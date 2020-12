قابلیت کراس‌پلی یکی از خواسته‌های همیشگی و بسیار مورد انتظار بازیکنان بوده است. همیشه بازیکنان دوست‌ داشته‌اند که بازی‌های بیش‌تری از این قابلیت استفاده کنند تا بتوانند در کنار بازیکنان دیگر پلتفرم‌ها به تجربه‌ی بازی‌های موردعلاقه‌ خود بپردازند. این اتفاق قرار است در آینده برای بازی دستینی ۲ رخ دهد.

به‌تازگی استودیو بانجی اعلام کرده که قابلیت کراس‌پلی در سال ۲۰۲۱ به بازی دستینی ۲ اضافه خواهد شد. اضافه شدن این قابلیت یکی از خواسته‌های قدیمی و پر درخواست طرفداران بوده است چراکه به آن‌ها این قابلیت را می‌دهد که فارغ از اینکه کدام پلتفرم‌ را دارند، با دیگر بازیکنان به تجربه‌ی بازی بپردازند.

در به‌روزرسانی جدیدی که در سایت بانجی منتشر شده، جو بلکبرن، دستیار کارگردان بازی، علاوه بر اعلام اضافه شدن قابلیت کراس‌پلی بیان کرد که ویژگی‌های جدیدی در قالب فصل‌های بعدی به بازی دستینی ۲ اضافه خواهد شد. ویژگی‌‌هایی که هر کدام در پی افزایش و بهبود تجربه‌ی مخاطب هستند. این موارد در قالب فصل‌های ۱۳ و ۱۴ منتشر خواهند شد. فصل ۱۳ که به‌زودی و در چند ماه آینده منتشر می‌شود، دو استرایک جدید به‌ نام‌های Fallen S.A.B.E.R و Devil’s Lair را به بازی اضافه خواهد کرد. همچنین ۶ اسلحه ویژه نیز به فصل ۱۳ اضافه خواهد شد. علاوه بر این، دستیار کارگردان بازی وعده داده که با فصل ۱۳ استودیو بانجی سرویس امنیتی جدیدی را برای حفاظت بازیکنان کنسول‌ها از حملات DDOS معرفی خواهد کرد تا بازیکنان دچار مشکل نشوند.

همچنین اعلام شده که The Vault of Glass در سال ۲۰۲۱ به بازی بازخواهد گشت. این یکی از بهترین بخش‌های بازی اصلی بود که در سپتامبر ۲۰۱۴ و مدتی بعد از عرضه‌ی نسخه‌ی اول برای دستینی ۱ منتشر شده بود. همچنین ویژگی Transmog هم قرار است همراه با فصل ۱۴ عرضه شود. این یکی از ویژگی‌های مورد انتظاری است که طرفداران بازی‌های MMO به‌خوبی با آن آشنایی دارند. با این ویژگی می‌توانید بدون اینکه ویژگی‌ها و قابلیت‌ها را تغییر دهید، ظاهر تجهیزات خود را تغییر دهید. مثلاً یکی از زره‌های موردنظرتان که ویژگی‌های خوبی دارد را انتخاب کنید اما با شخصی‌سازی ظاهر یکی از زره‌های دیگر را برای آن استفاده کنید.

ویژگی کراس‌پلی می‌تواند بسیار کاربردی و جذاب باشد و همه‌ی طرفداران بازی دستینی ۲ را به دور خود جمع کند. بااین‌وجود، این ویژگی می‌تواند چالش‌هایی را هم به همراه داشته باشد. در حال حاضر دستینی ۲ فاقد بخش ضد تقلب روی کامپیوترهای شخصی است و اگر بانجی این قضیه را تا قبل از ارائه‌ی ویژگی کراس‌پلی برطرف نکند، می‌تواند دردسرساز شود و بازیکنان کنسول‌ها را در مقابل افرادی که تقلب (چیت) می‌کنند، قرار دهد. البته، بعید می‌رسد که بانجی از این قضیه غافل شود و احتمالاً به‌زودی فکری به حال این موضوع خواهد کرد.

همچنین اخیراً به‌روزرسانی ویژه‌ی این بازی برای کنسول‌های نسل نهمی هم منتشر شده تا این بازی با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه و رزولوشن ۴K، بهبود زمان بارگذاری و… روی پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس در دسترس قرار گیرد.

