محتوای دانلودی The Icons of War عنوان Halo Wars 2 در دسترس قرار دارد

محتوای دانلودی جدیدی برای عنوان Halo Wars 2 با نام The Icons of War همراه با یک به‌روزرسان منتشر شده است که دو قهرمان جدید را به آن می‌افزاید.

همان‌طور که گفته شد، The Icons of War دو قهرمان جدید را به Halo Wars 2 اضافه می‌کند. اولین قهرمان Jerome-092 نام دارد که Red Team را رهبری می‌کند. Arbiter Ripa دومین قهرمان این محتوای دانلودی است که با نام Moramee of the Covenant نیز شناخته می‌شود و در نسخه‌ی اول Halo Wars با سلاح‌های قدرتمندش حضور داشته است. همچنین یک به‌روزرسان به همراه این محتوای دانلودی عرضه شده است که تغییرات و بهبوداتی را در بازی ایجاد می‌کند.

محتوای دانلودی The Icons of War بازی Halo Wars 2 در قالب یک بسته‌ی ویژه با قیمت ۹٫۹۹ دلار در دسترس قرار دارد. البته می‌توانید دو قهرمان موجود در این بسته را به‌صورت جداگانه خریداری کنید که قیمت هر کدام ۵٫۹۹ دلار است. در ضمن، با خرید سیزن‌پس این بازی نیز به محتوای دانلودی The Icons of War و دیگر محتویات منتشر شده در گذشته دست می‌یابید.

علاوه بر این‌ها، در E3 2017 از گسترش‌دهنده‌ی جدید Halo Wars 2 با نام Awakening the Nightmares رونمایی شد. این گسترش‌دهنده که یک خط داستانی، دو بخش چندنفره و حالت Terminus Firefight را ارائه می‌دهد، در پاییز سال جاری با قیمت ۱۹٫۹۹ دلار برای هر دو پلتفرم این عنوان یعنی ویندوز ۱۰ و ایکس‌باکس وان انتشار می‌یابد.

منبع متن: gamefa