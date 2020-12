از زمان عرضه‌ی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ تا به امروز سخنان و جنجال‌های زیادی حول این بازی ایجاد شده است. شاید بزرگ‌ترین جنجال‌ها به وضعیت اجرایی بازی روی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس باکس وان بازگردد که مورد انتقاد شدید مخاطبان و رسانه‌ها قرار گرفته است. حتی دیجیتال فاندری هم وضعیت بازی را روی کنسول‌های نسل هشتم وخیم و آشفته خواند. از روز انتشار تا به اکنون، س دی پراجکت رد چندین بار به گیمرها وعده داده که با عرضه‌ی به‌روزرسانی‌ها و بهینه‌سازی‌های مختلف در این چند ماه آینده، اکثر مشکلات فنی مهم و بزرگ بازی را برطرف خواهد کرد تا تجربه‌ی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ روی کنسول‌ها بهتر شود.

حتی مشکلات بازی به‌قدری شدید بود که ابتدا سی دی پراجکت رد به گیمرها اعلام کرد که می‌توانند از فروشگاه‌های دیجیتالی مختلف برای ریفاند کردن بازی و بازگرداندن پول خود اقدام کنند. این قضیه البته با هماهنگی با سونی و مایکروسافت انجام نشده بود و هر پلتفرمی هم شرایط خاص خود را برای ریفاند کردن بازی دارد. به همین خاطر، بسیاری از کاربران نتوانستند در ابتدا چنین درخواستی را در پلی‌استیشن ۴ ثبت کنند اما سونی پس از مشاهده‌ی حجم زیاد درخواست طرفداران نه‌تنها تصمیم گرفت که پول همه‌ی افرادی که درخواستی را ثبت می‌کنند، باز پس دهد، بلکه حتی در اقدامی غیرمنتظره بازی را از فروشگاه دیجیتالی خود برداشت تا هنگامی که شرایطی بهتر شود، آن را بازگرداند. مایکروسافت هم اعلام کرد به‌صورت استثنا برای هر فردی که درخواست ریفاند ثبت کند، این کار را انجام می‌دهد.

مدتی پیش در کنفرانسی ویدیویی، اعضای هیئت‌مدیره‌ی استودیو درباره‌ی مشکلات زمان عرضه‌ی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ و همچنین در مورد برنامه‌‌های آتی استودیو در رابطه با بازی توضیحاتی دادند. سؤالات توسط عده‌ای از سرمایه‌گذاران و روزنامه‌نگاران مسائل مالی تدارک دیده شده است.

افرادی نظیر آدام کچینسکی (رئیس و مدیرعامل مشترک سی دی پراجکت) مارچین ایوینسکی (بنیان‌گذار و مدیرعامل مشترک)، پیوتر نیلوبوویچ (مدیر مالی)، میچل نواکوفسکی (نایب‌رئیس توسعه تجاری) و پیوتر کارووسکی (از اعضای هیئت‌مدیره) در این جلسه حضور داشته‌اند.

در ابتدا، می‌توانید بگویید که فروش بازی در چهار روز اول پس از انتشارش چه تأثیراتی داشته است؟

پیوتر نیلوبوویچ: قطعاً شاهد فروش اولیه‌ی خوبی بودیم، به‌خصوص در کامپیوترها سایبربسیار خوب فروش کرد. به‌طور مشخص، وضعیت فعلی باعث می‌شود که فروش بازی در کنسول‌ها کاهش یابد اما در این لحظه، در روز دوشنبه، هنوز بسیار زود است که جزییاتی را از این بازخوردها به شما بگوییم. ما هنوز در حال جمع‌آوری داده‌ها هستیم، به‌ویژه داده‌هایی که از سوی فروشندگان دریافت می‌کنیم. متأسفم که نمی‌توانم به‌صورت دقیق به این پرسش، پاسخ دهم. با این وجود، همان‌گونه که در گذشته وعده داده بودیم، قصد داریم جزییات فروش را قبل از تعطیلات اعلام کنیم.

