در زمانه‌ای که فارغ از کیفیت اثر، بسیاری از شرکت‌ها علاقه‌مندی خود را به ساخت فیلم‌ها و سریال‌های مختلف از سری بازی‌های معروف نشان می‌دهند، طبیعی است که سونی که خود سال‌ها با سونی پیکچرز دستی در صنعت سینما دارد، تصمیم بگیرد که بازی‌های مختلف و محبوبش را به فیلم‌های سینمایی یا سریال‌های تلویزیونی تبدیل کند و با این جریان همراه شود.

به‌تازگی مشخص شده است که اقتباس‌های زیادی از بازی‌های شرکت سونی در راه سینماها و سریال‌های تلویزیونی است. تونی وینچی‌کوئرا، مدیرعامل و رئیس سونی پیکچرز، در جریان مصاحبه‌ی خود با CNBC اعلام کرد که بخش‌های مختلف شرکت سونی برای ساخت سریال‌های تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی بر اساس مجموعه‌های معروف و پرطرفدار پلی‌استیشن در آینده همکاری خواهند کرد. اگرچه او اعلام نکرد که قرار است شاهد اقتباس‌ از چه بازی‌هایی باشیم، اما این نکته را بیان کرد که در حال حاضر سونی پیکچرز می‌خواهد ۳ فیلم و ۷ سریال تلویزیونی را از مجموعه بازی‌های پلی‌استیشن بسازد.

غالب مصاحبه‌ درباره‌ی برنامه‌های آینده سونی پیکچرز است و وینچی‌کوئرا به این نکته اشاره می‌کند که سونی پیکچرز قصد دارد در سال ۲۰۲۱ همچنان روند سنتی اکران فیلم‌ها در سالن‌های سینما را ادامه دهد. این دقیقاً مقابل کاری است که شرکت برادران وارنر می‌خواهند با اکران هم‌زمان فیلم‌ها در سینما و عرضه‌ی آن‌ها به‌صورت دیجیتالی انجام دهد. باوجوداین، در بخشی از مصاحبه، وینچی‌کوئرا در مورد چگونگی همکاری بخش‌های مختلف سونی در این زمینه صحبت کرده است.

ما برنامه‌ای در شرکت داریم که آن را «یک سونی» (One Sony) نام‌گذاری کرده‌ایم. چیزهای زیادی در این رابطه در جریان است. برای مثال، در حال حاضر ما فیلم آنچارتد را داریم که فیلم‌برداری آن را به‌صورت کامل در زمان همه‌گیری ویروس به اتمام رسانده‌ایم و قرار است سال آینده بر اساس یکی از مجموعه‌‌های پلی‌استیشن ساخته شود.

او در ادامه‌ی صحبت‌های خود می‌گوید:

ما در حال توسعه‌ی ۳ فیلم سینمایی و ۷ سریال تلویزیونی از مجموعه آثار پلی‌استیشن هستیم. شما در آینده تعامل و همکاری بسیار بیشتری را از بخش‌های مختلف شرکت سونی خواهید دید.

یکی از سه فیلمی که از ساخت و اکران آن مطمئن شده‌ایم و وینچی‌کوئرا هم به آن اشاره کرده، فیلم آنچارتد است که بعد از سال‌های زیاد و تعویض کارگردان‌های مختلف، بالاخره فیلم‌برداری آن تکمیل شد و قرار است در سال آینده اکران شود. داستان فیلم قرار است پیش‌درآمدی برای داستان سری بازی آنچارتد باشد. در این فیلم تام هالند در نقش «نیتن دریک» و مارک والبرگ در نقش «سالی» ایفای نقش خواهند کرد. حتی چندی پیش نولان نورث صداپیشه‌ی نیتن دریک در سری بازی آنچارتد، به محل فیلم‌برداری این فیلم رفته بود و با تام هالند دیداری داشته بود که تصویری از آن دیدار هم منتشر شده است. پس از آن هم تام هالند اولین تصویر خود در نقش نیتن دریک را منتشر کرد.

از آن‌طرف در میان سریال‌ها هم از ساخت سریالی بر اساس بازی The Last of Us آگاهی داریم. سریالی که قرار است توسط کریگ مازن (خالق سریال چرنوبیل) و همین‌طور نیل دراکمن (کارگردان و نویسنده‌ی بازی لست‌ آو آس) ساخته‌ و توسط شبکه‌ی اچ‌بی‌او پخش شود. چندی پیش هم اچ‌بی‌او به‌صورت رسمی مجوز ساخت سریال را صادر کرد تا کارها روی آن شروع شود. با این حال، هنوز جزییاتی از بازیگران این سریال اعلام نشده است و نمی‌دانیم چه بازیگرانی قرار است در نقش شخصیت‌های جول و الی ایفای نقش کنند.

چندی پیش اعلام شده بود که قرار است سریالی بر اساس سری بازی Twisted Metal ساخته شود اما برای دیگر فیلم‌ها و سریال‌هایی که در حال حاضر از روی مجموعه‌ها بازی‌های سونی در حال ساخت هستند یا قرار است در آینده ساخته شوند، اطلاع زیادی نداریم. با این حال، گزینه‌های محتمل و شایعه‌های نسبتاً زیادی برای ساخت اقتباس‌هایی از بازی‌های محبوبی نظیر گاد او وار، هورایزن زیرو داون یا حتی سری بازی رچت اند کلنک که در گذشته نیز انیمیشنی از آن منتشر شده بود، وجود دارد. باید منتظر ماند و دید که سونی چه برنامه‌ای را برای طرفداران خود تدارک دیده است.

نظر شما چیست؟

The post ۳ سریال و ۷ فیلم بر اساس بازی‌های سونی ساخته خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala