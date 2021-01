آخرین راز NieR: Automata پس از چهار سال کشف شد

چندان بیراه نرفته‌ایم اگر NieR: Automata را یکی از عجیب‌ترین بازی‌های تاریخ بنامیم؛ یک بازی که نه‌تنها با داستان و گیم‌پلی خوب، بلکه هم‌چنین با راز و رمزهای متعدد و کوچک بزرگی که دارد مخاطب را جذب دنیای خود می‌کند. طرفداران از همان زمان عرضه‌ی NieR: Automata به دنبال کشف نکات مخفی بازی بوده‌اند و بالاخره آخرین راز مخفی آن هم کشف شده است.

مارس سال ۲۰۱۸ بود که «یوکو تارو»، کارگردان و نویسنده‌ی NieR: Automata طی مصاحبه‌ای به نشریه‌ی فامیتسو درباره‌ی یک راز باقی مانده‌ی بازی گفت. یوکو تارو گفته بود که «آخرین راز NieR: Automata هنوز کشف نشده است» و یکی دو روز پیش، بعد از سه سال و ده ماه، شاهد کشف این راز نهایی بوده‌ایم.

کشف این راز توسط «لنس مک‌دانلد»، هکر معروف بازی‌های ویدیویی انجام شده‌اند. لنس که پیش از این نام او را به خاطر کشف رازهای مختلف بازی ترسناک PT و هم‌چنین سری بازی‌های بلادبورن و دارک سولز زیاد شنیده بودیم، دو روز پیش در توییتر خود نوشت:

«رمزی در NieR: Automata پیدا کرده‌ام که به شما اجاه می‌دهد پس از کشتن اولین غولآخر بازی، مستقیما به پایان نهایی بروید، بازی را تمام و تمام حالت‌های اضافه را آنلاک کنید. چیزی که پیدا کرده‌ام یک دستکاری یا باگ نیست، بلکه یک رمز واقعی است که کد آن در موتور بازی عمدا قرار داده شده.»

یوکو تارو با اشاره به توییت لنس مک‌دانلد، در قالب پیغامی نوشت: «سه سال و ۱۰ ماه.»

با این حال، توییتر رسمی مجموعه‌ی NieR بود که کشف را تایید کرد. توییتر رسمی این سری بازی‌ها به زبان ژاپنی نوشت: «آخرین راز NieR: Automata کشف شده است. این راز داستان بازی را لو می‌دهد، در نتیجه اگر هنوز بازی نکرده‌اید، مراقب شبکه‌های اجتماعی باشید.»

لنس مک‌دانلد در پاسخ به سوالی در توییتر درباره‌ی چگونگی کشف این رمز، گفته که طی صدها ساعت مهندسی معکوس بازی توانسته است این رمز را پیدا کند. می‌توانید ویدیوی چگونگی اجرای رمز را از سوی خود لنس مک‌دانلد ببینید.

برای اجرا این رمز، پس از شکست غولآخر نخست بازی، یعنی دقیقا پس از صحنه‌ی افتتاحیه، باید به بین دو بشکه‌ی مشخص در همان مکان بروید و کلیدهای مشخصی را پشت سر هم وارد کنید. اگر رمز درست وارد شده باشد، پایان نهایی بازی همانجا پخش می‌شود. می‌گوییم پایان نهایی، چون احتمالا شنیده‌اید که NieR: Automata یک پایان ندارد و برای دیدن پایان واقعی و نهایی بازی، کارهای مختلفی در آن انجام دهید.

بازی NieR: Automata روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر قابل تهیه است.

