مجسمه‌ی «جیم ساکایی»، سامورائی بازی گوست آو سوشیما توسط استودیوی هنری «پرایم وان» رونمایی شده و آماده‌ی پیش‌سفارش است. این اثر در حدود ۱/۴ مقیاس قهرمان بازی است و حدود هزار دلار قیمت دارد. به طور دقیق با یک مجسمه‌ی بزرگ‌تر از معمول به ارتفاع ۵۸.۴۲، عرض ۵۵.۸۸ و طول ۴۳.۱۸ سانتی‌متر طرف هستیم.

دو نسخه از این مجسمه‌ها قابل سفارش هستند: نسخه‌ی استاندارد با قیمت ۱۰۹۹ دلار و نسخه‌ی DX با قطعات اضافی که دارد، ۱۱۹۹ دلار قیمت دارد. زمان عرضه‌ی این محسمه‌ها هم از اسفند ۱۴۰۰ شمسی تا خرداد ماه سال ۱۴۰۱ خواهد بود.

هر دو نسخه‌ی موجود زره مخصوص سامورائی بازی را به تن دارند و سلاح اصلی او یعنی شمشیر فولادی آبا و اجدادی‌اش را هم در دست راست دارد. در نسخه‌ی DX ساکایی نقاب شبح خود را در دست چپ دارد که در نسخه‌ی استاندارد این نقاب موجود نیست. نسخه‌ی DX هم‌چنین یک سر اضافه‌ی بدون ماسک از ساکایی را به همراه دارد. هر دوی نسخه‌ها بر روی یک استند قرار دارند که روباه و پرنده‌ی درون بازی و قسمت‌هایی از معبد «ایناری» هم بر روی این استند قرار دارند. با خرید نسخه‌ی DX از استودیوی پرایم وان، یک نشان قبیله‌ی ساکایی هم به عنوان اشانتیون ارسال می‌شود.

در این تصاویر نسخه‌ی استاندارد و لوکس را با جزئیات می‌توانید ببینید.

































شرکت ژاپنی Prime 1 Studio سابقه‌ای بلند و بالا در ساخت مجسمه‌ها و اکشن فیگور از شخصیت‌های بازی، فیلم یا کمیک دارد و ساخته‌های این شرکت به جزییات بسیار بالای‌شان معروف هستند؛ همانطور که به خوبی می‌توانیم در این مجسمه‌ی جین ساکایی گوست آو سوشیما هم ببینیم.

بازی گوست آو سوشیما به صورت انحصاری روی پلی‌استیشن ۴ عرضه شده است. هفته‌ی گذشته و در قالب رویداد گیم اواردز، گوست آو سوشیما به عنوان بهترین بازی سال از سوی مردم انتخاب شد.

