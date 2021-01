تیم نینجا: سال ۲۰۲۱ منتظر چند بازی جدید باشید

استودیوی بازی‌سازی «تیم نینجا»، سازنده‌ی سری بازی‌های «نینجا گایدن» و «زنده یا مرده» به تازگی از برنامه‌های خود برای عرضه‌ی چند بازی بزرگ در سال ۲۰۲۱ خبر داده است. یکی از تهیه‌کنندگان این استودیو هم‌چنین اضافه کرده است که آن‌ها به عرضه‌ی قسمتی جدید از سری نینجا گایدن فکر می‌کنند، ولی هیچ چیز قطعی نیست.

این اطلاعات را «فومیهیکو یاسودا»، از تهیه‌کنندگان و کارگردانان استودیوی تیم نینجا، طی مصاحبه‌ای به نشریه‌ی ژاپنی ۴Gamer ارایه داده است. یاسودا به این نشریه گفته است که تیم نینجا چند بازی را برای سال ۲۰۲۱ آماده می‌کند و از طرفداران درخواست کرده تا منتظر رونمایی آن‌ها باشند.

در کنار مجموعه‌ی «نینجا گایدن» و «زنده یا مرده»، استودیوی تیم نینجا در چند سال اخیر بیشتر به خاطر سری بازی‌های Nioh محبوبیت پیدا کرده است؛ مجموعه‌ای که با روند سخت ولی بسیار جذاب خود، مخاطبان تازه‌ای را با تیم نینجا آشنا کرد. تیم نینجا هم‌چنین سال گذشته به صورت قراردادی بازی Marvel Ultimate Alliance 3 را برای نینتندو ساخت.

حالا که عرضه‌ی Nioh 2 با موفقیت‌های بسیاری همراه بود و قرار است نسخه‌ای پیشرفته از این بازی، به همراه قسمت قبلی آن، برای پلی‌استیشن ۵ عرضه شود، تصور می‌کنیم فعلا شاهد قسمت جدید این مجموعه نباشیم؛ مخصوصا که عرضه‌ی محتوای دانلودی جدید این بازی به تازگی تمام شده است.

یاسودا چند وقت پیش در مصاحبه‌ای گفته بود که آن‌ها از عطش طرفداران برای قسمت جدیدی در مجموعه‌ی نینجا گایدن آگاه هستند. او به خبرگزاری آی‌جی‌ان گفته بود: «می‌دانیم که برخی از طرفداران دوست داشتند به جای Nioh 2 یک نینجا گایدن جدید ببینند. بازی‌های نینجایی زیاد و جدیدی عرضه شده‌اند، مثل سکیرو و ما هم ایده‌های خوبی از این بازی‌ها گرفته‌ایم و امیدواریم بتوانیم روزی خبر خوب را به طرفداران نینجا گایدن بدهیم.»

نگاه سریع: Dead or Alive 6

بازی مبارزه‌ای اخیر تیم نینجا یعنی Dead or Alive 6 ضمن اینکه روند خوب و سرگرم‌کننده‌ای را ارایه می‌داد، اما به خاطر محتوای کم و پشتیبانی بسیار بد، طولی نکشید تا به طور کلی فراموش شود. انتظار نداریم یکی از بازی‌های جدید تیم نینجا در سال جدید میلادی، شماره‌ی بعدی Dead or Alive باشد، اما امیدواریم این استودیوی بازی‌سازی ایده‌ی بازگشت بزرگ این بازی‌های مبارزه‌ای را با رویه‌ای متفاوت و بزرگ، در ذهن داشته باشد.

منبع: Video Games Chronicle

The post تیم نینجا: سال ۲۰۲۱ منتظر چند بازی جدید باشید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala