سایبرپانک ۲۰۷۷ روی نینتندو سوییچ اجرا شد، ولی با استریم از گوگل استیدیا

دیگر برای همه عیان شده که بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ در حال حاضر روی کنسول‌های نسل هشتمی با مشکلاتی زیادی همراه است و وضع اجرایی آن بسیار بد است. با این اوصاف، طبیعی است که تصور بازی کردن بازی رو نینتندو سوییچ غیرممکن باشد و البته بازی هم به‌صورت رسمی برای این کنسول منتشر نشده است. بااین‌حال، یکی از علاقه‌مندان کنسول نینتندو سوییچ با فرآیند هک کردن کنسول و استفاده از سرویس گوگل استیدیا راهی پیدا کرده که سایبرپانک ۲۰۷۷ در سوییچ به‌خوبی اجرا شود

کاربری در کانال یوتیوبی خود به نام Nintendrew، ویدیویی را آپلود کرده است که در آن نشان می‌دهد که با انجام ترفند‌هایی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ روی نینتندو سوییچ قابل‌اجرا خواهد بود. او درباره‌ی این موضوع توضیح می‌دهد که این کار را با هک کردن نینتندو سوییچ و با کمک سرویس گوگل استیدیا انجام داده است و به همین شکل توانسته بازی را با عملکرد اجرایی بسیار خوبی اجرا کند. او در حالت دستی توانسته بازی را به‌صورت پایدار با رزولوشن ۷۲۰p اجرا کند و در زمانی که کنسول به تلویزیون وصل بوده، بازی با رزولوشن ۱۰۸۰p اجرا شده است.

در واقع، این عمل به‌صورت مستقیم چندان ربطی به نینتندو سوییچ ندارد و توانایی استریم کردن سرویس استیدیا این اجازه را داده که سایبرپانک ۲۰۷۷ در سوییچ با شرایط مناسبی اجرا شود و از مشکلاتی نظیر افت فریم و کرش‌های متوالی که روی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس باکس وان وجود دارد، دور بماند. شما برای این کار طبیعتاً به چیزهایی نظیر کنسول هک‌ شده‌ی نینتندو سوییچ، اکانت گوگل استیدیا و کمی حوصله برای نصب اندروید نیاز دارید. این کاربر اشاره می‌کند که سخت‌ترین کار نصب اندروید بر روی کنسول بوده است اما پس از آن می‌توانید استیدیا یا هر برنامه‌ای دیگری را از گوگل پلی روی کنسول خود نصب کنید.

پس از نصب استیدیا، بازی از طریق استریم کردن به‌راحتی در سوییچ قابل‌اجرا خواهد بود. نکته‌ی جالب اینجاست که این شیوه با جوی-کان‌ و کنترلر پرو نینتندو سوییچ هم سازگاری دارد. همچنین وقتی استیدیا را از این طریق نصب کنید، طبیعی است که علاوه بر بازی سایبرپانک ۲۰۷۷، بسیاری از بازی‌های بزرگ دیگر مثل دستینی ۲ یا استاروارز جدای: فالن اردر که به خاطر سخت‌افزار ضعیف‌تر سوییچ، برای این کنسول منتشر نشده‌اند، از طریق استریم کردن قابل‌اجرا خواهند بود. البته، نینتندو هم بیکار نمانده و هرچند استیدیا به‌صورت رسمی در سوییچ در دسترس نیست، اما نینتندو تابه‌حال از طریق سرویس ابری تجربه‌ی بازی‌هایی بزرگی نظیر «کنترل» و «هیتمن ۳» را برای دارندگان کنسول هیبریدی سوییچ مهیا کرده است.

تاکنون استقبال چندان خوبی از استیدیا انجام نشده و گوگل هنوز نتوانسته بازیکنان را به سرویس خود جذب کند. بااین‌حال، اکنون که وضع اجرایی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ روی کنسول‌ها خوب نیست و هنوز مشکلات آن برطرف نشده، این فرصت خوبی برای استیدیا است که بتواند از طریق اجرای خوب و پایدار این بازی مخاطبانی را به‌سوی پلتفرم خود بیاورد. به‌هرحال، سایبرپانک یکی از مورد انتظارترین و مهم‌ترین بازی‌های سال ۲۰۲۰ میلادی بوده است و بسیاری برای تجربه‌ی آن در حالتی مناسب اشتیاق فراوانی دارند.

