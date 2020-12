الکترونیک آرتس استودیوی کدمسترز را خواهد خرید

چندی پیش با انتشار خبری مشخص شد که شرکت تیک-تو به دنبال خرید شرکت کدمسترز است و می‌خواهد قرارداد خرید این شرکت را تا اوایل ۲۰۲۱ نهایی کند. بااین‌حال، اخیراً اتفاقی افتاده که ماجرا را کاملاً دگرگون کرده است. حال مشخص شده است که این شرکت الکترونیک آرتس (EA) است که می‌خواهد کدمسترز را تصاحب کند.

درحالی‌که تیک‌-تو قصد خرید این شرکت را داشت و حتی مدیران هر دو شرکت کدمسترز و تیک‌-تو درباره‌ی مزایا و دلایل این معامله صحبت کرده بودند، به‌یک‌باره الکترونیک آرتس وارد معامله شد و همه‌چیز را به‌سوی خود برگرداند. تفاوت در این بوده که رقم پیشنهادی الکترونیک آرتس بیش‌تر بوده و احتمالاً شرایط بهتری را هم به کدمسترز پیشنهاد داده و همین باعث شده که آن‌ها EA را به‌جای تیک‌-تو انتخاب کنند. طبق این گزارش، الکترونیک آرتس قرار است با هزینه‌ی ۱.۲ میلیارد دلار کدمسترز را تا انتهای سه‌ماهه‌ی مالی اول سال ۲۰۲۱ میلادی تصاحب کند. این رقم عظیم ۱.۲ میلیارد دلاری بیش‌تر از پیشنهاد تیک-تو بوده است.

گرهارد فلورین، مدیرعامل شرکت کدمسترز، در بیانیه‌ی جدید خود اعلام کرده است:

الکترونیک آرتس و کدمسترز جاه‌طلبی و چشم‌انداز مشترکی برای جلو بردن و هدایت بازی‌های مسابقه‌ای (ماشین‌سواری) دارند. هیئت‌مدیره‌ی کدمسترز عمیقاً باور دارند که شرکت می‌تواند از دانش، منابع و مقیاس گسترده‌ی جهانی الکترونیک آرتس بهره ببرد – هم به‌صورت کلی و هم به‌صورت ویژه در بخش بازی‌های مسابقه‌ای. ما احساس می‌کنیم که این اتفاق آینده‌ی هیجان‌انگیز و موفقیت‌آمیزی را برای کدمسترز ایجاد می‌کند و به تیم‌های ما این اجازه را می‌دهد که بتوانند بازی‌های بزرگ‌تر و بهتری را برای مخاطب گسترده‌تری خلق و عرضه کنند.

از آن سمت، اندرو ویلسون، مدیرعامل شرکت الکترونیک آرتس، در مصاحبه‌ی خود درباره‌ی خرید شرکت کدمسترز گفته است:

ما باور داریم که یک فرصت بسیار جذاب برای متحد کردن کدمسترز و الکترونیک آرتس وجود دارد تا بتوانیم بازی‌های فوق‌العاده و خلاق مسابقه‌ای (ماشین‌سواری) را برای طرفداران خلق کنیم. صنعت ما در حال رشد است و بازی‌های مسابقه‌ای هم به همین طریق در حال رشد هستند و با این همکاری ما می‌توانیم به‌عنوان پیشتاز بازی‌های ژانر مسابقه‌ای، این ژانر را به دوران جدیدی ببریم. ما از استعداد و خلاقیت کدمسترز و توانایی آن‌ها در خلق بازی‌های با کیفیت در سالیان زیاد آگاهی داریم. با حمایت کامل EA و بهره‌وری از تکنولوژی‌ها و همین‌طور گستردگی جهانی آن این فرصت را پیدا خواهیم کرد که این مجموعه‌ بازی‌های فعلی را گسترش دهیم و آن‌ها را بهتر کنیم و همین‌طور بازی‌های مسابقه‌ای ممتاز بیش‌تری را برای طرفداران خود در سراسر جهان مهیا کنیم. خوشحالیم که هیئت‌مدیره‌ی هر دو شرکت از این قرارداد رضایت دارند و ما با آغوش باز از تیم‌های بااستعداد جدیدی که به الکترونیک آرتس اضافه می‌شوند، استقبال می‌کنیم.

اضافه شدن شرکت کدمسترز به EA از این جهت اهمیت فراوانی دارد که اکنون EA می‌تواند رسماً‌ عمده‌ی بازار بازی‌های مسابقه‌ای را از آن خود کند. حال مجموعه‌ بازی‌هایی همچون فرمول ۱، درت، درت رالی، گرید و پراجکت کارز به مجموعه بازی‌های این شرکت اضافه می‌شوند و در کنار سری نید فور اسپید قرار می‌گیرند تا طیف عظیم و گوناگونی از بازی‌های ماشین‌سواری در اختیار الکترونیک آرتس قرار گیرد. از آن سو، شرایط بهتر قرارداد و حمایت EA از این بازی‌ها، دلیلی بوده که احتمالاً کدمسترز را راضی به قبول این قرارداد کرده است.

به نظر می‌رسد که چنین خریدهای بزرگ و البته عجیبی فعلاً در صنعت بازی‌های ویدیویی ادامه خواهند داشت و در آینده همچنان شاهد آن‌ها خواهیم بود.

