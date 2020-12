احتمالاً همان‌طور که می‌دانید، چند روز پیش در جریان مراسم گیم اواردز بازی جدید خالق دد اسپیس معرفی شد. اثری که قرار است با نام The Callisto Protocol برای کنسول‌ها و کامپیوترهای شخصی منتشر شود. بااین‌حال، اخیراً اخبار عجیبی درباره‌اش منتشر شده که نشان می‌دهد جهان این اثر با دنیای بازی پابجی ارتباط دارد.

خالق بازی دد اسپیس و مؤسس استودیو Striking Distance Studios یعنی گلن اسکوفیلد، پس از معرفی بازی در مصاحبه‌ی خود با سایت آی‌جی‌ان جزییات بیش‌تری را از این بازی اعلام کرده و در مورد دلایل خود برای بازگشت به ساخت بازی‌های ترس و بقا توضیحاتی داده است. او درباره‌ی بازی The Callisto Protocol می‌گوید:

ما سعی می‌کنیم تا کاری کنیم که شما واقعاً احساس کنید در آن جهان حضور دارید. دوست داریم کاری کنیم که این احساس ایجاد شود که این شما هستید که می‌خواهید از آن زندان فرار کنید و در میان این ترس‌ها و وحشت‌های غیرقابل‌تصور درون بازی زنده بمانید. هرچقدر شما بیش‌تر در بازی غرق شوید، بیش‌تر دوست دارید درباره‌ی داستان، اتفاقاتش و جزییات ریزودرشتی که در بازی وجود دارد، بدانید. در این لحظه است که شما با خود می‌گویید “این دیگر چیست؟ چه رازی پشت آن نهفته است؟”.

اسکوفیلد در ادامه صحبت‌های خودش اشاره می‌کند که هدف او و گروهش این است که ترسناک‌ترین بازی را برای پلتفرم‌های نسل بعدی خلق کنند. همان‌گونه که در نمایش اولیه بازی هم مشخص بود، به نظر می‌رسد که بازی The Callisto Protocol الهامات زیادی از سری بازی دد اسپیس گرفته است و این یکی از مواردی است که طرفداران سری دد اسپیس درباره‌ی آن بسیار خشنود و هیجان‌زده هستند. بازی در سال ۲۳۲۰ و در یکی از قمرهای سیاره‌ی مشتری یعنی کالیستو رخ می‌دهد و در تریلر آن شاهد هوش‌ مصنوعی‌ ترسناک، هیولاهای بیگانه عجیب و زندانی مخوف بودیم که همگی می‌تواند ما را به یاد اتمسفر بازی دد اسپیس بیندازد. اسکوفیلد پس از خلق و کار روی اولین نسخه‌ از سری دد اسپیس، شرکت الکترونیک آرتس را ترک کرد و به اکتیویژن پیوست تا روی چند نسخه از کال او دیوتی کار کند اما با تأسیس استودیو Striking Distance Studios دوباره با این عنوان جدید به سراغ بازی‌های ترسناک علمی تخیلی رفته است.

بااین‌حال، عجیب‌ترین چیزی که درباره‌ی بازی The Callisto Protocol گفته شده، این است که در دنیای بازی پابجی جریان دارد و با آن مرتبط است. در واقع، ماجرای بازی و جهانش در آینده و ۳۰۰ سال پس از وقایع دنیای بازی پابجی رخ می‌دهد. همان‌طور که شما هم مثل ما تعجب کرده‌اید، حداقل در حال حاضر نمی‌توان هیچ ارتباطی میان دنیای این بازی و دنیای بازی پابجی پیدا کرد. تنها تشابه‌ این‌ها، ناشر آن یعنی شرکت Krafton است که شرکت مادر استودیو سازنده بازی پابجی و همچنین استودیو سازنده‌ی این بازی است و احتمالاً همه‌ی تصمیم‌ها خواسته‌ی این شرکت بوده است.

بازی The Callisto Protocol معرفی شد؛ اثر جدید خالق Dead Space

بازی The Callisto Protocol در تاریخ نامشخصی در سال ۲۰۲۲ برای کنسول‌ها و کامپیوترهای شخصی منتشر خواهد شد.

منبع: PCGamesN

The post بازی The Callisto Protocol در دنیای پابجی رخ می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala