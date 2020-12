علیرغم اینکه این روزها و از زمان عرضه‌ی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷، سی دی پراجکت رد با حواشی و اتفاقات زیادی مواجه بوده و جایگاهش هم حداقل تا مدتی نزد گیمرها با لغزش روبه‌رو شده است اما آمار فروش سایبرپانک ۲۰۷۷ نشان می‌دهد که آن‌ها حداقل در حال حاضر به موفقیت خوبی دست یافته‌اند.

در روز عرضه‌ی این اثر، سی پراجکت اعلام کرده بود که روی پلتفرم‌های مختلف ۸ میلیون پیش‌فروش برای سایبرپانک ثبت شده است. با این حال، همان‌گونه که مدتی قبل هم وعده داده شده بود، آن‌ها جزییات بیش‌تر و کامل‌تری را از آمار فروش سایبرپانک ۲۰۷۷ تا تاریخ ۲۰ دسامبر (۳۰ آذر) منتشر کردند. آن‌ها به‌تازگی اعلام کرده‌اند که این اثر توانسته تا تاریخ گفته‌شده، بیش از ۱۳ میلیون نسخه به فروش رساند که آن را به یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های نقش‌آفرینی تاریخ تبدیل می‌کند. از طرفی دیگر فروش افتتاحیه بازی با فروش افتتاحیه اثر محبوبی همچون رد دد ردمپشن ۲ برابری می‌کند. هرچند این را هم باید در نظر گرفت که رد دد ردمپشن ۲ در زمان انتشارش فقط روی دو کنسول پلی‌استیشن ۴ و ایکس باکس وان منتشر شده بود و بعدها نسخه‌ی کامپیوترهای شخصی آن منتشر شد.

نکته‌ی قابل‌توجه اینجاست که در آمار فروش سایبرپانک ۲۰۷۷ نسخه‌های مرجوع شده به‌حساب نیامده‌اند. این قضیه اهمیت زیادی دارد زیرا می‌دانیم که پس از وضعیت بازی روی کنسول‌های نسل هشتم، بسیاری درخواست مرجوع کردن بازی را ثبت کردند و پول خود را پس گرفته‌اند. این نشان می‌دهد که با وجود درخواست متعدد برای این قضیه، فروش بازی همچنان بسیار بالا بوده و به‌خصوص در کامپیوترهای شخصی عملکرد خوبی داشته است.

سی دی پراجکت رد درباره‌ی آمار فروش این بازی به‌صورت دقیق می‌گوید که این آمار نشان‌دهنده‌ی تخمین میزان فروش بازی در تمامی پلتفرم‌ها است و در آن نسخه‌های ریفاند شده (مرجوع شده) در نظر گرفته نشده‌اند. همچنین‌ آن‌ها بیان می‌کنند که افشای این جزییات و اطلاعات برای تسکین خاطر سرمایه‌گذاران و سهام‌داران شرکت بوده است. هیئت‌مدیره به خاطر تأثیرگذاری فروش روی تصمیمات مرتبط با سرمایه‌گذاری در شرکت، تصمیم گرفته تا این اطلاعات را در قالب گزارش فعلی افشا کند.

پس از عرضه‌ی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ و جنجال‌های پیش‌آمده و اجرای بد آن روی کنسول‌های نسل هشتم، سهام شرکت سی دی پراجکت رد با افت قابل‌توجهی مواجه شده بود. با این حال، شاید آمار فروش سایبرپانک ۲۰۷۷ باعث شود که خیال سرمایه‌گذاران و سهام‌داران این شرکت کمی آسوده‌تر شود. به‌ویژه با این توجه که استودیو سازنده‌ بازی وعده داده تا در این چند ماه بخش زیادی از مشکلات بازی را حل خواهد کرد و هنوز نسخه‌های نسل بعدی بازی هم منتشر نشده‌اند. به‌ هر حال، جالب است که باوجود همه‌ی بازخوردها و جو منفی ایجاد شده همچنان فروش بازی بسیار بالا بوده است. البته، باید این را در نظر گرفت که قبل از ایجاد این حواشی و مشکلات، همه انتظار داشتند که سایبرپانک فروش بسیاری بالایی را تجربه کند چراکه قطعاً یکی از مورد انتظارترین آثار سال ۲۰۲۰ بود.

سایبرپانک ۲۰۷۷ چگونه درست می‌شود؟ سی‌دی پراجکت توضیح می‌دهد

اگرچه آمار فروش سایبرپانک ۲۰۷۷ توسط سی دی پراجکت اعلام شده است، اما هنوز تصمیم نگرفته‌اند که حجم درخواست‌های طرفداران برای بازگرداندن بازی را اعلام کنند. این احتمال وجود دارد که این آمار در کل مشخص نشود و ما از جزییات دقیق آن بی‌اطلاع بمانیم.

منبع: گیم‌اسپات

The post سایبرپانک ۲۰۷۷ هفته‌ی اول ۱۳ میلیون نسخه فروخته است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala