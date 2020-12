خالق سایلنت هیل در حال ساخت بازی ترسناک جدیدی است

«کئیچیرو تویاما»، خالق سری بازی‌های سایلنت‌ هیل و گرویتی راش، جزییات جدیدی را از اولین بازی استودیو تازه‌ تأسیس خود اعلام کرده است. بر اساس گفته‌های او، اولین اثر استودیو آن‌ها قرار است یک بازی اکشن ماجرایی ترسناک باشد که برای سال ۲۰۲۳ در نظر گرفته شده است و با انتظارات طرفداران تویاما همخوانی خواهد داشت.

مدتی پیش به‌صورت رسمی اعلام شد که کئیچیرو تویاما سونی را ترک کرده و استودیو مستقل خود را تأسیس کرده است. اکنون در مصاحبه‌ی جدید او با سایت IGN Japan، جزییات بیش‌تری از اولین بازی استودیو تازه‌ تأسیس او یعنی Bokeh Game Studio اعلام شده است. او در این مصاحبه اعلام کرده که در حال ساخت یک بازی اکشن ماجرایی است که طرفداران کارهای قبلی او را به خود جذب خواهد کرد. او توضیح می‌دهد که این بازی دارای المان‌های داستانی و مبارزات و جهان منحصر‌به‌فردی به شیوه‌های بازی‌های پیشین او در سونی و کونامی خواهد بود.

در این مصاحبه، از او پرسیده شد که از میان آثار قبلی‌اش، بازی جدید او بیش‌تر روی المان‌های ترسناک بازی‌هایی همچون سایلنت هیل و سایرن تکیه خواهد کرد یا به شیوه و سبک و سیاق بامزه‌ و شاداب‌تر اثری همچون گرویتی راش عمل می‌کند. او در پاسخ گفت: «اگر بخواهیم چنین چیزی را در نظر بگیریم، این بیش‌تر شبیه یک بازی در ژانر وحشت و ترس خواهد بود. با این حال، تمرکز ما این است که تجربه‌ای سرگرم‌کننده‌تری را برای مخاطب گسترده‌ی خود خلق کنیم تا اینکه یک اثر ترسناک هاردکور بسازیم.»

اگرچه او حدود ۲۰ سال در استودیو ژاپن سونی حضور داشته و در این مدت همیشه بازی‌هایش به‌صورت انحصاری برای کنسول‌های خانواده‌ی پلی‌استیشن منتشر شده اما بازی جدید او قرار است برای پلتفرم‌های مختلفی عرضه شود. او درباره‌ی این موضوع می‌گوید: «ما بازی خود را با در نظر گرفتن کامپیوتر به‌عنوان پلتفرم اصلی خلق می‌کنیم اما امیدواریم که بتوانیم این بازی را روی هر پلتفرمی که بتوانیم، عرضه کنیم.»

«جونیا اوکورا» و «کازونوبو ساتو» دیگر افرادی بودند که در کنار «کئیچیرو تویاما» این استودیو جدید را خلق کردند. این بازی توسط تیم نسبتاً‌ بزرگی ساخته می‌شود. کازونوبو ساتو می‌گوید که آن‌ها هنوز در مراحل اولیه توسعه‌ی بازی هستند و زمان عرضه‌ی بازی را برای سال ۲۰۲۳ تخمین می‌زنند. ساتو می‌گوید: « ما تازه وارد مرحله‌ی طرح‌ها و نمونه‌های اولیه شده‌ایم و توسعه‌ی بازی احتمالاً حدود ۳ سال طول خواهد کشید. پس امیدواریم که بتوانیم از اکنون تا سه سال آینده، بازی را به دست شما برسانیم.»

پس از تأسیس استودیو جدید، تویاما از دلایل خود برای جدایی از سونی و مستقل شدنش جزییاتی را اعلام کرد و بیان داشت که قصد داشته به‌صورت مستقل به ساخت ایده‌های خاص خود بپردازد. او دوباره درباره‌ی این موضوع گفته است که الهام زیادی از استودیو genDESIGN و شخص فامیتو اودا گرفته است. اودا که خالق آثار به‌یادماندنی و تحسین‌شده‌ای همچون ایکو و شادو آو کلوسوس است، مدتی پیش از استودیو ژاپن سونی جدا شد و استودیو مستقل خود را تأسیس کرد. تویاما اشاره می‌کند که اودا از تجربه‌های خود به او گفته و او هم از این تجربه‌ها بهره برده و از آن‌ها برای ادامه‌ی مسیر خود الهام گرفته است.

با توجه به این اطلاعات، هنوز راه زیادی تا عرضه‌ی اولین بازی Bokeh Game Studio باقی‌ مانده‌ است اما آن‌ها اکنون از آنجایی که به‌عنوان استودیویی مستقل فعالیت می‌کنند، می‌توانند تبلیغات و ارتباط با مخاطبان را از طریق شبکه‌های اجتماعی کاملاً به خواسته خود انجام دهند و اطلاعات جدیدی را با مخاطبان در میان بگذارند. پس این احتمال وجود دارد که در سال آینده اطلاعات بیش‌تری از این پروژه به‌صورت عمومی اعلام شود.

منبع: IGN

The post خالق سایلنت هیل در حال ساخت بازی ترسناک جدیدی است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala