بدی نداشته و در آمریکا هر دو شرکت توانسته‌اند تمامی کنسول‌هایی را که تولید کرده و به فروشندگان داده‌اند، به فروش برسانند. این یعنی اگر شرایط کنونی جهان این‌گونه نبود و ویروس کووید ۱۹ چنین دردسر عظیمی برای تولید و پخش کنسول‌ها ایجاد نمی‌کرد یا حتی اگر کنسول‌ها به‌صورت هم‌زمان در سراسر جهان منتشر نمی‌شد و سونی و مایکروسافت می‌توانستند تعدادی بیش‌تری از کنسول‌ها را در بازار عرضه کنند، آمار فروش آن‌ها در آمریکا بیش‌تر می‌شد.

به‌صورت کلی، در ماه نوامبر ۲۰۲۰ بازیکنان حدود ۷ میلیارد دلار برای بازی‌های ویدیویی، سخت‌افزار و وسایل جانبی دیگر خرج کرده‌اند. این رقم حدود ۳۵ درصد بیش‌تر از نوامبر سال قبل است. بخواهیم فقط سخت‌افزار را حساب کنیم، گیمرها حدود ۱.۴ میلیارد دلار خرج سخت‌افزارهای بازی کرده‌اند که نسبت به سال قبل ۵۸ درصد افزایش داشته است. قطعاً عرضه‌ی کنسول‌های نسل بعدی نقش بسزایی در رشد آمار داشته‌اند. اگر آمار کل سال تا ماه نوامبر را در نظر بگیریم، فروش سخت‌افزارها ۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به این بازه در سال قبل ۳۴ درصد افزایش داشته است.

در میان تجهیزات و وسایل جانبی مربوط به بازی‌ها هم شاهد رشد بوده‌ایم. در ماه نوامبر گیمرها ۳۱۴ میلیون دلار خرج چنین وسایلی کرده‌اند که در مقایسه با نوامبر سال قبل ۸ درصد بیش‌تر است. همچون افتتاحیه پلی‌استیشن ۵ در آمریکا که رکوردشکنی کرد، کنترلر این کنسول یعنی دوال‌سنس هم در میان وسایل مربوط به بازی‌ها بیش‌ترین فروش را داشته و رکورد فروش افتتاحیه کنترلرها در تاریخ آمریکا را از آن خود کرده است.

اگر از فروش سخت‌افزار دور شویم و به فروش بازی‌ها بپردازیم، در ماه نوامبر شاهد عرضه‌ی نسخه‌ی جدید بازی کال آو دیوتی بودیم. Call of Duty: Black Ops: Cold War نه‌تنها پرفروش‌ترین بازی ماه در آمریکا شد، بلکه بلافاصله لقب پرفروش‌ترین بازی سال در آمریکا را هم از آن خود کرد. این برای سیزدهمین بار متوالی است که یک عنوان از مجموعه کال آو دیوتی در ماه عرضه‌اش، پرفروش‌ترین بازی ماه می‌شود. دو بازی اساسینز کرید: والهالا و مرد عنکبوتی: مایلز مورالز به‌ترتیب در رتبه‌ی دوم و سوم پرفروش‌ترین بازی‌های این ماه بوده‌اند.

لیست ۲۰ بازی پرفروش این ماه در آمریکا:

