اگرچه نینتندو در اوایل نسل هشت با کنسول Wii U دوران خوشی را سپری نکرد و عملکرد بدی را از خود به‌جا گذاشت، اما با عرضه‌ی کنسول هیبریدی نینتندو سوییچ همه‌چیز دگرگون شد. اکنون‌ که ۴ سال از عرضه‌ی نینتندو سوییچ می‌گذرد و این کنسول توانسته به یکی از موفق‌ترین کنسول‌های نینتندو تبدیل شود، مدیر نینتندو آمریکا اعلام کرده که سوییچ وارد دوره‌ی جدیدی از عمر خود شده است.

در مصاحبه‌ی مفصل اخیر داگ باوزر (مدیر نینتندو آمریکا) با سایت Polygon، او در مورد مسائل زیادی از جمله چشم‌انداز نینتندو در سال ۲۰۲۱، عملکرد موفقیت‌آمیز سوییچ در دوران همه‌گیری کرونا و همین‌طور ورود دو مدل استاندارد و لایت کنسول سوییچ به میانه‌ی عمر خود صحبت کرد است. باوزر اذعان داشته که آن‌ها در ادامه به ماهیت منحصربه‌فرد هیبریدی سوییچ توجه‌ می‌کنند و در حال حاضر هم واقعاً به آن دو پلتفرم تکیه کرده‌اند.

مدیر نینتندو آمریکا درباره‌ی این موضوع می‌گوید:

شیوه‌ی خاصی که ما در ساخت بازی‌ها برای پلتفرم‌هایمان داریم و شیوه‌ای که شریک‌ها و همکاران ما برای ساخت بازی برای پلتفرم‌ها دارند و همین‌طور تجربه‌ای که شما در هنگام بازی به دست می‌آورید، چیزهایی است که واقعاً اهمیت دارند. بنابراین ما در ادامه‌ی راه و در سال پنجم عرضه‌ی نینتندو سوییچ به پلتفرم‌ها و روش خود تکیه خواهیم کرد. همچنین همان‌گونه که آقای شانتارو فوروکاوا (رئیس نینتندو) در صحبت‌های خود درباره سیاست‌های مدیریتی شرکت ذکر کرده بود، ما باور داریم که هنوز در میانه چرخه‌ی عمر کنسول نینتندو سوییچ هستیم.

داگ باوزر در گفتگوی خود به سخنان شانتارو فوروکاوا اشاره کرده بود که مدتی پیش در حین صحبت خود درباره‌ی سیاست‌های مدیریتی شرکت نینتندو اعلام کرده بود که سوییچ به میانه‌ی چرخه‌ی حیات خود وارد شده است. در واقع، باوزر و فوروکاوا هر دو به این مسئله اشاره داشته‌اند و ضمن آن بیان کرده‌اند که بازی‌های بیشتری در حال توسعه هستند که برای سال ۲۰۲۱ و بعد در نظر گرفته‌ شده‌اند. البته، اگر بخواهیم در نظر بگیریم که کنسول سوییچ هنوز در میانه‌ی راه خود است، چنین چیزی عجیب و سورپرایز کننده نیست. علاوه بر دنباله‌ی مورد انتظار بازی «افسانه زلدا: نفس وحش» که این شانس را دارد که در سال ۲۰۲۱ منتشر شود، می‌دانیم که نینتندو در حال ساخت بازی‌های بزرگی همچون نسخه‌ی جدید سری قدیمی و پرطرفدار متروید پرایم و همین‌طور بازی بایونتا ۳ است. این دو بازی چند سال پیش صرفاً با تیزری معرفی شدند اما مدت زیادی است که خبری از آن‌ها نبوده است. با این سخنان جدید، احتمالاً در سال ۲۰۲۱ بیشتر از‌ آن‌ها بشنویم.

علیرغم اینکه ماه نوامبر دو کنسول پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس/ اس عرضه شدند، نینتندو سوییچ توانست در آمریکا بیشترین فروش را داشته باشد. هرچند باید محدودیت موجودی کنسول‌های نسل بعد را هم در نظر بگیریم. بااین‌وجود، کنسول محبوب نینتندو توانست در ماه نوامبر در آمریکا ۱.۳۵ میلیون نسخه فروش کند و فروش خود در سال ۲۰۲۰ در آمریکا را به ۶.۹۲ میلیون نسخه برساند که آماری فوق‌العاده به‌حساب می‌آید.

با واکاوی آمار، به‌تازگی اعلام شده بود که ارزش سهام سونی و نینتندو به بالاترین میزان خود در این سال‌ها رسیده است. در واقع نینتندو به بیشترین ارزش سهام خود از سال ۲۰۰۷ تاکنون رسیده است که این می‌تواند نشان‌دهنده‌ی عملکرد فوق‌العاده‌ی نینتندو سوییچ باشد؛ کنسولی که به نظر می‌رسد با توجه به سخنان مدیران بالا رده‌ی نینتندو همچنان جای زیادی برای موفقیت دارد.

منبع: گیم‌اسپات

