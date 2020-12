پابجی موبایل در یک هفته ۲ میلیون اکانت را بن کرد

بحث تقلب در بازی‌های آنلاین، مخصوصا بازی‌های بزرگی مثل پابجی موبایل، موضوعی بسیار جدی و مهم است. این طور که به نظر می‌رسد، سازندگان پابجی موبایل بالاخره تصمیم گرفته‌اند تا خیلی جدی با این موضوع برخورد کنند. پابجی موبایل تنها در بازه‌ی زمانی یک هفته‌ی، بیش از ۲ میلیون اکانت را در بازی مسدود کرده است.

گزارش کامل این خبر را سازندگان پابجی موبایل به تازگی منتشر کرده‌اند. تعداد ۲ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۴۵۴ حساب کاربری پابجی موبایل، در بازه‌ی زمانی ۱۱ تا ۱۷ دسامبر مسدود شده‌اند. این اکانت‌ها، طبق گفته‌ی شرکت پابجی، بازیکنان متقلب بوده‌اند و در راستای حل مشکل تقلب در پابجی موبایل، دسترسی‌شان کاملا به بازی قطع شده است.

برخلاف انتظار، بسیاری از حساب‌های کاربری بن شده، در رنکینگ‌های بالای بازی قرار داشتند. اینکه این تعداد زیادی از افراد متقلب توانسته‌اند برای مدتی طولانی به بازی کردن پابجی موبایل ادامه دهند و به رتبه‌های بالای بازی برسند، از وضعیت بسیار بد آن می‌گوید.

بر اساس این گزارش، بیشترین جمعیت متقلبین در رتبه‌ی برنز هستند، ولی فاصله‌ی این جمعیت افراد با کسانی که در رتبه‌های بالاتر به تقلب مشغول بوده‌اند، اصلا زیاد نیست. جزییات رنکینگ اکانت‌های بن شده را می‌توانید در ادامه ببینید.

شرکت پابجی از گستردگی هک‌ها یا تقلب‌های مختلف هم صحبت کرده است. بیشترین هک‌ها مربوط به تغییر مدل کاراکتر بازیکن بوده که ۳۱ درصد کل تقلب‌ها را به خود اختصاص داده. پس از آن، هک‌های نشان دادن افراد پشت دیوار قرار دارند که ۱۸ درصد متقلبین از آن استفاده می‌کرده‌اند. هک‌های دیگری مثل نشانه‌گیری خودکار یا تغییر سرعت بازی هم در گزارش منتشر شده‌ی پابجی وجود دارد.

تلاش‌های پابجی موبایل برای حل مشکل تقلب در این بازی قرار است باز هم ادامه داشته باشند. با این حال، به خاطر سیستم عامل باز اندروید و کامپیوتر، می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا مبارزه‌ی سازندگان پابجی موبایل تا هکرها هرگز پایان پیدا نکند.

