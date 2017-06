نسخه رایانه‌های شخصی عنوان The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel، که اولین بار در آپریل سال جاری برای عرضه در تابستان امسال معرفی شده بود، حال طبق اعلام صفحه جدید این عنوان در شبکه استیم، قرار است در ماه جولای منتشر شود. در ادامه می‌توانید جزییات قرار گرفته از این نسخه بر روی […]

نسخه رایانه‌های شخصی عنوان The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel، که اولین بار در آپریل سال جاری برای عرضه در تابستان امسال معرفی شده بود، حال طبق اعلام صفحه جدید این عنوان در شبکه استیم، قرار است در ماه جولای منتشر شود.

در ادامه می‌توانید جزییات قرار گرفته از این نسخه بر روی صفحه استیم آن را، مطالعه کنید.

داستان

در میان ملت‌های حاضر در قاره Zemurian، امپراطوری قدرتمند اروبونیا در به رخ کشیدن نیرو و قدرت نظامی خود (به همسایگانش) بسیار جسور بوده، هرچند از لحاظ سیاسی، نزاع‌های داخلی میان طبقه اشراف زاده و رعیت‌های که می‌خواهند به قدرت برسند، روز به روز در حال شدت گرفتن است. طبقه اشراف زاده و گروه اصلاح‌طلبان، طی سال‌ها رابطه چندان مناسبی با یکدیگر نداشته‌اند، و اگر در آینده بسیار نزدیک صلحی میان آن‌ها ایجاد نشود، نزاع در میان این دو گروه بسیار بدتر خواهد شد.

Rean Schwarzer، همانند تمامی شهروندان امپراطوری، کاملا با این نزاع رو به افزایش آشنا بوده، زیرا سیستم طبقه بندی اجتماعی از همان روز‌های تشکیل این سرزمین، در قلب تمامی مردم اروبونیا حک شده است. هرچند، به عنوان یک دانش‌آموز ۱۷ ساله که برای حضور در آکادمی نظامی Thor آماده می‌شود، Rean متوجه تفاوت میان لباس قرمز رنگ خود، با لباس سایر دانش‌ آموزان این آکادمی شده، که به صورت عادی از لباس سبز (برای رعیت‌ها) یا سفید (برای اشراف زادگان) استفاده می‌کنند.

وارد کلاس هفتم از آکادمی نظامی Thor شوید. برای اولین بار در تاریخ این آکادمی معتبر، طبقه اجتماعی هیچ معنایی نداشته و همه چیز بر اساس توانایی است. متشکل از ۹ دانش‌ آموز گلچین شده با توانایی‌ها و پس‌زمینه مختلف، از جمله Rean، کلاس هفت آماده روبرویی با باتلاق سیاسی شده که نه تنها باعث تهدید آرامش آن‌ها بوده، بلکه تمامی مردم اروبونیا را در خطر قرار داده است.

اطلاعات کلی

قرار گرفته در قاره‌ای یکسان با سری عناوین محبوب Trails in the Sky، این نسخه جدید از سری بازی‌های The Legend of Heroes از استدیوی Falcom، برای اولین بار در تاریخ این سری در کشور اروبونیا اتفاق افتاده، و درگیری‌های داخلی این کشور قدرتمند که در دیگر عناوین این سری به آن اشاره شده را، از نزدیک و با جزییات دقیق به تصویر می‌کشد. در پس‌زمینه‌های داستانی غنی این عنوان (که یکی از نشانه‌های این سری عناوین است) غرق شده، از زندگی دانش‌آموزی خود لذت برده و رابطه خود را با همکلاسی‌هایتان بهبود بخشیده تا توانایی‌های جدیدی بدست آورید. با استفاده از سیستم تازه اختراع شده ARCUS، از مبارزات نوبتی سریع و تاکتیکی لذت برده، و از رویدادهای پرحادثه‌ای پرده برداری کرده، که تمام اعتقادات دو گروه اشراف زاده و اصلاح‌طلب را تغییر می‌دهند.

ویژگی‌های کلیدی

دنیایی غنی و پر عمق برای هواداران قدیمی و تازه‌کاران – وقایع Trails of Cold Steel به صورتی کاملا حرفه‌‌ای بیان شده، به نحوی که هوادارن قدیمی سری Trails و هواداران کلی سبک نقش‌آفرینی بتوانند از داستان زیبا و پر جزییات آن لذت ببرند.

– وقایع Trails of Cold Steel به صورتی کاملا حرفه‌‌ای بیان شده، به نحوی که هوادارن قدیمی سری Trails و هواداران کلی سبک نقش‌آفرینی بتوانند از داستان زیبا و پر جزییات آن لذت ببرند. سیستم Link عمق جدیدی به مبارزات این عنوان اضافه خواهد کرد – با بهبود رابطه خود با متحدینتان در مدرسه، از سیستم Links استفاده کرده تا قدرت‌های جدید چون محافظت، شفا و موارد بیشتر، بدست آورید.

– با بهبود رابطه خود با متحدینتان در مدرسه، از سیستم Links استفاده کرده تا قدرت‌های جدید چون محافظت، شفا و موارد بیشتر، بدست آورید. به‌روزرسانی سیستم رشد مهارت‌ها – Trails of Cold Steel سیستم جادوی Orbment را با سیستم جدیدتری به نام ARCUS ارتقا داده، که استفاده از مهارت‌ها و شخصی‌سازی آن‌ها را راحت‌تر کرده است.

– Trails of Cold Steel سیستم جادوی Orbment را با سیستم جدیدتری به نام ARCUS ارتقا داده، که استفاده از مهارت‌ها و شخصی‌سازی آن‌ها را راحت‌تر کرده است. به صورتی کاملا جدید این بازی را تجربه کنید – اضافه شدن صداگذاری انگلیسی به ۵۰ درصد از دیالوگ‌های باقی مانده این عنوان در نسخه رایانه‌های شخصی، باعث می‌شود تا حتی افرادی که نسخه کنسولی این عنوان را بازی کرده‌اند، تجربه‌ای جدید داشته باشند.

نسخه غربی عنوان The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel، در روز‌های پایانی سال ۲۰۱۵ برای پلی‌استیشن ۳ و پلی‌استیشن ویتا منتشر شده و مورد تحسین هواداران و منتقدان قرار گرفت. حال به نظر می‌رسد نسخه رایانه‌های شخصی این عنوان با افزودن صداگذاری‌های بیشتر و جزییات گرافیکی بهبود یافته، قصد دارد حتی این عنوان را قبل نیز بهتر کند.

منبع متن: gamefa