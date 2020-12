فروش بازی NieR: Automata از ۵ میلیون نسخه عبور کرد

اسکوئر انیکس تاکنون چند بار با بیان آمار فروش بازی NieR: Automata، موفقیت فروش آن را اعلام کرده است. آمار جدید اعلام‌شده، نشان می‌دهد که این روند همچنان با قدرت ادامه دارد.

طبق اعلام رسمی ناشر اثر یعنی شرکت اسکوئر انیکس، فروش بازی NieR: Automata در سراسر جهان از مرز ۵ میلیون نسخه عبور کرده است. آخرین گزارشی که درباره‌ی فروش بازی منتشر شده بود، به ماه سپتامبر ۲۰۲۰ بازمی‌گردد که در آن اعلام شده بود که فروش بازی «نیر اتوماتا» به ۴.۸۵ میلیون نسخه رسیده است. این یعنی در این ۳ یا ۴ ماه اخیر، این اثر توانسته حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نسخه فروش کند. این خبر به‌صورت رسمی در اکانت رسمی توییتر بازی اعلام شده است.

بازی «نیر اتوماتا» اولین بار در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۵ در ژاپن برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر شد و سپس چند ماه بعد در ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ برای آمریکای شمالی عرضه شد. نسخه‌ی کامپیوتری آن هم از طریق استیم در تاریخ ۲۷ اسفند همان سال در دسترس قرار گرفت. پس از آن، نسخه‌ای که محتوای قابل دانلود بازی را هم شامل می‌شد در ۵ تیر ۱۳۹۷ برای کنسول ایکس باکس وان منتشر شد. در انتها، همان نسخه با پسوند کامل Game of the YoRHa Edition در فوریه ۲۰۱۹ برای پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر هم در دسترس قرار گرفت

اسکوئر انیکس اولین بار آمار فروش بازی NieR: Automata را در آوریل ۲۰۱۷، یعنی حدوداً دو ماه پس از عرضه‌ی بازی اعلام کرد. در آن زمان اسکوئر انیکس بیان کرد که بازی توانسته در سراسر جهان بیش از ۱ میلیون نسخه فروش کند. پس از آن، در ماه مه سال ۲۰۱۷ اعلام شد که فروش بازی به ۱.۵ میلیون نسخه رسیده است و این رقم تا ماه مارس ۲۰۱۸ به ۲.۵ میلیون نسخه ارتقا یافت. یک سال بعد از آن و در ماه مه سال ۲۰۱۹ فروش بازی به رقم بسیار خوب ۴ میلیون نسخه رسید و همان‌طور که گفته شد، در مارس ۲۰۲۰ این رقم به ۴.۵ میلیون نسخه افزایش یافت.

تاریخ عرضه نسخه‌ی بازسازی شده‌ی NieR Replicant مشخص شد

موفقیت و فروش خوب بازی NieR: Automata باعث شده تا توجه بسیاری به این سری بازی جلب شود و در نتیجه استقبال زیادی از سوی گیمرها به وجود آید. این قضیه اسکوئر انیکس را مشتاق کرده تا به گذشته بازگردد و نسخه‌ی بازسازی‌شده قسمت اول این سری یعنی بازی NieR Replicant را تولید و عرضه کند. اثری که قرار است در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ برای پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس و کامپیوترها عرضه شود. اگرچه جاه‌طلبی داستان و موسیقی NieR Replicant همانند نسخه‌ی جدیدتر و چه‌بسا بالاتر از آن است، اما در زمان عرضه، گیمپلی آن – به‌ویژه مبارزات بازی- از مشکلات زیادی رنج می‌بردند.در نسخه‌ی جدید مبارزات دوباره طراحی شده‌اند و ساختار بهتری پیدا کرده‌اند. به همین خاطر، بازسازی بازی نه‌تنها برای طرفداران جدیدتر این سری بلکه برای طرفداران قدیمی‌تر هم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در تریلر گیم‌پلی بازی که در مراسم گیم اواردز ۲۰۲۰ به نمایش در آمد، به‌وضوح مشخص است که گیمپلی بازی با تغییرات زیادی روبه‌رو بوده و به NieR: Automata نزدیک شده است.

