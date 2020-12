نینتندو پیشنهاد کانیه وست برای همکاری را رد کرد

رِجی فیس اِمِی، مدیر سابق و محبوب شعبه‌ی آمریکای نینتندو، به‌تازگی اعلام کرده که چندین سال پیش با پیشنهاد همکاری کانیه وست برای ساخت یک‌ بازی ویدیویی روبه‌رو شده است؛ پیشنهادی که مجبور بوده آن را مؤدبانه رد کند.

رِجی فیس اِمِی که یکی از مدیران محبوب سابق شرکت نینتندو است و مدتی پیش بازنشسته شد، در گفتگوی اخیرش در پادکست خود که هزینه آن صرف مسائل خیریه می‌شود، اطلاعات عجیب و جدیدی را از دوران مدیریت خود در شعبه‌ی آمریکا نینتندو تعریف کرده است. رجی در این پادکست می‌گوید که سال‌ها پیش در جریان نمایشگاه E3، کانیه وست به سمت غرفه‌ی نینتندو آمده و از آنجا بازدید کرده است. او حتی توانسته شیگیرو میاموتو (خالق سری بازی‌های ماریو و افسانه‌ی زلدا) را ملاقات و مدتی را با او سپری کند. پس از آن، کانیه وست درخواست کرده که ملاقاتی با رجی تدارک دیده شود. در نتیجه، رجی به دفتر کاری کانیه وست در کالاباساس ایالت کالیفرنیا می‌رود تا این ملاقات رسمی انجام شود.

رجی درباره‌ی این موضوع می‌گوید:

بخشی از آن ملاقات، در مورد هدف و کاری بود که او می‌خواست انجام دهد. او در آن زمان در حال آزمایش روی ایده و بخش‌هایی از یک بازی ویدیویی بود و قصد داشت که بازخورد آن را ببیند. او خطاب به من گفت: «من دوست دارم که با نینتندو کار کنم» ما در آن زمان در نینتندو، پروژه‌های مختلف زیادی را در حال ساخت داشتیم و احتمال انجام پروژه‌ای با همکاری کانیه ممکن نبود و به همین خاطر باید راه مؤدبانه‌ای را پیدا می‌کردم که این پیشنهاد کار کردن با او را رد کنم. من به او گفتم: «کانیه، گمان نمی‌کنم که بخواهی با ما همکاری داشته باشی چون ما در این کار سخت‌گیر و جدی هستیم.» و او به من نگاه کرد و در پاسخ گفت: «رجی، دقیقاً به همین خاطر شما آن شریک و همکاری هستید که علاقه دارم با آن‌ها کار کنم.» و در این لحظه بود که با خود می‌گفتم، آه خدای من‌!

رِجی فیس اِمِی این دیدار و گفتگو را جالب خواند و همچنین تائید کرد که همسر کانیه وست یعنی کیم کارداشیان هم در آن جلسه حضور داشته است. اگرچه این همکاری هرگز محقق نشد، اما به نظر می‌رسد که هم رجی و هم نینتندو احساس خوبی از این دیدار داشته‌اند. رجی درباره‌ی آن می‌گوید «کانیه وست شور و اشتیاقی برای کار در فضای بازی‌های ویدیویی دارد و او یک خالق است.»

در گذشته هم کانیه وست برای ساخت یک بازی ویدیویی ابراز علاقه کرده بود و حتی در سال ۲۰۱۵ پروژه‌ای را با نام Only One معرفی کرد که البته تاکنون هیچ خبر جدیدی از آن منتشر نشده است.