فکر می‌کنی که اگر تعداد توسعه‌دهندگان بیشتری داشتید و افراد بیشتری روی بازی کار می‌کردند، می‌توانستید بازی را روی نسل قبل به همان‌گونه‌ای که می‌خواستید، منتشر کنید؟

میچل نواکوفسکی: تحویل ساخت بازی در زمان و نقطه‌ای مشخص، واقعاً چندان ارتباط مستقیمی با تعداد افرادی که روی آن کار می‌کنند، ندارد. منظورم این است که این‌گونه نیست که همه‌چیز در ماه آخر انجام شود. من فکر نمی‌کنم که اگر ۲۰۰ یا ۱۰۰ فرد دیگر یا چیزی مشابه آن به تیم اضافه می‌شدند، می‌توانستند چنین کمکی کنند. پس در پاسخ می‌گویم نه، این قضیه ارتباطی ندارد به این موضوع که ۲۰۰، ۳۰۰ یا حتی ۵۰۰ نفر اضافه را یک‌مرتبه اضافه کنیم و کارها به‌صورت متفاوتی انجام شوند.

با توجه به محتوایی که قرار است پس از عرضه‌ی بازی و در ۲ یا ۳ سال آینده منتشر کنید، به نظرتان می‌توانید که محتوای قابل دانلودی را برای سال بعد و بخش چندنفره را برای ۲۰۲۲ آماده کنید؟

آدام کچینسکی: در واقع، بخواهم صادقانه بگویم، بسیار زود است که در این لحظه در مورد این قضیه نظر دهیم. لطفاً بگذارید و فرصت دهید تا بتوانیم این شرایط فعلی را کنترل کنیم و لطفاً این اجازه را بدهید تا بتوانیم ارزیابی‌های بیشتری انجام دهیم. این شرایط هنوز در روبه‌روی ما قرار دارد و هنوز کاملاً جزییات آن را نمی‌دانیم. در حال حاضر تمرکز اصلی ما بهبود سایبرپانک ۲۰۷۷ است و در مورد آن در اوایل سال بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد.

در روزهای گذشته دیدیم که به خاطر وضعیت اجرایی بازی، شما به مخاطبان پیشنهاد بازگرداندن بازی و پولشان را از طریق کنسول‌ها و فروشگاه‌ها دادید. آیا با سیلی از درخواست‌ها برای بازپرداخت پول بازیکنان مواجه شده‌اید یا در حال حاضر اکثر افرادی که بازی را خریده‌اند در حال حاضر تا وقتی که بتوانید وضعیت بازی را پایدارتر کنید، به شما اعتماد کرده‌اند ؟

مارچین ایوینسکی: ما در واقع گیمرها را برای بازگرداندن بازی و ریفاند کردن آن تشویق نکردیم و امیدواریم که آن‌ها به ما فرصت دوباره و بیشتری بدهند تا بتوانیم بازی را در کنسول‌های نسل هشتمی بهبود ببخشیم. یک به‌روزرسانی که بعضی از مشکلات را برطرف می‌کرد در هفته‌ی گذشته عرضه شد و هفته‌ی بعد هم به‌روزرسانی دیگری خواهیم داشت و این روند ادامه خواهد داشت. با این حال، بازگرداندن بازی و پولی که برای آن صرف کرده‌اند، یکی از گزینه‌‌ها است. ما به آن‌ها گزینه‌ای دادیم. به آن‌ها گفتیم که برای این کار می‌توانند درخواست کنند و اگر ممکن نبود، می‌توانیم کمک‌هایی را فراهم کنیم.

در حال حاضر، هنوز بسیار زود است که بگوییم چه میزان درخواست برای ریفاند کردن بازی داشته‌ایم، زیرا تازه این روند را شروع کرده‌ایم و صمیمانه امیدوار هستیم که گیمرها برای به‌روزرسانی‌های بعدی صبر کنند چون می‌دانیم که مدت زیادی منتظر بازی بوده‌اند. هرچند، دوباره می‌گویم که این صرفاً امیدواری ما است و در روزهای آینده با نگاه به آمار و ارقام وضعیت را بررسی خواهیم کرد.

فکر می‌کنید برای کنسول‌های نسل قبل (نسل هشتم) به تست‌ها و بررسی‌های بیش‌تر نیاز داشتید؟ فکر می‌کنید که بخشی از آن به خاطر کار کردن از داخل خانه بوده است؟

آدام کچینسکی: ما یک تیم QA داخلی داریم و علاوه بر آن‌ها با شرکت‌های دیگر هم کار می‌کنیم. شاید یکی از چیزهایی که به ما کمک نکرد و آسیب رساند، کووید-۱۹ بوده است. اگرچه تسترهای داخلی ما قادر بودند از طریق خانه بازی را بررسی و آزمایش کنند زیرا با ارتباط‌هایی که داشتیم، بازی و تجهیزات را می‌توانستیم برای آن‌ها فراهم کنیم اما تسترهای دیگر ما که برای شرکت‌های دیگر کار می‌کردند، قادر نبودند این کار را به‌راحتی از خانه انجام دهند. به همین خاطر مجبور شدیم که تعداد تسترهای بازی را کاهش دهیم اما به‌صورت کلی این قضیه را دلیل بزرگی برای این مشکلات نمی‌دانم.

در رابطه با بخش چندنفره، مشخص است که با شرایطی که اکنون مشاهده می‌کنید، دیگر روند ساخت را با عجله سپری نخواهید کرد. به همین خاطر، می‌توانیم بگوییم که سال ۲۰۲۳ نزدیک‌ترین زمان ممکن برای انتشار آن باشد؟

آدام کچینسکی: ابتدا پیش از هر چیز باید بگویم که ما هیچ تاریخی را تاکنون اعلام نکرده‌ایم و همان‌گونه که پیش از آن گفتم، دشوار است که در حال حاضر چیزی بگوییم. ما در شرایطی هستیم که انتظار نداشتیم و برای آن برنامه‌ریزی نشده بود و ما اکنون باید ارزیابی‌های خود را انجام دهیم و این برنامه‌ی ما در ماه ژانویه است. در حال حاضر، ما باید وضعیت بخش تک‌نفره را مدیریت کنیم و با عرضه‌ی پچ‌ها و ارتباط با بازیکنان، تجربه‌ی بازی را بهتر کنیم و پس از آن می‌توانیم به برنامه‌های بعدی خود نگاهی بیندازیم.

آیا شما احساس می‌کردید که بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ نباید تا سال بعد تأخیر بخورد و حتماً در سال جاری منتشر شود یا اینکه عملکرد ضعیف اجرایی بازی در کنسول‌های نسل هشت را به‌سادگی دست‌کم گرفته‌ بودید و فکر نمی‌کردید که چنین اتفاقی بیفتد و این واکنش‌ها را به همراه داشته باشد؟

میچل نواکوفسکی: ما بیشتر به عملکرد اجرایی نسخه‌های نسل بعدی و کامپیوترهای شخصی توجه داشتیم تا اینکه به نسخه‌ی نسل هشتم توجه داشته باشیم. ما قطعاً به‌اندازه‌ی کافی برای نگاه کردن و بررسی آن زمان نگذاشتیم. بنابراین نمی‌توانم بگویم که ما فشار داخلی یا خارجی مضاعفی برای عرضه در تاریخ مشخص‌شده‌ای داشتیم، به غیر از فشار معمولی رایجی که می‌تواند در هر تاریخ انتشاری هم برای بازی رخ دهد. این دلیل این اتفاق نبوده است.

از منظر صدور گواهی تائید بازی توسط مایکروسافت و سونی، احتمالاً رویه این است که آن‌ها انتظار داشته‌اند که بازی‌هایی که باگ دارند تا زمان انتشار مشکلات آن‌ها برطرف شود و در گفتگوها این قضیه انجام شده است. این قضیه را درست فهمیده‌ام یا احساس می‌کنید که آن‌ها نتوانسته‌اند تشخیص دهند که عملکرد بازی در کنسول‌های نسل هشت چه قدر ضعیف است؟

میچل نواکوفسکی: برای بازی‌های فرست‌ پارتی و استودیوهای داخلی این دو شرکت، قطعاً این شرایط و مسئولیت برای آن‌ها وجود دارد اما درباره‌ی این موضوع، مسئولیت بر عهده‌ی ما است. اگر قرار است چیزی بگویم، صرفاً می‌گویم بله، آن‌ها انتظار داشتند که ما بتوانیم تا روز عرضه این مشکلات را حل کنیم و این قضیه طبق انتظارات ما پیش نرفت و نتوانستیم آن‌گونه که برنامه‌ داشتیم، عمل کنیم.

