در آستانه‌ی تعطیلات زمستانی استودیو ساکرپانچ سورپرایزی را برای طرفداران بازی گوست آو سوشیما تدارک دیده است. سورپرایزی که به‌نوعی ادای دینی به دیگر بازی‌های محبوب و معروف سونی محسوب می‌شود. به‌روزرسانی ۱.۱۸ بازی گوست آو سوشیما که اخیراً عرضه شده، به بخش آنلاین «لجندز» (Legends) زره‌ها و لباس‌هایی برگرفته‌شده از سری بازی‌های معروف سونی نظیر گاد آو وار، هورایزن زیرو داون، شادو آو کلوسوس و بلادبورن اضافه کرده است.

بر اساس اعلام رسمی استودیو ساکرپانچ، این به‌روزرسانی در بخش جستجوی بازیکنان حالت آنلاین لجندز گزینه‌های جدیدی را اضافه کرده که امکانات بیش‌تری به مخاطب می‌دهد. مثلاً شما می‌توانید برای جستجوی بازیکنان پارامترهایی نظیر اهداف اضافی پاداش‌دهنده و میکروفن‌ها را تعیین کنید.

به لطف این لباس‌ها و زره‌های جدیدی که به این بخش اضافه شده‌اند، می‌توانید شخصیتتان را به شمایلی بسیار جذاب و با الهام از دیگر بازی‌های دوست‌داشتنی سونی دربیاورید. البته، این نکته را باید در نظر داشته باشید که این لباس‌ها از همان ابتدا در دسترس نخواهند بود و باید با اتمام مراحل داستانی و همین‌طور مراحل بخش بقا یکی از کلاس‌ها در حالت لجندز، این لباس‌های زیبا را باز کنید. این نکته‌ را حتماً در نظر داشته باشید که چهار لباس و زره ویژه و منحصربه‌فرد گفته‌شده از هم‌اکنون تا تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۹ (۱۵ ژانویه ۲۰۲۱) در دسترس خواهند بود و پس از آن نمی‌توانید آن‌ها را دریافت کنید. پس اگر دوست دارید از این هدیه‌ی کریسمس ساکرپانچ بهره‌مند شوید، بهتر است برای دریافت آن در بازی سریع‌تر اقدام کنید.

علاوه بر زیبایی هرکدام از این زره‌ها و لباس‌ها به‌گونه‌ای‌ خاص طراحی شده‌اند که کاملاً با فضای بازی گوست او سوشیما هم همخوانی داشته باشند. یعنی از طرفی با یک نگاه متوجه می‌شوید که ۴ لباس برگرفته‌شده از کدام اثر پرطرفدار سونی هستند و از آن‌طرف طراحی آن‌ها به‌گونه‌ای است که تافته‌ی جدا بافته‌ای نسبت به دیگر زره‌ها نیستند و سنخیتی با بازی دارند. شما می‌توانید این ۴ لباس را در زیر مشاهده کنید.

درحالی‌که بازی گوست او سوشیما به‌عنوان یک اثر اکشن ماجرایی تک‌نفره‌ی داستانی معرفی و منتشر شده بود و کسی انتظار عرضه‌ی بخش آنلاین و چندنفره‌ای را از آن نداشت، ساکرپانچ در اقدامی غیرمنتظره و سورپرایز کننده بخش چندنفره‌ی این بازی را با نام لجندز (Legends) معرفی و آن را در ماه اکتبر معرفی کرد. ازآنجایی‌که قبلاً اشاره‌ای به چنین چیزی نشده بود، بخش چندنفره‌ی بازی توانست به‌سرعت مخاطبانی را که بازی را تمام کرده‌ بودند، به بازی بازگرداند و حتی برخی از افرادی را که قبلاً بازی را تجربه‌ نکرده بودند، به سمت‌وسوی بازی بکشاند. به همین‌ خاطر در ماه اکتبر شاهد بودیم که دوباره فروش بازی با روند افزایشی روبه‌رو شد.

این روزها بازی گوست او سوشیما در جوایز آخر سال هم می‌درخشد و حتی در مراسم گیم اواردز دو جایزه بهترین بازی مردمی و بهترین طراحی هنری را دریافت کرد.

منبع: گیم‌اسپات

