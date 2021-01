سایبرپانک ۲۰۷۷ یک نقش‌آفرینی اول شخص است و همه چیز آن، چه سبک قصه‌گویی و چه گیم‌پلی‌اش با زاویه‌ی دوربین بازی گره خورده است. با این حال، دوربین اول شخص بازی از همان زمان رونمایی بازی، به مذاق طرفداران ساخته‌های قبلی استودیوی سی‌دی پراجکت رد خوش نیامد. یک ماه از عرضه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ نگذشته است و طرفداران، بازی را دستکاری کرده‌اند تا بتوانند آن را با دوربین سوم‌شخص تجربه کنند.

اغراق نکرده‌ایم اگر سایبرپانک ۲۰۷۷ را بزرگترین بازی امسال و از مورد انتظارترین بازی‌های چند سال گذشته بنامیم؛ موضوعی که دقیقا ریشه‌ی مشکلات فعلی بازی و تبدیل شدن آن به یک شوخی در اینترنت است. جدای این صحبت‌ها، تصمیم سازندگان بازی در انتخاب دوربینی اول شخص برای سایبرپانک ۲۰۷۷ همان زمان رونمایی آن هم سر و صدای زیادی به راه انداخت.

سایبرپانک ۲۰۷۷ هفته‌ی اول ۱۳ میلیون نسخه فروخته است

دستکاری جدید، که صد البته فقط مختص نسخه‌ی کامپیوتر است، به بازی‌کننده‌ها اجازه می‌دهد تا سایبرپانک ۲۰۷۷ را به صورت سوم شخص بازی کنند. بدون شک ساخت این دستکاری راحت نبوده، مخصوصا اگر این نکته را در نظر بگیریم که بازی به صورت عادی، با اینکه بدن شخصیت اصلی را نشان می‌دهد، اما سر او را رندر نمی‌کند و دستکاری دوربین سوم شخص بازی، فقط دوربین را به پشت کاراکتر نبرده است؛ طوری که تلاش شده تا شخصیت تمام و کمال در حالت سوم شخص دیده شود.

این دستکاری در وب‌سایت نکسوس‌مادز قرار گرفته و می‌توان به سادگی آن را روی فایل‌های بازی اعمال کرد. البته پیش‌نیاز دستکاری هسته‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ که خود یک ماد جداگانه است هم باید قبل از دوربین سوم شخص، نصب شود.

پس از نصب دستکاری، با استفاده از کلید B در حین بازی می‌توان دوربین را به پشت شخصیت اصلی برد. سه حالت مختلف برای دوربین در نظر گرفته شده است کا با همان کلید B قابل انتخاب است. می‌توانید انتظار داشته باشید که با انیمیشن‌های نه چندان زیبایی طرف شوید؛ هر چه باشد بازی برای دوربین سوم شخص ساخته نشده است.

دوربین اول شخص سایبرپانک ۲۰۷۷ در واقع نه‌تنها یادآور نقش‌آفرینی سایبرپانکی قدیمی مثل دوس اکس است، بلکه همه چیز بازی حول آن طراحی شده. محیط‌های بازی اکثر متشکل از اتاق‌های سربسته و کوچک و داخل ساختمان‌ها می‌شود که با دوربین اول شخص هماهنگی بیشتری دارند. جزییات وحشتناک بالای بازی در طراحی محیط، باز کردن تک تک کشوها و کمدها و کامپیوترها و پیدا کردن آیتم‌های مختلف، سیستم تیراندازی بازی و اساسا همه چیز سایبرپانک ۲۰۷۷، وابسته به دوربین اول شخص آن است.

بحث مهم‌تر، قرار دادن بازی‌کننده به عنوان یک شخصیت در دنیای بازی است؛ موضوعی که تحقق آن با زاویه‌ی دوربین اول شخص، بهتر انجام می‌شود. دقیقا به همین دلیل است که بازی فقط به غیر از زمان رانندگی (که آن هم در حالت اول شخص بهتر است)، از دوربین اول شخص خود خارج نمی‌شود و دیالوگ‌ها و صحنه‌های سینمایی و داستانی هم با زاویه‌ی دید اول شخص دنبال می‌شوند. سایبرپانک ۲۰۷۷ همه کار می‌کند تا بازی‌کننده، کاملا و در همه حال، خود را داخل دنیای بازی ببیند و به خوبی از پس این موضوع بر می‌آید.

به طور کلی، وجود چیزی مثل یک دوربین سوم شخص در بازی، کاملا خلاف اساس سایبرپانک ۲۰۷۷ از تمام لحاظ است.

سایبرپانک ۲۰۷۷ چگونه درست می‌شود؟ سی‌دی پراجکت توضیح می‌دهد

سایبرپانک ۲۰۷۷ روی پلی‌استیشن، ایکس‌باکس و کامپیوتر عرضه شده. بازی روی هر سه پلتفرم از نظر فنی مشکلاتی بسیار دارد و پیشنهاد نمی‌کنیم فعلا سراغ آن روید. استودیوی بازی‌سازی سی‌دی پراجکت قول داده است تا در طول دو ماه آینده، مشکلات بزرگ و اصلی بازی را برطرف کند. البته که این موضوع، مانع موفقیت بازی نشده و سایبرپانک ۲۰۷۷ در هفته‌ی نخست عرضه، بیش از ۱۳ میلیون نسخه فروخت.

