اگرچه قبل از معرفی و عرضه‌ی اورواچ انتظار نداشتیم که بلیزارد سراغ اثری در این ژانر برود اما اکنون می‌توان به‌راحتی گفت که دنباله‌ی اورواچ یکی از مورد انتظارترین بازی‌ها در میان گیمرها است. بااین‌حال، اکنون در ویدیو اخیر پخش‌شده توسط بلیزارد اعلام شده که طرفداران نباید به‌زودی منتظر انتشار اورواچ ۲ باشند، هرچند مدتی دیگر جزییات و اخبار جدیدی از آن منتشر خواهد شد.

اخیراً جزییات به‌روزرسانی جدیدی برای بازی اورواچ منتشر شده که نقشه‌ای جدید برای آن مهیا کرده است. سازندگان بازی در جریان صحبت در مورد این به‌روزرسانی، کمی هم به وضعیت بازی بعدی خود اشاره کردند. جف کاپلان، کارگردان بازی و نائب رئیس بلیزارد، در اظهارات اخیرش اعلام کرده که در ماه فوریه و در جریان بلیزکان آنلاین، اطلاعات جدیدی از بازی اورواچ ۲ منتشر خواهد شد. او درباره‌ی این موضوع گفت:

نمی‌توانیم بیش‌تر از این برای صحبت کردن در مورد اورواچ ۲ صبر کنیم و نمی‌توانیم بیش‌تر از این برای نشان دادن چیزی از اورواچ ۲ منتظر بمانیم. می‌دانیم که مدت زیادی سپری شده است و ما در این مدت ساکت بوده‌ایم و چیزی از بازی نگفته‌ایم. ما هنوز تا اتمام این پروژه راه زیادی داریم تا بتوانیم انتظارات خود را برآورده کنیم اما این را بدانید که به سختی کار می‌کنیم تا اثر فوق‌العاده‌ای را برای شما خلق کنیم.

همچنین در جریان ویدیو جدید منتشرشده توسط بلیزارد، اطلاعاتی هم از نقشه‌ی جدید بازی اورواچ ۱ با نام Kanezaka داده شد. انتظار می‌رود که این نقشه جذاب به‌صورت کامل در اوایل سال ۲۰۲۱ و احتمالاً در ماه ژانویه برای بازی اورواچ عرضه شود.

اگرچه اکنون اطلاعات جدیدی از این بازی منتشر نشده و به گفته‌ی خالقان بازی هنوز تا عرضه‌ی آن فاصله داریم، اما می‌توانیم امیدوار باشیم که بالاخره بعد از مدت‌ها بی‌خبری در ۲ ماه آینده اطلاعات بیش‌تری از اورواچ ۲ منتشر شود. با توجه به ارزشی که سری بازی اورواچ برای بلیزارد پیدا کرده، نسخه‌ی دوم این بازی جایگاه ویژه‌ای برای آن‌ها دارد و تمرکز زیادی هم روی آن گذاشته شده است. عرضه‌ی موفقیت‌آمیز بازی اورواچ ۲ می‌تواند دوباره هیجان طرفداران این مجموعه را به اوج برساند و ترند بزرگی میان بازی‌های آنلاین شود.

در زمان معرفی بازی، اعلام شد که این اثر برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن‌ ۴، ایکس باکس وان، کامپیوترهای شخصی و نینتندو سوییچ در حال ساخت است اما در آن زمان هنوز مایکروسافت و سونی کنسول‌های نسل نهمی خود را منتشر نکرده بودند. اکنون که می‌دانیم تا انتشار بازی فاصله داریم، احتمالاً پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس/ سری اس هم به پلتفرم‌های این بازی اضافه شده‌اند.

منبع: VGC

The post بلیزارد: به این زودی‌ها منتظر Overwatch 2 نباشید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala