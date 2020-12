اگرچه بازی Among Us امسال منتشر نشده است اما بدون شک یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌ها و اتفاقات صنعت بازی‌های ویدیویی در سال ۲۰۲۰ بوده است. اثری که به یکباره در سال جاری توسط گیمرها کشف شد و توانست به موفقیت‌های فراوانی دست یابد. اکنون مشخص شده که بازی «آمانگ آس» یا به فارسی «در میان ما» در ماه نوامبر حدود نیم میلیارد بازیکن فعال داشته است که این قضیه Among Us را به محبوب‌ترین بازی تاریخ از نظر تعداد بازیکن ماهانه تبدیل می‌کند.

ساخته‌ی استودیو InnerSloth که در فضایی آنلاین بازیکنان را به همکاری با همدیگر یا فریب یکدیگر در ماجرای یک قتل مرموز تشویق می‌کند، در ماه گذشته تقریباً توانسته به نیم میلیارد کاربر فعال ماهیانه دست پیدا کند که رقمی خیره‌کننده است. این خبر را شرکت تحقیقاتی Nielsen به‌تازگی در گزارش دیجیتالی اخیر خود اعلام کرده است.

بااین‌وجود، اگرچه بازی Among Us به‌شکلی باورنکردنی محبوب است، اما درآمد و سودآوری آن نسبتاً متوسط است. طبق گفته‌ی SuperData، از آنجایی‌که بازی چندان روی درآمدزایی تمرکز نکرده و هزینه‌ی خریدن آن هم کم است، ارقام درآمد هم به نسبت کمتر است. قیمت اصلی نسخه‌ی کامپیوترهای شخصی این بازی ۵ دلار است و نسخه‌ی گوشی‌های دارای سیستم‌عامل اندروید و آی‌اواس هم رایگان است. این بازی ابتدا در ژوئن ۲۰۱۸ برای گوشی‌های همراه و چند ماه بعد در ماه نوامبر همان سال برای کامپیوتر منتشر شد. بااین‌حال، بازی در آن زمان چندان مورد استقبال قرار نگرفت و نتوانست خود را در معرض دید بسیاری از گیمرها قرار دهد. محبوبیت بازی «در میان ما» وقتی فوران کرد که چندین تولیدکننده محتوا معروف در توییچ و یوتیوب به تجربه‌ی آن پرداختند و از آن پس عطش بازی همچنان حفظ شده است.

بر اساس داده‌های Sensor Tower، در بین تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ (۱ اوت) تا ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ (۱۴ سپتامبر) نسخه‌ی موبایلی بازی Among Us حدوداً ۴۲ میلیون بار دانلود شده است و این بازه حدوداً ۷۰ درصد کل دانلود‌های بازی در موبایل را شامل می‌شود. علاوه بر جذابیت‌های خود بازی، بدون شک یکی از تاثیرگذارترین دلایل شناخته‌شدن و محبوبیت فراوان آن پلتفرمی مانند توییچ است که در مدت کوتاهی توانست نام بازی را بر سر زبان‌ها بیندازد.

این بازی توانسته تاکنون موفقیت‌های فراوانی را برای InnserSloth به ارمغان آورد. این اثر مدتی پیش در مراسم گیم اواردز ۲۰۲۰ موفق شد دو جایزه بهترین بازی موبایل و بهترین بازی آنلاین را دریافت کند. موفقیت‌های Among Us موجب شد تا سازنده‌ی بازی بتواند پلتفرم‌های این اثر را گسترش دهد تا بتواند این موفقیت‌ها را در بسترهای جدید ادامه دهد. هفته‌ی پیش این اثر درحالی با قیمت ۵ دلار برای نینتندو سوییچ منتشر شد که از قابلیت کراس‌پلتفرم با اپیک گیمز استور و اپیک باکس گیم پس پشتیبانی می‌کند.

همچنین مایکروسافت هم هفته‌ی قبل اعلام کرد که این بازی در سال ۲۰۲۱ برای کنسول‌های ایکس باکس وان، ایکس باکس سری ایکس/ سری اس منتشر خواهد و همچنین طرفداران می‌توانند آن را در روز انتشار از طریق سرویس گیم‌‌پس تهیه کنند. هرچند هنوز خبری از عرضه‌ی بازی برای پلی‌استیشن وجود ندارد اما بعید نیست که در آینده‌ای نامشخص بازی برای کنسول‌‌های خانواده‌ی پلی‌استیشن هم منتشر شود.

