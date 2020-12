به‌تازگی استودیو رمدی و شرکت ۵۰۵ Games از تاریخ رسمی بازی کنترل آلتیمیت ادیشن برای کنسول‌های نسل نهمی پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌ باکس سری ایکس/ اس پرده‌برداری کردند.

بر اساس اخبار جدید منتشر شده، نسخه‌ی ویژه و بهبودیافته‌ی اثر تحسین شده‌ی رمدی یعنی بازی کنترل در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ (۲ فوریه ۲۰۲۱) به‌صورت دیجیتالی و حدود یک ماه بعد در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ (۲ مارس ۲۰۲۱) به‌صورت فیزیکی برای کنسول‌های نسل نهمی شرکت‌های سونی و مایکروسافت منتشر خواهد شد.

در گذشته اعلام شده بود که این نسخه با بهبودهایی همراه خواهد بود و برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری بهینه‌سازی شده است. اکنون، در تیزر جدید منتشر شده از بازی که روی کنسول پلی‌استیشن ۵ ضبط شده، از جزییات بیش‌تری درباره‌ی نحوه‌ی اجرا بازی کنترل: آلتیمیت ادیشن آگاه شده‌ایم. بر اساس این تیزر، دو حالت مختلف در بازی وجود دارد که نام اولی «پرفورمنس مود» است و بر کارایی و اجرای بهینه‌تر بازی تمرکز دارد. در این حالت، بازی با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا خواهد شد حالت دوم که «گرافیک مود» نام دارد، از قابلیت گرافیکی ری تریسینگ پشتیبانی می‌کند اما بازی را با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه اجرا می‌کند. وجود این دو حالت به شما این اختیار را می‌دهد که هرگونه که ترجیح می‌دهید، بازی را انجام دهید. اگر گرافیک بهتر و بازتاب نور اشیا برایتان اهمیت دارد، «گرافیک مود» را انتخاب کنید و اگر ترجیح می‌دهید بازی روان‌تر باشد، قطعاً باید حالت «پرفورمنس مود» را انتخاب کنید. در تریلر منتشر شده از سوی رمدی هم به‌صورت واضح نشان داده می‌شود که با انتخاب حالت گرافیکی بازی، ویژگی ری‌تریسینگ فعال خواهد شد و بازتاب نور شخصیت‌ اصلی در شیشه‌های مقابل نمایان خواهد شد.

این درحالی است که اگر بازی کنترل را روی کنسول‌های پایه‌ی پلی‌استیشن ۴ و ایکس وان تجربه کرده‌ باشید، احتمالاً از افت فریم‌های آن آگاه هستید. به دلیل واحد پردازش ضعیف کنسول‌های نسل هشتمی و پردازش سنگین بازی و انفجارها و پارتیکل‌های زیاد اشیا، کنسول‌های نسل هشتمی در اجرای بازی گاهی دچار ضعف‌ها و مشکلاتی بودند که اکنون با سخت‌افزار قوی‌تر کنسول‌های نسل نهم، طرفداران کنسول‌ها هم می‌توانند بازی را در بهترین حالت تجربه کنند و حتی از قابلیت‌های گرافیکی پیشرفته‌ای مثل رهگیری پرتو (ری تریسینگ) بهره ببرند. این چیزی است که قطعاً می‌تواند هیجان‌انگیز باشد و در تجربه‌ی بهتر بازی تأثیر بگذارد.

اخیراً استودیو رمدی اعلام کرده که بازی کنترل ۲ میلیون نسخه فروش کرده است. فروشی که هرچند زیاد نیست اما به نظر می‌رسد رضایت استودیو سازنده بازی را در بر داشته است. این شانس وجود دارد که با عرضه‌ی نسخه‌ی بهبودیافته‌ی بازی برای پلی‌استیشن ۴ و ایکس باکس سری ایکس/ اس فروش بازی تا حد نسبتاً خوبی بیش‌تر شود.

بازی کنترل ابتدا در اوت ۲۰۱۹ برای پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان و فروشگاه اپیک گیمز و در اوت ۲۰۲۰ هم بالاخره در فروشگاه استیم منتشر شد. مدتی است که این بازی از طریق سرویس‌های ابری روی نینتندو سوییچ و همچنین سرویس گیمینگ آمازون یعنی «لونا» عرضه شده است.

منیع: Gematsu

The post تاریخ عرضه‌ی نسخه‌ی نسل بعد Control مشخص شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala