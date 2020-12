فصل ده بازی پابجی شروع شده و به همراه این فصل، یک نقشه‌ی جدید به این بازی اضافه شده. این نقشه در مقایسه با دیگر نقشه‌های مرسوم بازی پابجی متفاوت است و ویژگی‌های مخصوص به خود را دارد. به همراه فصل دهم، علاوه بر نقشه‌ی جدید قابلیت‌های جانبی دیگری نیز به بازی پابجی اضافه شده‌اند و بخش‌هایی از این بازی تغییر کرده‌اند.

بازی پابجی اولین بازی بزرگی است که توانست سبک بتل رویال را در کانون توجه قرار دهد. این بازی صد بازی‌کن را در جزیره‌ای به جان هم می‌اندازد و تنها بازمانده‌ی این نبرد برنده‌ی بازی می‌شود. سازندگان این بازی هر چند ماه یک‌بار فصل جدیدی را شروع می‌کنند و در هر فصل جدید، با افزودن محتوای تازه به این بازی، از تکراری شدن آن جلوگیری می‌کنند. جدیدترین فصل بازی پابجی که فصل دهم است شروع شده و یک نقشه‌ی جدید را در خود دارد که با دیگر نقشه‌های بازی پابجی متفاوت است.

نقشه‌ی جدید بازی پابجی که Haven نام دارد، یک جزیره‌ی صنعتی است. تا به حال تمام نقشه‌های بازی پابجی مناطقی غالبا طبیعی بودند اما این‌بار این نقشه‌ی بازی، فضایی شهری دارد. نقشه‌ی جدید بازی پابجی بخش‌های مختلفی را مانند کارخانه‌های ذوب‌آهن، معادن، لنگر‌گاه و مناطق مسکونی در خود دارد. معماری جدید این نقشه‌ی بازی باعث می‌شود برخلاف نقشه‌های قبلی بازی پابجی که به طور کلی از زمین‌های مسطح تشکیل شده بودند، حرکت در این نقشه به صورت عمودی هم ممکن شود و جذابیت اصلی این نقشه توانایی جای‌گیری عمودی باشد. تنها ویژگی متفاوت نقشه‌ی Haven معماری شهری آن نیست و این نقشه، بازی‌کن‌های کامپیوتری را هم در خود جای داده.

منظورمان از بازی‌کن‌های کامپیوتری بازی‌کن‌های بدنامی نیست که ظاهرا بازی‌کن واقعی هستند اما در حقیقت توسط هوش‌مصنوعی کنترل می‌شوند. این نقشه‌ی جدید بازی پابجی رسما دشمنان کامپیوتری که گروهی به نام «پیلار» (Pillar) هستند، دارد تا کار بازی‌کنان سخت‌تر شود. اولین نوع دشمنان در این حالت هلیکوپتر‌هایی هستند که با نورافکن به دنبال بازی‌کنان می‌گردند. این ویژگی‌ جدید حس‌و‌حال مخفی‌کاری به بازی پابجی می‌دهد. در صورتی که هلیکوپتر‌ها یک بازی‌کن را پیدا کنند نوع دوم دشمنان وارد عمل می‌شند. نوع دوم دشمنان تیم پیلار ماشین‌های زرهی هستند که به مسلسل و موشک مجهزند. این ماشین‌های زرهی نابود نمی‌شوند و در صورت روبه‌رو شدن با آن‌ها تنها می‌توان فرار کرد.

دشمنان کامپیوتری نقشه‌ی Haven به این دو وسیله‌ی نقلیه محدود نمی‌شوند. در مناطقی از این نقشه، نگهبانان و فرمانده‌هایی از گروه پیلار وجود دارند که به دنبال بازی‌کنان می‌گردند و در صورت هر گونه برخورد با بازی‌کنان، شروع به حمله می‌کنند. این دشمنان به صورت گروهی از مناطق خود نگهبانی می‌دهند. نگهبانان بازی به اسلحه‌های متوسط و فرمانده‌ها به اسلحه‌ها و تجهیزات پیشرفته مجهز هستند. این تیم‌ها بعد از برخورد با بازی‌کنان می‌توانند از هلیکوپتر‌های بازی درخواست کمک کنند و بازی‌کنان را در دردسرهای بزرگ‌تری بیاندازند.

درافتادن با تیم‌های نگهبانی این نقشه کار ساده‌ای نیست و به همین دلیل جوایز خوبی برای مقابله با این تیم‌ها در نظر گرفته شده. در نقشه‌ی جدید بازی پابجی خبری از ارسال هوایی جعبه‌های تجهیزات نیست و به جای آن‌ها، در بعضی از ساختمان‌ها جعبه‌های مخصوصی پیدا می‌شوند. البته این جعبه‌ها قفل هستند و به کلید نیاز دارند. همان‌طور که پیش از این گفتیم شکست دادن تیم‌های نگهبانی در نقشه‌ی Haven جایزه دارد؛ فرمانده‌های این تیم‌ها کلید‌های مخصوص باز کردن جعبه‌های مهمات را با خود دارند. هر جعبه‌ای که باز شود تا آخر بازی باز می‌ماند و تمام بازی‌کنان می‌توانند از تجهیزاتی که در آن وجود دارند، استفاده کنند.

روی بعضی از ساختمان‌های بلند این نقشه چتر‌های نجات وجود دارند که یک‌بار مصرف هستند و می‌توانند به بازی‌کنان در پایین‌آمدن سریع از بلندی‌ها کمک کنند. این چترهای نجات به یک جای خالی در کوله‌پشتی بازی‌کن نیاز دارند.

این نقشه‌ی مربع‌شکل در مقایسه با دیگر نقشه‌های بازی پابجی کوچک‌تر است و در هر دست بازی تنها ۳۲ بازی‌کن را می‌پذیرد. همچنین تنها روش بازی کردن در این نقشه، حالت تیم‌های دو نفری است. البته می‌توان به تنهایی وارد این نقشه‌ی بازی شد ولی مسئولیت سخت‌تر شدن بازی به دلیل مقابله با تیم‌های دونفری بدون همراه، به بازی‌کن مربوط است. مشخصا به دلیل اندازه‌ی کوچک‌تر و تعداد بازی‌کنان کم‌تر، تمام شدن هر دست در نقشه‌ی Haven از بازی پابجی سریع‌تر رخ می‌دهد و به همین دلیل امتیاز‌های دریافتی از بازی‌کردن در این نقشه، ۷۰ درصد دیگر نقشه‌های بازی است. نقشه‌ی جدید بازی پابجی تنها در فصل دهم بازی در دسترس است و بعد از اتمام این فصل، دیگر امکان بازی کردن در آن وجود نخواهد داشت.

نقشه‌ی جدید Haven تنها چیزی که همراه با فصل دهم، به بازی پابجی می‌آید نیست. این فصل جدید همانند تمام فصل‌های بازی پابجی، آیتم‌های زینتی و ماموریت‌های جدیدی به بازی پابجی اضافه می‌کند و انجام این ماموریت‌ها جوایز مخصوص به خود را دارد.

به لطف آپدیت جدید بازی پابجی حالا می‌توان چند دست از لباس‌های شخصیت بازی را همراه با هم به مجموعه‌های مشخصی تبدیل کرد تا پیش از انجام هر بازی، به راحتی ظاهر‌های مخصوصی از بازی‌کن انتخاب شوند. آپدیت جدید بازی پابجی ویژگی‌های دیگری را هم مانند تغییرات در نحوه‌ی پیدا کردن بازی‌کن‌ها در هر دست، بهبود رابط کاربری بازی، تغییرات جزیی در آب‌وهوا و رنگ‌بندی نقشه‌ی Sanhok و همچنین رفع برخی از باگ‌های بازی در خود دارد.

همین حالا می‌توان بازی پابجی را برای کامپیوترهای شخصی، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و گوگل استیدیا خریداری کرد. فصل دهم این بازی شروع شده و بازی‌کنان تمام پلتفرم‌ها می‌توانند از ویژگی‌های این فصل بهره ببرند.

در ادامه می‌توانید تریلر و تصاویر منتشر شده از نقشه‌ی جدید بازی پابجی را تماشا کنید.

دانلود mp4

