ارزش سهام سونی و نینتندو به بالاترین میزان خود رسید

به نظر می‌رسد که این روزها سونی و نینتندو اوضاع بسیار خوبی را سپری می‌کنند و ارزش سهام آن‌ها در شرایط ایدئالی قرار دارد. تقاضا برای کنسو‌ل‌های این دو شرکت بزرگ کنسول ساز ژاپنی در هفته‌ی گذشته و در آستانه‌ی تعطیلات زمستانی، افزایش بسیاری داشته که این قضیه در افزایش ارزش سهام نینتندو و سونی تأثیرگذار بوده است.

در گزارش اخیر خود دراین‌باره اعلام کرده که در پنجشنبه گذشته سهام نینتندو حدود ۶.۶ درصد افزایش داشته و میزان این افزایش بیش از افزایش یک سال اخیر بوده است. سهام نینتندو اکنون به رقم عظیم ۶۷.۸۵۰ ین (معادل ۶۴۷.۹۶ دلار) به ازای هر سهم رسیده است. این رقم بیش‌ترین میزان ارزش سهام نینتندو از دسامبر سال ۲۰۰۷ تاکنون است. آن زمان نیز به خاطر موفقیت و عرضه‌ی کنسول نسل هفتمی Wii‌ نینتندو به موفقیت بزرگی دست یافته بود.

از آن‌طرف، اوضاع برای سونی هم فوق‌العاده بوده است. در پنجشنبه سونی با افزایش ۲.۶۶ درصدی سهام خود مواجه شده است و به‌این‌ترتیب ارزش سهام این شرکت به ازای هر سهم به رقم ۱۰.۰۲۵ ین (معادل ۹۵.۶۷ دلار) رسیده است. از سال ۲۰۰۱ که پرفروش‌ترین کنسول سونی یعنی پلی‌استیشن ۲ عرضه شده بود، تا به امروز، این اولین باری است که ارزش سهام شرکت سونی از ۱۰.۰۰۰ ین بالاتر می‌رود. این آمار از طرف دیگر جالب‌توجه است چراکه در نسل هفتم سهام سونی با کاهش قابل‌توجهی مواجه شده بود اما اکنون به بیش‌ترین میزان خود در ۲۰ سال اخیر رسیده است که نشان می‌دهد که عملکرد سونی در این سال‌های اخیر بهبود پیدا کرده و در بخش‌های مختلفی از جمله بخش بازی‌های ویدیویی به ثبات و موفقیت بسیار خوبی رسیده است.

در سال ۲۰۲۰، هر دو شرکت به موفقیت‌های بزرگ خود در این چند سال ادامه داده و پاسخ آن را نیز دریافت کرده‌اند. کنسول هیبریدی نینتندو سوییچ که در سال ۲۰۱۷ میلادی عرضه شد، امسال پرفروش‌ترین کنسول بازار در میان رقبای خود بود. کنسولی که هر روز بیش از پیش جذابیت‌های خود را برای گیمرها نشان می‌دهد. در این ماه اخیر که کنسول‌های نسل بعد منتشر شدند، باز هم این نینتندو سوییچ بود که بیش‌ترین فروش را در آمریکا ثبت کرد. هرچند پلی‌استیشن ۵ به خاطر گران‌تر بودن، از نظر دلاری فروش بالاتری را تجربه کرد و همچنین توانست در میان فروش افتتاحیه کنسول‌ها در تاریخ رکوردشکنی کند. با این اوصاف شاید منطقی باشد که چرا سهام نینتندو و سونی در این مدت چنین افزایش زیادی داشته است.

علاوه بر سونی و نینتندو، دو شرکت ژاپنی کپکام و کوئی تکمو نیز با افزایش سهام و رکوردشکنی مواجه شدند. به‌صورت کلی، هفته‌ی قبل برای بار دیگر نشان می‌دهد که امسال شرکت‌ها اگرچه سختی‌های فراوانی در توسعه‌ی بازی‌های داشتند اما سال پررونق و پر سودی را تجربه کرده‌اند.

منبع: GameIndustry

The post ارزش سهام سونی و نینتندو به بالاترین میزان خود رسید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala