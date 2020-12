سونی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ را تا اطلاع ثانوی از فروشگاه پلی استیشن حذف و اعلام کرد افرادی که این بازی را از فروشگاه آنلاین پلی استیشن خریداری کرده‌اند، می‌توانند پول خود را پس بگیرند.

بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ در تاریخ ۲۰ آذر برای پلتفرم‌های پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و کامپیوتر عرضه شد. بازی هم‌چنین روی کنسول‌های نسل نهمی پلی استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس/ اس هم با استفاده از قابلیت Backward Compatibility قابل اجرا است.

بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ از ابتدای عرضه با فریم ریت پایین روی کنسول‌های پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان اجرا می‌شد. اما مشکل اصلی، قفل شدن بازی در لحظات متعدد است که باعث نارضایتی کاربران شده است. در نهایت این نارضایتی‌ها به فضای مجازی کشیده شد و جریانی علیه سایبرپانک ۲۰۷۷ به خصوص در توئیتر شکل گرفت. این جریان با به اشتراک گذاری تصاویری از باگ‌ها و گلیچ‌های متعدد، باعث میم (meme) شدن بازی شد.

بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ برای سال‌ها مورد انتظارترین بازی بود و بسیاری مشکلات بازی را واقع‌گرایانه‌تر می‌بینند و به حل شدن این مشکلات فنی امیدوارند. در دنیای بازی‌های ویدئویی هم کم نبوده‌اند بازی‌هایی که در ابتدای عرضه و حتی سال‌ها پس از آن غرق در مشکل فنی بوده‌اند و تجربه‌ی ناخوشایندی از بازی را به کاربران بخشیده‌اند. بازی‌هایی از جمله فال آوت ۳ و ۴، بازی‌ها استودیوی بتسدا مانند الدر اسکرولز ۳ و ۴ و ویچر ۳ که پر از باگ بودند؛ اما تاکنون در صنعت بازی سابقه نداشته است که صاحب یک پلتفرم بازی وارد عمل شده و به دلیل مشکلات فنی، فروش بازی را متوقف کند. حتی در مورد نسخه‌ی کامپیوتر بازی بتمن: آرکام نایت، که به دلیل مشکل فنی فروش آن در فروشگاه استیم متوقف شد، از طرف استودیوی سازنده‌ی بازی بوده و پلتفرم استیم وارد عمل نشده بود.

اقدام سونی در توقف فروش بازی به خاطر مشکلات فنی، در صنعت بازی بی‌سابقه است.

استودیوی سازنده‌ی بازی، «سی دی پراجکت رد»، اخیرا در مورد این مشکلات به طور رسمی عذرخواهی کرده و اعلام کرده است که تمام تلاش تیم بازی‌سازی سی دی پراجکت برای رفع مشکلات بازی به کار گرفته می‌شود. کاربران ناراضی اما تحت تاثیر جریان ضد سایبرپانکی، اقدام به پس دادن بازی کردند. فرآیند پس دادن بازی روی پلی استیشن مشکلاتی مشکلاتی داشت و شرکت سونی با بیشترین کاربران سایبرپانک ناراضی در اقدامی غیرمنتظره، فروش بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ از طریق پلی استیشن استور را تعلیق کرد.

استودیوی سی دی پراجکت رد، روز گذشته تعلیق فروش بازی از طریق فروشگاه دیجیتال پلی استیشن را تایید کرد. به گفته‌ی سی دی پراجکت، تمام نسخه‌های بازی اعم از فیزیکی و دیجیتال از پشتیبانی و به‌روزرسانی برخوردار خواهند بود تا تجربه‌ی بازی کاربران بهبود پیدا کند. این استودیو اعلام کرد که در تلاش است بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ را به پلی استیشن استور برگرداند.

سی دی پراجکت رد هم‌چنین اعلام کرد تاکنون مذاکره‌ای با شرکت مایکروسافت مبنی بر حذف سایبر‌پانک ۲۰۷۷ از فروشگاه ایکس باکس صورت نگرفته است. به دلیل جامعه‌ی نسبتا کوچک‌تر دارندگان بازی روی کنسول‌های شرکت مایکروسافت، مشکلات اخیر بازی روی کنسول ایکس باکس، خیلی به چشم نیامده است. با این وجود مایکروسافت اعلام کرده که ساز و کار پس دادن بازی را برای کاربران ناراضی بهبود بخشیده است.

با وجود تمام نارضایتی‌ها از مشکلات فنی بازی و نحوه‌ی اجرای آن روی کنسول‌های پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان، این بازی هم‌چنان توسط بسیاری از کاربران تجربه‌ی خوبی به شمار می‌رود. کاربران زیادی در حال لذت بردن از تجربه‌ی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ و حتی به اشتراک‌گذاری نکات بازی هستند. اما به نظر می‌رسد صدای افراد ناراضی بلندتر از مشتاقان و دوست‌داران بازی سایبرپانک است.

The post فروش سایبرپانک ۲۰۷۷ تا حل مشکلات فنی روی پلی‌استیشن متوقف شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala