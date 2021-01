هیدکی کامیا، خالق مجموعه بازی‌های بایونتا و تهیه‌کننده‌ی قسمت سوم این سری بازی‌ها، به تازگی کمی درباره‌ی وضعیت ساخت این بازی صحبت کرده است. طبق گفته‌ی کامیا، ساخت بایونتا ۳ جریان بسیار خوبی در استودیوی پلاتینیوم گیمز طی می‌کند و نیازی به نگرانی نیست.

بازگو کردن جملات هیدکی کامیا درباره‌ی وضعیت ساخت بایونتا ۳ از این نظر اهمیت دارد که سال‌هاست هیچ چیز از بازی نشنیده‌ایم. در واقع، از زمان رونمایی بازی هیچ صحبتی از بایونتا ۳ و وضعیت آن نشده است و زمان زیادی هم از رونمایی گذشته است. معرفی اولیه‌ی بایونتا ۳ به مراسم گیم اواردز سال ۲۰۱۷ باز می‌گردد و در حال حاضر، بیش از سه سال است که نه نینتندو و نه پلاتینیوم گیمز کلمه‌ای از بایونتا ۳ صحبت نکرده‌اند.

بایونتا ۳، مثل قسمت قبلی این مجموعه بازی‌های اکشن، با تهیه‌کنندگی نینتندو و به صورت انحصاری برای کنسول سوییچ ساخته می‌شود. نمی‌دانیم دقیقا بازی توسط چه کسانی در پلاتینیوم گیمز ساخته می‌شود، چه برنامه‌ی برای گیم‌پلی یا داستان آن دارند یا اینکه حتی توسعه‌ی آن چه مراحلی را سپری کرده است. فقط به جملات هیدکی کامیا در طول چند سال گذشته تکیه کردیم؛ حتی با اینکه می‌دانیم کامیا کارش پرت و پلا گفتن در نشریات و توییتر است.

هفته‌نامه‌ی فامیتسو، مثل سال‌های قبل، در قالب مصاحبه‌ی پایان سالی خود سراغ بازی‌سازان ژاپن رفته و از آن‌ها درباره‌ی برنامه‌های ۲۰۲۱ و بازی‌های آینده‌شان پرسیده است. هیدکی کامیا هم جمله‌ی زیر را به فامیتسو ارایه داده است:

«افراد بسیاری هستند که از وضعیت ساخت بایونتا ۳ نگرانی دارند، چون از زمان رونمایی آن هیچ اطلاعات جدیدی منتشر نشده است، ولی مکانیک‌های جدید بازی به خوبی طراحی شده‌اند و مراحل ساخت جریان روانی را طی می‌کند، پس خواهشا نگران نباشید.»

باورتان می‌شود اگر بگوییم هیدکی کامیا، تا به حال سه بار دیگر همین عبارات را، عینا با کلماتی یکسان، درباره‌ی وضعیت بایونتا ۳ به خبرنگاران و نشریات ارایه داده است؟ به همین دلیل هم تصور می‌کنیم کامیا مثل همیشه با طرفداران شوخی کرده باشد.

هیدکی کامیا مسئول ساخت بایونتا ۳ در پلاتینیوم گیمز نیست و او در واقع مشغول کارگردانی بازی خود با اسم موقت Project GG است. این بازی قرار است دنباله‌ای معنوی برای Viewtiful Joe و The Wonderful 101 باشد و اوج بازی‌های ابرقهرمانی ژاپنی کامیا محسوب شود. کامیا درباره‌ی این بازی هم جمله‌ای به فامیتسو ارایه داده است:

«ساخت Project GG بالاخره آغاز شده است، خواهشا منتظر این بازی هم باشید. تلاش‌های استودیو برای ساخت بازی‌هایی از سوی خودمان ادامه دارد و در حال شکل‌گیری است. مثل همیشه، اعتقاد داریم با خاص بودن می‌توانیم به جلو رویم می‌خواهیم همین رویه را در سال جدید پیش گیریم.»

به نظر می‌رسد بایونتا ۳ قرار است یکی از بزرگترین پروژه‌های پلاتینیوم گیمز باشد. جدا از شوخی‌های کامیا، «آتسوشی اینابا»، از مدیران و تهیه‌کنند‌ه‌های پلاتینیوم گیمز، سال گذشته در مصاحبه‌ای درباره‌ی بایونتا ۳ گفته بود: «بایونتا ۳ در سطح بسیار بالایی در حال ساخت است و ما هم تمام نیروی‌مان را روی آن گذاشته‌ایم. به همین دلیل است که با چنین سکوتی از سوی ما مواجه شده‌اید.»

بایونتا ۳ قرار است مدل بازی‌سازی جدیدی را به پلاتینیوم گیمز بیاورد. آتسوشی اینابا در همان مصاحبه ادامه داده بود: «به هنگام ساخت بایونتا ۱ و بایونتا ۲ روند بازی‌سازی همیشگی و معمول‌مان را پیش گرفته بودیم. مرحله‌ی یک را می‌ساختیم، بعد مرحله‌ی دو را و بعد مرحله‌ی سوم و داستان و جریان بازی را هم به ترتیب پشت سر هم می‌ساختیم. برای بایونتا ۳، می‌گویم که به اندازه‌ی کافی آموخته‌های جدیدی کسب کرده‌ایم که بخواهیم روند بازی‌سازی‌مان را تغییر دهیم و متفاوت از آنچه شرح دادم، پیش رویم.»

استودیوی پلاتینیوم گیمز با ساخته‌ی قبلی خود برای سوییچ یعنی Astral Chain نشان داد که می‌تواند محیط‌های بسیار بزرگ و پرجزییات و اکشن‌های پر سر و صدا را وسعتی بسیار بالاتر از بایونتا، روی کنسول دستی نینتندو محقق کند. در نتیجه انتظارات برای بایونتا ۳ به عنوان مهم‌ترین مجموعه‌ی پلاتینیوم گیمز، بسیار بالاست.

به غیر از همکاری‌های پلاتینیوم گیمز با دیگر شرکت‌ها مثل نینتندو و اسکوئر انیکس، این استودیوی بازی‌سازی هم‌چنین در کنار پروژه‌های معمول خود، به دنبال ساخت بازی‌های آنلاین و سرویس-محور است و برای رسیدن به این هدف، با سرمایه‌گذاری شرکت چینی تنسنت، استودیویی جدید در توکیو تاسیس کرده است.

انتظار داریم تا در سال ۲۰۲۱ نه فقط از بایونتا ۳ و بلکه از Babylon’s Fall، بازی دیگر این استودیو که برای پلی‌استیشن ۴ ساخته می‌شود هم بشنویم.

