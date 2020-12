سازندگان بازی گنشین ایمپکت اعلام کردند که قرار است در آپدیت نسخه‌ی ۱.۲ از این بازی یک منطقه‌ی تازه، به همراه دو شخصیت و خط داستانی جدید به بازی گنشین ایمپکت اضافه شوند. این آپدیت «شاهزاده چاک و اژدها» (The Chalk Prince and the Dragon) نام دارد و ۲۳ دسامبر (۳ دی) به طور عمومی عرضه می‌شود.

بررسی Genshin Impact؛ بهترین بازی رایگان کنسول و موبایل

بازی گنشین ایمپک امسال به صورت رایگان عرضه شد و توانست با کیفیت مناسب خود به عنوان یک بازی رایگان، طرفداران بسیاری پیدا کند. می‌توان تمام این بازی را با یک جمله توضیح داد؛ «افسانه‌ی زلدا: نفس وحش» (The Legend of Zelda: Breath of the Wild) با شخصیت‌های انیمه‌ای. این بازی دقیقا همانند بازی افسانه‌ی زلدا: نفس وحش بازی‌کنان را در یک دنیای بزرگ قرار می‌دهد و به آن‌ها اجازه می‌دهد در طبیعت این دنیا که قوانین منطقی مخصوص به خود را دارد، آزاد باشند. به دنبال محبوبیت بازی گنشین ایمپکت، سازندگان آن تصمیم گرفته‌اند تا در جدیدترین آپدیت این بازی میزان قابل‌توجهی از محتوا را به بازی گنشین ایمپکت اضافه کنند.

اصلی‌ترین ویژگی این آپدیت، منطقه‌ای جدید به نام «دراگون‌اسپاین» (Dragonspine) است که به نقشه‌ی بازی اضافه می‌شود. این منطقه که از کوهستان‌های یخ‌زده تشکیل شده، یک مکانیک جدید به بازی اضافه می‌کند؛ بازی‌کنان باید هنگامی که یخبندان گشت‌وگذار می‌کنند خود را گرم نگه دارند. در منطقه‌ی دراگون‌اسپاین موجودات جدیدی که در دیگر مناطق بازی یافت نمی‌شوند و همچنین دستور ساخت چندین اسلحه‌ی چهار ستاره وجود دارد.

این آپدیت آغاز کننده‌ی رویداد شاهزاده چالک و اژدها است که خط داستانی مربوط به این رویداد را به بازی اضافه می‌کند. این خط داستانی در کوهستان‌های یخ‌زده‌ی جدید بازی جریان دارد و در مورد یک شمشیر با قدرت‌های جادویی است.

به همراه این آپدیت، دو شخصیت پنج ستاره‌ی جدید به بازی اضافه می‌شوند. این شخصیت‌ها «آلبدو» (Albedo) و «گانیو» (Ganyu) هستند و در تریلر مربوط به این آپدیت می‌توانیم نیم‌نگاهی به قدرت‌های آن‌ها داشته باشیم.

همین حالا می‌توانید بازی گنشین را به رایگان برای پلی‌استیشن ۴، نینتندو سویچ، کامپیوتر‌های شخصی، اندروید و آی‌او‌اس دریافت کنید. جدیدترین آپدیت این بازی روز دسامبر (۳ دی) منتشر خواهد شد.

در ادامه می‌توانید تریلر آپدیت جدید بازی گنشین ایمپکت را ببینید.

دانلود mp4

منبع: PC Gamer

The post آپدیت بعدی گنشین ایمپکت نقشه‌ی بازی را بزرگتر می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala