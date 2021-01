شعبه ژاپن سونی رسما اعلام کرده است که خط تولید تمام مدل‌های پلی‌استیشن ۴ اسلیم، به غیر از یک مدل و تمام مدل‌های پلی‌استیشن ۴ پرو متوقف شده است؛ طوری که از این پس فقط یک مدل از پلی‌استیشن ۴ اسلیم در ژاپن تولید و عرضه خواهد شد.

خطوط تولید آزاد شده برای تولید سریعتر پلی‌استیشن ۵ استفاده خواهند شد.

طبق خبری که سونی اعلام کرده، مدل‌های مختلف پلی‌استیشن ۴ سری CUH-2000 یا همان اسلیم دیگر در کارخانه‌های ژاپن تولید نخواهند شد. این مدل‌ها شامل رنگ‌های مختلف، طرح‌های ویژه و هم‌چنین نسخه‌های یک ترابایتی و دو ترابایتی می‌شدند. از طرف دیگر، به‌طور کلی تولید پلی‌استیشن ۴ سری CUH-7000 یا همان پرو کاملا متوقف شده است.

با احتساب این موضوع، تولید تنها یک مدل از پلی‌استیشن ۴ ادامه خواهد داشت و آن، پلی‌استیشن ۴ اسلیم ۵۰۰ گیگابایتی است.

در نظر داشته باشید که این خبر را سونی ژاپن و مشخصا درباره‌ی خط تولید پلی‌استیشن ۴ در کارخانه‌های این کشور اعلام کرده است. خط تولید پلی‌استیشن در ژاپن، فقط برای تامین نیاز بازار این کشور بوده است.

طبق گفته‌ی سونی، خطوط تولید آزاد شده در راستای این تصمیم، برای تولید بیشتر و سریعتر کنسول نسل جدید این شرکت یعنی پلی‌استیشن ۵ بکار گرفته خواهد شد. پلی‌استیشن ۵ در بازار ژاپن بسیار کمیاب شده است و سونی با این حرکت، می‌خواهد وضعیت موجودی این کنسول را در ژاپن بهبود بخشد.

با این اوصاف، دور از ذهن نیست که سونی در آینده‌ی نزدیک، این حرکت را در دیگر کارخانه‌هایی که مشغول تولید پلی‌استیشن ۴ هستند هم تکرار کند. پلی‌استیشن ۴ در حال حاضر از پرفروش‌ترین کنسول‌های دنیاست و می‌توانید مطمئن باشید که تا سال‌ها بعد، تولید آن متوقف نخواهد شد.

از طرف دیگر، توقف تولید پلی‌استیشن ۴ پرو کاملا منطقی است. از نظر قیمت، پلی‌استیشن ۴ پرو کاملا هم‌قیمت یک پلی‌استیشن ۵ دیجیتال است و هر دو با قیمت ۴۰۰ دلار به فروش می‌رسند. حتی قاصله‌ی قیمتی پلی‌استیشن ۴ پرو با پلی‌استیشن ۵ معمولی هم چندان زیاد نیست و با در نظر گرفتن این موضوع که پلی‌استیشن ۵ تمام بازی‌های پلی‌استیشن ۴ را اجرا می‌کند، تهیه‌ی آن به جای پرو حرکتی معقولانه به نظر می‌رسد.

اما به شرط اینکه کنسول برای خرید در بازار پیدا شود. به همین دلیل هم توقف تولید پلی‌استیشن ۴ پرو و مدل‌های متفرقه پلی‌استیشن ۴ اسلیم و استفاده از خط تولید آن‌ها برای تولید پلی‌استیشن ۵ و جبران مشکلات کمبود کنسول در بازار، تصمیمی کاملا درست از سوی سونی بوده است.

از طرف دیگر، پلی‌استیشن ۴ اسلیم با قیمت پایین‌تر خود و آرشیوی از صدها بازی شگفت‌انگیز و بازی‌های جدید دیگری که در چند سال آینده به این کنسول خواهند آمد، هنوز هم انتخابی عالی برای خریداران است و با قدرت در کنار پلی‌استیشن ۵ به کار خود ادامه خواهد داد.

