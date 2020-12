درحالی که همچون بسیاری از صنعت‌ها، کووید ۱۹ دوران سختی را برای استودیوهای بازی‌سازی و توسعه‌ی بازی‌های ویدئویی رقم زد، اما از نظر مالی و سودآوری اوضاع کاملاً متفاوت بود و صنعت بازی‌های ویدئویی با رشد زیادی مواجه شد. اکنون درآمد و سود صنعت بازی‌های ویدئویی از مجموع درآمد دو صنعت سینما و ورزش بالاتر رفته است.

‌ از آنجایی که امسال بسیاری از مردم وقت بیش‌تری را در خانه‌ها سپری کردند و از آن‌طرف بازی‌های ویدئویی فعالیتی است که اغلب در خانه‌ انجام می‌شود، شاهد بودیم که هم میزان زمان بازی کردن مردم و هم هزینه‌ای که صرف بازی‌ها کرده‌اند، در ۲۰۲۰ افزایش داشته است. حالا این موضوع صنعت بازی‌های ویدئویی را در جایگاهی قرار داده که درآمد ایجادشده توسط آن بیش از مجموع هر دو صنعت سینما و ورزش بوده است.

بر اساس اطلاعات جدید و معتبر شرکت داده‌های بین‌المللی، انتظار می‌رود که درآمد جهانی بازی‌های ویدئویی تا پایان سال ۲۰۲۰ چیزی حدود ۱۹۷.۷ میلیارد دلار باشد. این رقم تقریباً‌ ۲۰ درصد از درآمد سال گذشته‌ی بازی‌ها بیش‌تر است که خود نشان‌دهنده‌ی رشد قابل‌توجه و عظیم صنعت در دوره‌ی همه‌گیری ویروس بوده است. موفقیت کنسول‌های نینتندو سوییچ و پلی‌استیشن ۴ و همین‌طور عرضه‌ی کنسول‌های نسل نهمی پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس و اس نقش بسزایی در این رشد داشته‌اند. در سال ۲۰۱۹ دو صنعت بزرگ فیلم‌ و ورزش توانسته‌ بودند در مجموع ۱۷۵ میلیارد دلار درآمد تولید کنند. علاوه بر آن، این نکته را هم می‌دانیم که هر دو صنعت در سال ۲۰۲۰ با کاهش درآمد و سقوط قابل‌توجهی مواجه بوده‌اند. این یعنی احتمالاً بتوان گفت که نه‌تنها بازی‌های ویدئویی در این مقایسه جلوتر است، بلکه اختلاف نسبتاً زیادی بین درآمد بازی‌های ویدئویی و مجموع درآمد این دو صنعت وجود دارد.

عدم حضور تماشاگران و محدودیت‌ها و لغو بسیاری از بازی‌های ورزشی و همچنین تعطیلی سینماها و عقب افتادن اکران فیلم‌ها وضع این دو صنعت پرطرفدار را در سال ۲۰۲۰ بدتر کردند. در حالی که از آن‌سو با رعایت توصیه‌های ایمنی و ماندن در خانه‌ها، مردم توانسته‌اند بازی‌های ویدئویی را بدون مشکل انجام دهند و از آثار موردعلاقه‌ی خود لذت ببرند.

اگرچه فروش کنسول‌ها با افزایش روبه‌رو بوده، اما بیش‌ترین رشد و سود از بازار بازی‌های موبایلی به دست آمده است. در سال ۲۰۲۰، رشد بازی‌های گوشی‌های هوشمند حدود ۲۵ درصد بوده و به رقم ۸۷.۷ میلیارد دلار رسیده است. بخش عظیمی از این درآمد از کشورهای آسیایی و منطقه‌ی اقیانوس آرام آمده که به‌طور دقیق‌تر درآمد آن ۵۶.۶ میلیارد دلار بوده است.

این آمار، با داده‌های ماه گذشته‌ی گروه NPD همخوانی دارد. آن‌ها در ماه گذشته اعلام کرده بودند که هزینه‌ی انجام‌شده برای بازی‌های ویدئویی در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۲ درصد افزایش داشته و در ۱۱ ماه به ۴۴.۵ میلیارد دلار رسیده است. از این آمار، ۴ میلیارد دلار متعلق به سخت‌افزارها و بیش از ۳۸ میلیارد دلار متعلق به بازی‌ها بوده است. همچنین تعداد بازیکنانی که سال ۲۰۲۰ در آمریکا به بازی‌های ویدئویی پرداخته‌اند، با رشد عظیم ۷۹ درصدی همراه بوده است.

طبیعی است که انتظار داشته باشیم که ماه دسامبر هم این روند صعودی ادامه داشته باشد، به‌ویژه اکنون که پلی‌استیشن ۵ .و ایکس باکس سری ایکس هم عرضه شده‌اند، می‌تواند باعث شود که جنب‌وجوش بازار را بیش‌تر کند. بااین‌حال، برای اطلاعات دقیق و جزییات بیش‌تر باید منتظر آمار ماه دسامبر بمانیم.