آیا شما اطمینان دارید که کنسول‌های نسل هشتم در آینده قادر خواهند بود بازی را به‌صورت قابل‌قبولی اجرا کنند؟

میچل نواکوفسکی: همان‌گونه که در بیانیه‌ی عمومی خود گفتیم، البته که ما قصد داریم بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ را به شرایط بسیار بسیار بهتری نسبت به شرایط فعلی‌اش برسانیم. بسیاری از این بهبودها قرار است در ماه دسامبر، ژانویه و فوریه رخ دهد. شما بهبودهای بزرگ‌تری را در آینده شاهد خواهید بود.

از طرفی ما در بیانیه‌ی خود اشاره‌ کرده‌ایم که اگر انتظار شخصی شما این است که نسخه‌ی نسل هشتم قرار است به سطح یکسان و برابری با نسخه‌ی نسل بعدی یا نسخه‌ی کامپیوترها برسد، قطعاً چنین چیزی قرار نیست رخ بدهد و امکان‌پذیر نیست. با این وجود، من نمی‌گویم که این قرار است روی کنسول‌های نسل هشتم بازی بدی باشد اما اگر انتظارات شما از جنبه‌ی بصری یا بعضی عملکردهای اجرایی در آن حد باشد، به‌صراحت می‌گوییم که این قضیه امکان‌پذیر نیست. بلکه قرار است بازی به مرحله خوب و قابل‌‌اجرایی دست یابد که فاقد گلیچ‌ها و کرش‌های متعدد باشد و این هدفی است که ما به دنبال آن هستیم.

گیمپلی نسخه‌ی نسل قبل تا قبل از عرضه توسط شما نشان داده نشد. می‌توانید توضیح بدهید که چرا چنین تصمیمی گرفتید و نمایشی از آن را عرضه نکردید؟

مارچین ایوینسکی: ما در واقع نسخه‌ی کنسولی را نشان داده‌ایم اما در واقع نسخه‌ی نسل قبل را هرگز نشان ندادیم. دلیل این کار این بود که ما تا دقیقه‌ی آخر در حال کار و به‌روزرسانی نسخه‌ی کنسول‌های نسل قبل بودیم و فکر می‌کردیم می‌توانستیم آن را به موقع برسانیم. متأسفانه، نتیجه‌ی به جایی ختم شد که توانستیم آن را فقط یک روز قبل از عرضه به شما نشان دهیم. این قطعاً خیلی دیر بود و همین‌طور نتوانستیم این فرصت را به رسانه‌ها بدهیم که بازی را در آن زمان برای کنسول‌های نسل قبل بررسی کنند. قطعاً ما مقصر بودیم. این قضیه عمدی نبود و ما فقط تا لحظه‌ی آخر در حال حل کردن مشکلات بازی بودیم.

می‌توانید جزییاتی درباره‌ی شیوه‌ی کاری استودیوتان در حال حاضر بگویید؟ آیا تیم سازنده‌ی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ همچنان روی این بازی کار می‌کند؟ از نظر تخصیص کارکنان روی پروژه‌ها، آیا شرایط فعلی باعث شده پروژه‌هایی مثل ویچر ۴ عقب بیفتد؟

آدام کچینسکی: تیم سایبرپانک قرار است روی بهینه‌سازی بازی و به‌روزرسانی‌های بزرگ بعدی کار کنند. احتمالاً مقداری زمان بیشتری برای این کار نیاز است اما قطعاً ما شاخه‌های دیگری هم خواهیم داشت که روی پروژه‌های آینده کار کنند و آن‌ها را شروع کنند.

البته، این را باید بگویم که در وهله‌ی اول ما قطعاً مدت‌زمانی برای تعطیلات زمستانی استراحت خواهیم داشت. منظورم این است که افراد خسته شده‌اند. بنابراین، فارغ از این شرایط فعلی و به‌روزرسانی‌های بعدی، ما همین‌گونه شرایط را بدون در نظر گرفتن تیم ادامه نمی‌دهیم و پس از تعطیلات حداقل تا فوریه، بخش زیادی از تیم روی بهینه‌سازی سایبرپانک ۲۰۷۷ کار خواهند کرد.

آیا شما برای جلب رضایت بازیکنانی که ناامید شده‌اند محتوای قابل دانلود بزرگ‌تری را در نظر گرفته‌اید؟ آیا چنین چیزی در نظر گرفته شده است؟

میچل نواکوفسکی: ما سیاست خود را در این زمینه و کاری را که در حال حاضر قرار است انجام بدهیم، قبلاً بیان‌ کرده‌ایم و پای آن ایستاده‌ایم.

می‌توانید در مورد گزارش اخیر جیسون شرایر در رابطه با تغییر شیوه‌ی پاداش کارکنان نسبت به امتیازات بررسی‌های بازی توضیحاتی بدهید؟

میچل نواکوفسکی: ما در مورد آنچه شخص دیگری درباره‌ی اتفاقات استودیو ما بیان کرده، هیچ صحبتی نمی‌کنیم.

ازآنجایی‌ که وضعیت نسخه‌ی کنسولی کاملاً با نسخه‌ی کامپیوتری بازی قابل‌مقایسه نیست، آیا قیمت نسخه‌ی کنسولی را کاهش خواهید داد؟

آدام کچینسکی: در رابطه با وضعیت و شکل بازی پس از بهینه‌سازی‌هایی که قصد داریم انجام بدهیم، در گذشته هم اعلام کردیم که پس از آن هدف ما این است که مشکلاتی نظیر خارج شدن ناگهانی از بازی یا باگ‌ها مهم و تأثیرگذار از سایبرپانک ۲۰۷۷ حذف شوند و همچنین به دنبال این هستیم که عملکرد اجرایی و گرافیکی بازی را نیز بهبود دهیم. این اتفاق قرار است طی چند به‌روزرسانی مختلف برای بازی در این ماه و چند ماه آینده انجام شود.

در واقع، بازی در حال حاضر هم قابل‌اجرا است. این نکته‌ی مهمی است زیرا وضع فعلی بازی به‌گونه‌ای نیست که اصلاً اجرا نشود یا قابل‌ بازی نباشد. من این را کاملاً متوجه می‌شوم که تجربه‌ی فعلی بازی روی کنسول‌های نسل هشتم فاصله‌ی بسیاری با یک تجربه‌‌ی رضایت‌بخش برای بازیکنان دارد و ما از این موضوع آگاه هستیم. با این وجود، این‌گونه نیست که بازی اصلاً اجرا نشود.

و این خلاف نسخه‌ی کامپیوتری بازی است و این چیزی است که قبلاً هم گفته‌ایم. ما نمی‌گوییم که عملکرد اجرایی کنسول‌های نسل قبل با کامپیوترهای شخصی یا کنسول‌های نسل بعدی مشابه خواهند بود. قطعاً چنین تجربه‌ای ممکن نیست و ما این را نمی‌گوییم. هرچند می‌گویم که تجربه‌ی کنسول‌ها را در این چند ماه بهتر خواهیم کرد تا مشکلات گفته‌شده در بالا رفع شوند.

در مورد قیمت، پیش‌بینی نمی‌کنیم که آن را کاهش دهیم. ما در حال حاضر روی حل کردن مشکلات بازی و خوشحال کردن بازیکنان با این محصول تمرکز کرده‌ایم اما اکنون هیچ‌ صحبتی در رابطه با تغییر قیمت بازی وجود ندارد.

آیا می‌توانستید بازی را بدون انتشار برای کنسول‌های نسل هشتم، در بازار عرضه کنید؟

آدام کچینسکی: از نظر تئوری محض، اگر روز قبل از عرضه‌ی سایبرپانک تصمیم می‌گرفتیم، بله این امکان وجود داشت. می‌توانستیم بازی را فقط روی کامپیوتر عرضه کنیم. با این حال، روی کنسول‌ها نسل بعد پاسخ نه بود و این نسخه‌ی کاملاً متفاوتی خواهد بود. بنابراین به‌گونه‌ای نبوده که ما بتوانیم هر لحظه تصمیمی بگیریم و آن را مدام تعویض کنیم.

همان‌گونه که به احتمال زیاد متوجه شده‌اید، در حال حاضر نسخه‌ی رسمی و ویژه‌ای برای کنسول‌های نسل نهم منتشر نشده است. در این لحظه بازی روی کنسول‌های نسل نهم از طریق قابلیت پشتیبانی از بازی‌های نسل قبل اجرا می‌شود و از توان سخت‌افزاری آن‌ها برای اجرای آثار بهره‌هایی برده اما این‌گونه نیست که فعلاً نسخه‌ی مختصی برای این کنسول‌های جدید وجود داشته باشد.

مارچین ایوینسکی: همان‌طور که متوجه شده‌اید ما هنوز نسخه‌ی رسمی نسل بعدی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ را به انتشار نرسانده‌ایم. بنابراین، در واقع هنوز آن را نتوانسته‌ایم آماده کنیم. با این وجود، کاری که ما کردیم این است که وعده داده‌ایم هر گیمری که بازی را روی کنسول‌های نسل هشتم تهیه‌ کند، می‌تواند نسخه‌ی نسل نهمی بازی را بدون هزینه‌ی اضافی دریافت کند؛ نسخه‌ای که قرار است طی یک به‌روزرسانی بزرگ برای کنسول‌های نسل نهمی عرضه شود.

این یکی از دیگر دلایلی است که به خاطر آن امیدوارم بازیکنان بازی خود را نگه دارند و آن را پس نفرستند چراکه بعداً با آمدن نسخه‌ی نسل بعدی می‌توانند نسخه‌ی پلی‌استیشن یا ایکس باکس بازی را روی کنسول نسل نهمی خود بگذارند و پس از اینکه بازی به‌صورت خودکار به‌روزرسانی شود، از نسخه‌ی نسل بعدی بازی لذت ببرند. به همین خاطر گمان می‌کنم این نسخه ارزش خودش را دارد.

می‌دانیم که وضعیت بازی در کنسول‌ها و فروشش با توجه به درخواست‌های بازگرداندن بازی ناامیدکننده بوده است اما می‌توانید در مورد فروش نسخه‌ی کامپیوتری بازی و بازخورد کاربران از آن سخن بگویید؟

پیوتر نیلوبوویچ: همان‌طور که اشاره کردیم، فروش اولیه بازی بسیار خوب بوده و این چیزی است که در حال حاضر مشاهده می‌کنیم. ما همچنان داده‌ها و نتایج به‌دست‌آمده از فروش را به‌ویژه از طریق فروشگاه‌ها جمع‌آوری می‌کنیم اما فروش دیجیتالی – به‌ویژه روی کامپیوترهای شخصی –همان‌گونه که در گزارش روز انتشار گفتیم، واقعاً بسیار خوب بوده است.

در رابطه با بازخورد بازیکنان، بازخورد گیمرها در کامپیوتر بسیار بهتر از بازخورد آن‌ها رو کنسول‌ها بوده است اما وقتی بررسی‌های مخاطبان روی نسخه‌ی کامپیوترها را می‌خوانیم، می‌بینیم که بسیاری در آن به نسخه‌ی کنسولی اشاره کرده‌اند و در واقع نقدها مخلوطی از پلتفرم‌های مختلف است.

میچل نواکوفسکی: نسخه‌ی کامپیوترهای شخصی همان نسخه‌ای است که اکثر منتقدان بازی را روی آن تجربه کرده‌ و بررسی‌های خود را نوشته‌اند و می‌توانید امتیازات آن را در متاکریتیک مشاهده کنید. البته، در رابطه با کامپیوتر، همیشه مشکل‌ها و دردسرهایی برای تنظیمات بازی و چنین کارهایی وجود دارد. ما در زمان عرضه به همه درباره‌ی درایورهای جدید کارت‌ گرافیک‌های انویدیا یادآوری کردیم که برای بازی ما بسیار مهم است زیرا بازی با تناسب با آن‌ها ساخته شده است.

با این حال، فکر می‌کنم بتوانم به‌راحتی بگویم که به‌صورت کلی گیمرها از بازی روی کامپیوترها رضایت دارند و از آن لذت می‌برند و ما پیام‌های بسیار مثبتی را مشاهده کرده‌ایم. بنابراین بسیاری از این پیام‌های مثبت از این دیدگاه بوده است. جهان بازی سایبرپانک عظیم است و در این آثار همیشه گلیچ‌ها یا مشکلاتی دیده می‌شود که می‌توان آن‌ها را با شرایط دیگری برطرف کرد.

شما به به‌روزرسانی جدیدی که قرار است در چند روز آینده منتشر شود، اشاره کردید. این به‌روزرسانی قرار است چه مشکلاتی از بازی را رفع کند؟

در رابطه با تجربه بازی روی کنسول‌های خانگی، ما تا به این لحظه بعضی از مشکلات بازی را که منجر به خارج شدن ناگهانی از بازی می‌شد، برطرف یا بهتر کرده‌ایم و به این کار ادامه خواهیم داد. تمرکز اصلی ما بیش‌تر روی همین موضوع و همین‌طور باگ‌های بزرگ و اذیت کننده‌ای است که مانع بازی کردن شما می‌شوند. من امیدوارم گیمرها بتوانند بعد از کریسمس از تجربه‌ی بازی روی کنسول‌ها لذت ببرند. البته، به‌روزرسانی‌های بزرگ بازی در ماه‌های ژانویه و فوریه منتشر خواهند شد، پس دوباره فروتنانه از گیمرها درخواست می‌کنیم که مدتی صبر کنند تا تجربه‌ی بهتری را داشته باشند.

آیا بهینه‌سازی‌های بازی که از طریق پچ‌ها و به‌روزرسانی‌های مختلف عرضه خواهند شد، فقط به عملکرد اجرایی بازی و رفع باگ‌ها ارتباط خواهند داشت یا شاهد بهبودهایی در گیمپلی بازی‌ هم خواهیم بود؟ برای مثال، فکر می‌کنم در حال حاضر انتقاد‌هایی در رابطه با رفتار و هوش مصنوعی NPC ها (شخصیت‌های غیر قابل بازی) وجود دارد.

میچل نواکوفسکی: از منظر تولید، این وضعیت فعلی هوش مصنوعی و رفتار NPC ها (شخصیت‌های غیر قابل بازی) جزئی از باگ‌ها هستند. بنابراین وقتی باگ‌ها را رفع‌ کنیم، فکر می‌کنم شامل این موضوع هم شود.

انتظار شما از درآمد ناشی از بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ در طول یک سال چگونه است؟ به‌خصوص اگر بخواهیم مقایسه‌ای با یک عرضه‌ سنتی‌تر داشته باشیم چراکه این احتمال وجود دارد بسیاری از گیمرها با خود فکر کنند و بگویند که برای نسخه‌ی کنسول‌های نسل بعدی صبر خواهند کرد تا بازی را برای آن کنسول‌ها خریداری کنند.

میچل نواکوفسکی: اول از همه بگویم، ما قبلاً اعلام کرده‌ایم که به‌روزرسانی‌ نسل بعدی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ روی کنسول‌های نسل بعد رایگان خواهد بود. پس امیدوارم این باعث نشود که گیمرها به این خاطر از تصمیم خود برای خرید بازی چشم‌پوشی کنند و منتظر نسخه‌ی نسل بعد بمانند.

علاوه بر این، به‌روزرسانی گفته‌شده هر موقع که آماده شود، برای کنسول‌های نسل بعد در دسترس قرار خواهد گرفت که این قضیه قرار است در سال آینده رخ دهد. بنابراین این فرصت دوباره‌ای برای افراد ایجاد می‌کند که بتوانند بازی را تهیه کنند، به‌ویژه با در نظر گرفتن این موضوع که نسخه‌ی نسل بعدی قرار است از تکنولوژی‌ها و ویژگی‌های خاص این کنسول‌های نسل نهمی بهره ببرد.

