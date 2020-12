نرم‌افزار استیم در جدیدترین آپدیت خود، پشتیبانی از دسته‌ی کنسول پلی‌استیشن ۵، یعنی دوال‌سنس را اضافه کرده. با این آپدیت می‌توان از بیش‌تر قابلیت‌های اصلی این دسته‌ی بازی استفاده کرد اما خبری از مهم‌ترین ویژگی‌های اختصاصی این کنترلر، «بازخورد‌های لمسی» و «ماشه‌های تطبیق‌پذیر» نیست.

بازی‌های PS5 از قابلیت‌های دسته‌ی DualSense چه استفاده‌ای می‌کنند؟

استیم بزرگ‌ترین فروشگاه بازی‌های ویدیویی برای کامپیوترهای شخصی است. این فروشگاه یک نرم‌افزار مخصوص دارد که علاوه بر توانایی فروش و دانلود بازی‌ها، قابلیت‌های بسیاری را ارایه می‌دهد. یکی از قابلیت‌هایی که چند وقتی است در نرم‌افزار استیم وجود دارد و می‌تواند تجربه‌ی بازی‌ها را بهتر کند، پشتیبانی خوب از انواع دسته‌های بازی مختلف است.

پشتیبانی نرم‌افزار استیم از دسته‌های بازی چیزی بیش‌تر از توانایی درک دکمه‌های ورودی است و با این قابلیت می‌توان از بیش‌تر ویژگی‌های دسته‌های بازی استفاده و آن‌ها را تا حد زیادی شخصی‌سازی کرد. برای مثال می‌توان کاربرد ماشه‌های دسته و حساسیت آن‌ها را تنظیم کرد یا هدف‌گیری بازی را با استفاده از حسگر‌های ژیروسکوپ کنترلر انجام داد. البته شخصی‌سازی این ویژگی‌ها برای بازی‌های مختلف می‌تواند زمان‌بر باشد و به همین دلیل قابلیتی وجود دارد که دریافت تنظیمات مخصوص به هر بازی برای دسته‌های مختلف از دیگر کاربران را ممکن می‌کند.

کنسول‌های نسل نهم به تازگی عرضه شده‌اند و هر کدام از آن‌ها کنترل مخصوص به خود را دارند. شرکت مایکروسافت سال‌هاست که به شکل کامل امکان استفاده از کنترلر کنسول ایکس‌باکس را روی ویندوز ممکن کرده و قابلیت‌های این دسته‌ی بازی به راحتی از طریق این سیستم‌عامل در دسترس هستند. در سمت دیگر شرکت سونی هم از زمان عرضه‌ی کنسول پلی‌استیشن ۴ و دوال‌شاک ۴ که کنترلر این کنسول است امکان استفاده از کنترلر پلی‌استیشن را روی کامپیوتر راحت‌تر کرده.

حالا در جدیدترین آپدیت نرم‌افزار استیم امکان استفاده و شخصی‌سازی ورودی‌های دسته‌ی بازی دوال سنس که مربوط به کنسول پلی‌استیشن ۵ است ممکن شده. این آپدیت از قابلیت‌های مختلف این کنترلر مانند لرزش، حسگر ژیروسکوپ، صفحه‌ی لمسی و لایت‌بار کنترلر دوال‌سنس پشتیبانی می‌کند.

البته خبری از قابلیت‌های شاخص دوال‌سنس، یعنی بازخورد‌های لمسی و ماشه‌های تطبیق‌پذیر نیست. احتمال می‌دهیم افزودن این ویژگی‌های نوین که تا به حال در کم‌تر دسته‌ی بازی‌ای دیده شده بودند کمی سخت‌تر باشد. همچنین علاوه بر خود نرم‌افزار استیم، بازی‌ها هم باید از این قابلیت‌ها پشتیبانی کنند.

پشتیبانی از کنترلر دوال‌سنس تنها بخش آپدیت جدید نرم‌افزار استیم نیست. در این آپدیت پشتیبانی دسته برای بازی‌هایی که از ورودی‌های خام دسته‌‌های بازی استفاده می‌کنند و بازی‌هایی که از کدهای مرورگر کروم استفاده می‌کنند بهبود یافته. همچنین یک باگ که باعث می‌شد استیم دسته‌ی بازی کنسول ایکس‌باکس سری ایکس را به عنوان دو دسته‌ی مجزا شناسایی کند، رفع شده.

کنترلر دوال‌سنس همراه با کنسول پلی‌استیشن ۵ همین حالا به صورت جهانی در دسترس است و می‌توانید آن را خریداری کنید. پشتیبانی از این دسته‌ی بازی پیش از این در نسخه‌ی آزمایشی نرم‌افزار استیم به صورت ناقص فراهم بوده و حالا می‌توان در نسخه‌ی اصلی این نرم‌افزار از اکثر قابلیت‌های کنترلر دوال‌سنس استفاده کرد.

منبع: Siliconera

