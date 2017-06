فروش تابستانه ایکس‌باکس لایو از هم‌اکنون شروع شده است. مایکروسافت به مناسبت آغاز تابستان تخفیفات بزرگی را برای کاربران ایکس‌باکس لایو تدارک دیده است. Xbox Ultimate Game Sale 2017 از امروز تا دهم جولای ادامه دارد و محبوب‌ترین بازی‌های شما تخفیفاتی دریافت می‌کنند. این تخفیفات تا ۶۵ درصد خواهند بود و کاربران ایکس‌باکس لایو گلد نیز تا […]

فروش تابستانه ایکس‌باکس لایو از هم‌اکنون شروع شده است.

مایکروسافت به مناسبت آغاز تابستان تخفیفات بزرگی را برای کاربران ایکس‌باکس لایو تدارک دیده است.

Xbox Ultimate Game Sale 2017 از امروز تا دهم جولای ادامه دارد و محبوب‌ترین بازی‌های شما تخفیفاتی دریافت می‌کنند. این تخفیفات تا ۶۵ درصد خواهند بود و کاربران ایکس‌باکس لایو گلد نیز تا ده درصد بیشتر تخفیف دریافت می‌کنند. بیش از ۳۰۰ بازی ایکس‌باکس وان و ایکس‌باکس ۳۶۰ تخفیف دریافت کرده‌اند.

بعضی از بازی‌های تخفیف خورده شامل Battlefield 1 ($30), BioShock: The Collection (به قیمت $۳۶), Call of Duty: Black Ops III Gold Edition (به قیمت $۳۶), Dark Souls III (به قیمت $۳۰), Dead Rising 4 ( به قیمت $۳۶), Deus Ex: Human Revolution (به قیمت $۱۹٫۸۰). Other Xbox One deals include Fallout 4 ($22.50), Far Cry 4 ($20), For Honor (به قیمت $۴۲), Gears of War 4 (به قیمت $۳۰), Halo 5: Guardians ( به قیمت $۲۰), Madden NFL 17 (به قیمت $۱۳٫۲۰), Mafia III (به قیمت $۳۰), Resident Evil 7 ($42), Steep (به قیمت $۳۶), و The Witcher 3: Complete Edition (به قیمت $۳۰) هستند.

برای مشاهده لیست کامل تخفیفات می‌توانید به اینجا مراجعه کنید.

