سری بازی‌های پرسونا، یا بهتر است بگوییم تمام بازی‌های ساخته‌ی استودیوی پرسونا، موسیقی شگفت‌انگیز و خاطره‌انگیزی دارند. شرکت بازی‌سازی آتلوس دیروز تمام موسیقی متن این بازی‌ها را روی اسپاتیفای منتشر کرد؛ طوری که پیدا کردن و گوش دادن به موسیقی این بازی‌ها، به لطف اسپاتیفای بسیار ساده و راحت شده است.

دسترسی به موسیقی بازی‌های پرسونا، پیش از انتشار آن‌ها روی اسپاتیفای از طریق مراجع رسمی و قانونی، کار ارزان و راحتی نبوده است. پیش از این نیاز داشتیم مستقیما از سوی شرکت آتلوس آلبوم موسیقی متن را خریداری کنیم یا به شکلی غیر رسمی به دانلود آن‌ها روی بیاوریم.

شرکت‌های بازی‌سازی ژاپنی مشخصا آتلوس و اسکوئر انیکس، درآمد بسیار بالایی از فروش موسیقی متن بازی‌های خود دارند و اینکه بخواهند آن‌ها را روی اسپاتیفای یا سرویس دیگری منتشر کردند، حرکتی بسیار غریب از سوی آن‌هاست. چند وقت پیش اسکوئر انیکس هم موسیقی تمام قسمت‌های فاینال فانتزی و کینگدام هارتز را روی اسپاتیفای و اپل موزیک قرار داد. بسیار خوشحالیم که آتلوس هم دست به انجام چنین کاری زده است.

موسیقی بازی‌های پرسونا آن‌قدر محبوب و بزرگ است که اجرای زنده‌ی موسیقی‌های این مجموعه، همیشه طرفداران بسیاری داشته و بلیط کنسرت‌های پرسونا که سالانه در مناطق مختلفی در دنیا برگزار می‌شوند، معمولا به سرعت تمام و نایاب می‌شود.

از بین بازی‌های اصلی سری پرسونا، موسیقی این بازی‌ها روی اسپاتیفای قرار گرفته است:

Persona 2

Persona 3

Persona 3 FES

Persona 4

Persona 4 Golden

Persona 5

با این حال، فقط هم بازی‌های اصلی پرسونا نیستند و موسیقی قسمت‌های فرعی مجموعه، اجراهای زنده و هم‌چنین بازی «کاترین» و بازسازی آن، روی اسپاتیفای قرار گرفته‌اند:

Persona 4 Dancing All Night

P4 Arena Ultimax

Persona 3 Vocal Sound Collection

Persona 4 Vocal Sound Collection

Persona Q

Persona Q2

Persona Music Festival 2013

Persona Super Live 2015

Catherine

Catherine: Full Body

پیدا کردن آلبوم‌ها در اسپاتیفای راحت نیست. می‌توانید با سرچ کردن عبارت アトラスサウンドチーム که معادل عبارت Atlus Sound Team است و رجوع به اولین پلی‌لیست در اسپاتیفای اکثر آلبوم‌ها را پیدا کنید.

