به‌تازگی شرکت ۵۰۵ Games، ناشر بازی دث استرندینگ روی کامپیوترهای شخصی، و همین‌طور استودیو کوجیما پروداکشنز به‌صورت رسمی سورپرایزی را برای طرفداران این بازی رونمایی کردند. آن‌ها با همکاری سی دی پراجکت رد محتوایی را از دنیای بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ به بازی دث استرندینگ آورده‌اند و از این طریق کراس‌اور کوچکی میان این دو بازی ایجاد کرده‌اند.

قبلاً هم می‌دانستیم که ارتباط دوستانه‌ای میان سی دی پراجکت و کوجیما پروداکشنز وجود دارد و اگر بازی سایبرپانک را بازی کرده باشید، احتمالاً با ایستراگ‌هایی (چیزهای مخفی و جالب) درباره‌ی دث استرندینگ یا خود کوجیما روبه‌رو خواهید شد. بااین‌حال، ظاهراً این اشاره‌های کوچک و بامزه کافی نبوده و اکنون نوبت به کوجیما پروداکشنز رسیده که محتوایی مرتبط با دنیای بازی سایبرپانک را به دث استرندینگ بیاورد.

بر اساس توضیحاتی که ناشر بازی اعلام کرده، این محتوا که به‌صورت انحصاری برای کامپیوترهای شخصی عرضه شده، از طریق یک به‌روزرسانی رایگان به بازی اضافه شده است و دارای ۶ مرحله‌ی جدید با شخصیت‌ها و ماجراهایی مرتبط با دنیای بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ است.

همچنین بازیکنان می‌توانند در این کراس‌اور بعضی از آیتم‌های ظاهری یا تجهیزات مرتبط با بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ را هم ببینند. یکی از این آیتم‌ها و ویژگی‌ها جالب وسیله‌ی نقلیه‌ای (موتور) با تم بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ است که نیروی پرش وسیله‌ی نقلیه را افزایش می‌دهد. همچنین از طریق این به‌روزرسانی یک دست روباتی و نقره‌ای به بازی اضافه شده که بر اساس مدل دست جانی سیلورهند در ساخته‌ی جدید سایبرپانک طراحی شده است. همچنین آیتم‌های تزیینی و جالبی مثل عینک آفتابی جانی سیلورهند هم به دث استرندینگ آمده است.

علاوه بر این‌ها، کراس‌اور دث استرندینگ و سایبرپانک ۲۰۷۷ که به‌صورت رایگان عرضه شده، یک سیستم هک کردن جدیدی به بازی اضافه خواهد کرد که شخصیت اصلی بازی یعنی سم پورتر بریجز با استفاده‌ از آن می‌تواند ماشین‌های دشمنان را هدف قرار دهد و آن‌ها را هک کند. همچنین با استفاده از این ویژگی جدید، سم می‌تواند حس‌گرهای شناسایی گنجانده شده توسط یکی از گرو‌ه‌های بازی (Mule ها) را برای مدت محدودی متوقف کند و همین‌طور وسایل نقلیه‌ آن‌ها را هک کند تا در میانه راه متوقف شوند.

آیتم‌های ظاهری و نمایشی شاید محتوای قابل‌توجهی نباشند و صرفاً در حد ادای دین و اشاره‌هایی به بازی سایبرپانک برای طرفداران این بازی جالب باشند اما می‌توانیم برای قابلیت جدید هک کردن و همین‌طور ۶ مأموریت جدید اضافه شده به بازی خوشحال و هیجان‌زده باشیم تا ببینیم کوجیما و تیمش در این ۶ مأموریت چه چیزهایی برای مخاطب تدارک دیده‌اند. به‌هرحال، کراس‌اور میان دو بازی مورد انتظار و پرسروصدای این نسل در نوع خود اتفاق جالبی است که اکنون تحقق یافته است. این به‌روزرسانی رایگان هم‌اکنون در کامپیوترهای شخصی در دسترس است و طرفداران می‌توانند از ویژگی‌های جدید آن بهره‌مند شوند.

بازی دث استرندینگ در سال ۲۰۱۹ به‌صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر شد اما با تأخیری چندماهه، این بازی بالاخره برای کامپیوترهای شخصی (از طریق استیم و فروشگاه اپیک گیمز) منتشر شد. اگرچه وظیفه‌ی نشر بازی روی کنسول‌ها و همین‌طور حق امتیاز بازی در اختیار سونی بود اما جالب اینجاست که نسخه‌ی کامپیوترهای شخصی توسط شرکت ۵۰۵ Games منتشر شده و سونی این کار را انجام نداده است.

