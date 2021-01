«کاتسوهیرو هارادا»، از تهیه‌کنندگان و مدیران شرکت بازی‌سازی باندای نامکو، به تازگی گفته است که آن‌ها ساخت پروژه‌ای را آغاز کرده‌اند که گران‌ترین و پرهزینه‌ترین بازی تاریخ شرکت باندای نامکو خواهد بود. هارادا اطلاعات بیشتری از پروژه ارایه نداده، اما می‌دانیم که آن احتمالا یک بازی مبارزه‌ای نیست.

هارادا را بیشتر به خاطر تهیه‌کنندگی سری بازی‌های مبارزه‌ای تکن می‌شناسیم، اما او هم‌چنین یکی از مدیران بالارده‌ی شرکت باندای نامکو است و تهیه‌‌کنندگی بازی‌های مختلف دیگری را هم در این شرکت برعهده دارد. هارادا در برنامه‌ای زنده که توسط استودیوی بازی‌سازی سایبرکانکت به مناسبت سال ۲۰۲۱ برگزار شده بود، از این پروژه‌ی جدید صحبت کرده است.

تهیه‌کننده‌ی سری بازی‌های تکن درباره‌ی این پروژه می‌گوید: «این بازی جدید که در دست ساخت داریم، احتمالا گران‌ترین پروژه‌ی تاریخ بازی‌سازی باندای نامکو است. باورم نمی‌شود که مدیران بالارده به این پروژه چراغ سبز نشان داده‌اند و به نظرم این موضوع شگفت‌انگیز است. البته با اینکه ساخت پروژه تایید شده است، به خاطر ویروس کرونا نتوانسته‌ایم جدی و به درستی ساخت آن را آغاز کنیم.»

درباره‌ی ماهیت پروژه، هارادا ادامه داده است: «من به غیر از بازی مبارزه‌ای، بازی‌های دیگری هم می‌سازم. ولی فکر نمی‌کنم هرگز روی بازی مبارزه‌ای دیگری به غیر از تکن کار کنم. درباره‌ی این پروژه‌ی جدید و اینکه چه چیزی است، الان چیزی نمی‌گویم.»

شرکت بازی‌سازی باندای نامکو تهیه‌کنندگی بازی‌های مختلف و بزرگی را برعهده داشته و برای مثال، بازی‌های بزرگی مثل سری دارک سولز و الدن رینگ، با تهیه‌کنندگی و سرمایه‌گذاری باندای نامکو ساخته می‌شوند. با این حال، باندای نامکو خودش هم استودیوهای داخلی مختلفی دارد که به ساخت بازی مشغول هستند.

سری بازی‌های تکن، ایس کامبت، سول کالیبور، تیلز، برخی قسمت‌های ناروتو و بازی‌های متعدد دیگری ساخته‌ی استودیوهای داخلی باندای نامکو هستند. بازی‌های ساخته‌ی باندای نامکو تنوع زیادی دارند و با اینکه تکن، بزرگترین مجموعه آن‌هاست، فکر نمی‌کنیم منظور کاتسوهیرو هارادا، شماره‌ی بعدی تکن باشد. تا انتشار اطلاعات بیشتر از این پروژه‌ی ظاهرا بزرگ، فعلا صبر می‌کنیم.

