بیش از ۷ سال از عرضه‌ی بازی جی‌تی‌ای آنلاین می‌گذرد و نسل هفتم و هشتم کنسول‌های خانگی به پایان رسیده است اما همچنان این بازی محبوب راک‌استار بسیاری را به خود مشغول کرده و برای این شرکت سودآوری می‌کند. از همین رو، عجیب نیست که راک‌استار به‌صورت جدی هنوز به فکر پشتیبانی و ارائه محتوای جدید برای آن باشد.

هفته‌ی گذشته، راک‌استار با عرضه‌ی The Cayo Perico Heist که به تعبیر راک‌استار «بزرگ‌ترین ماجراجویی تاریخ جی‌تی‌ای آنلاین» بوده است، مکان و سناریو جدید سرقت چندلایه‌ای را به بازی اضافه کرد. این به‌روزرسانی که رویکرد تازه‌ای در طراحی مراحل سرقت ایجاد کرده، به بازیکنان اجازه می‌دهد تا بتوانند برای اولین بار در جی‌تی‌ای آنلاین چنین مراحلی را به‌صورت تک‌نفره یا با سه بازیکن دیگر انجام دهند. اسکات بوچارد، طراح بازی در راک‌‌استار، در مصاحبه‌ی اخیر خود با GQ اعلام کرده است:

«این ایده برای مدت زیادی در ذهنمان وجود داشت و به آن فکر می‌کردیم و طرفداران بازی هم خواهان آن بودند. این چیزی است که مشتاقیم در آینده هم آن را ادامه دهیم. ما می‌خواهیم به تیم‌ها یا بازیکنانی که می‌خواهند بازی را به‌صورت کوآپ انجام دهند، احترام بگذاریم اما درعین‌حال می‌خواهیم اجازه دهیم افرادی که دوست دارند به‌صورت تک‌نفره این کار را انجام دهند، تجربه‌ی خوب و قانع‌کننده‌ای از آن به دست آورند. این مزیتی برای هر دو گروه خواهد بود. اگر به‌صورت تکی این کار را انجام دهید، مخفی‌کاری برایتان بسیار آسان‌تر می‌شود و اگر بخواهید با چند بازیکن آن مأموریت را سپری کنید، می‌توانید کارها را تقسیم کرده و چند کار را هم‌زمان انجام دهید. من فکر می‌کنم در ادامه ما چنین محتوا و المان‌های تک‌نفره‌ای را بیش‌تر به بازی اضافه خواهیم کرد.»

هرچند طرفداران سری جی‌تی‌ای برای معرفی نسخه‌ی جدید این مجموعه لحظه‌شماری می‌کنند اما از آن‌طرف هنوز موفقیت‌های GTA V و بخش آنلاین آن ادامه دارد. راک‌استار که این بازی را تاکنون برای نسل‌های هفتم و هشتم کنسول‌های خانگی عرضه کرده، مدتی پیش اعلام کرد که نسخه‌ای بهبودیافته و گسترش‌یافته از جی‌تی‌ای ۵ قرار است در نیمه‌ی دوم ۲۰۲۱ برای کنسول‌های نسل نهمی پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری منتشر شود. همچنین راک‌استار در آن زمان اعلام کرد که نسخه‌ی جدا و مستقل جی‌تی‌ای آنلاین در سه ماه اول عرضه‌اش برای کنسول‌های نسل نهم، برای دارندگان پلی‌استیشن ۵ رایگان خواهد بود. بااین‌حال، راک‌استار چندی پیش توییت عجیبی را منتشر کرد که به اعداد و مختصاتی اشاره دارد که برخی از طرفداران گمانه‌زنی‌هایی کرده بودند که شاید این اشاره‌ها به‌صورت غیرمستقیم جی‌تی‌ای ۶ ربط داشته باشد.

اخیراً راک‌استار در ماه نوامبر بازی رد دد آنلاین را هم به‌صورت مستقل و مجزا برای کنسول‌ها و کامپیوترهای شخصی منتشر کرده است. مدتی پیش مدیر راک‌استار و مالک تیک‌-تو اعلام کرده بود که این احتمال همچنان وجود دارد که برای برخی از آثار یا شیوه‌هایی خاص، آن‌ها به به عرضه‌ی بازی‌های رایگان روی بیاورند.

منبع: VGC

The post گیمرهای تنها از آپدیت‌های جی‌تی‌ای آنلاین بی‌نصیب نخواهند ماند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala