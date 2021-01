پابجی ۲ و پابجی موبایل ۲ در دست ساخت است

مدتی است که شایعه‌هایی زیادی از احتمال ساخت دنباله‌ی بازی پرطرفدار پابجی توسط شرکت توسعه‌دهنده‌ی این اثر وجود دارد. اکنون با توجه به اخبار جدیدی که توسط یکی از منابع شناخته‌شده‌ی این مجموعه منتشرشده، می‌توان ساخت بازی پابجی ۲ و پابجی موبایل ۲ را تقریباً تائید شده دانست.

به‌تازگی یکی از منابع داخلی و معروف مرتبط با بازی پابجی در توییتر که با نام کاربری PlayerIGN شناخته می‌شود، ترجمه‌ی گزیده‌ای از متن یک نشریه کره‌ای را به اشتراک گذاشته که در آن تائید شده است که Project XTRM در واقع همان بازی پابجی ۲ و پابجی موبایل ۲ است و در حال حاضر روند ساخت خود را سپری می‌کند.

Project XTRM پروژه‌ای است که در اوایل سال ۲۰۲۰ توسط شرکت کره‌ای سازنده‌ی بازی از طریق یک آگهی شغلی معرفی شد. هرچند در آن زمان هم برخی از طرفداران با واکاوی اطلاعات کشف کرده بودند که کلمه‌های کلیدی این پروژه در واقع با پابجی مرتبط است و نشانگر پروژه‌ی جدیدی از این بازی پرطرفدار است. البته برخی هم گمان کردند که این پروژه قرار است دوباره‌‌سازی بازی اصلی باشد. با این حال، در آن زمان ناشر کره‌ای بازی اعلام کرد که XTRM پروژه‌ی جدیدی است که توسط تیم داخلی شرکت ساخته خواهد شد و نمی‌توانند اطلاعات بیش‌تری از آن منتشر کنند یا بگویند توسط چه کسی کارگردانی خواهد شد.

اگر ادعای این کاربر در توییتر درست باشد و همچنین نشریه‌ی ذکر شده اطلاعات صحیحی گفته باشد، پس باید منتظر دنباله‌ی اثر محبوب PlayerUnknown’s Battlegrounds یا همان پابجی باشیم. نکته‌ی جالب اینجاست که PlayerIGN ادعا کرده که بازی پابجی ۲ در کامپیوتر و کنسول‌ها از قابلیت کراس-پلی (بازی بین پلتفرمی) پشتیبانی خواهند کرد. البته، او ابتدا اعلام کرده بود که بازی پابجی موبایل ۲ هم از قابلیت کراس-پلی با کامپیوتر و کنسول‌ها پشتیبانی می‌کند اما پس از مدتی نظر خود را عوض کرد و بیان کرد که گمان می‌کند این ادعای دوم صحیح نبوده است و فقط این قابلیت بین کامپیوتر و کنسول برقرار خواهد بود.

بر اساس گفته‌های این کاربر، تیم اصلی سازنده که در سئول واقع شده، روی PUBG 2.0 کار خواهد کرد و تیمی که عهده‌دار ساخت بازی PUBG Lite بوده، نسخه‌ی گوشی‌های هوشمند را تولید خواهد کرد. طبق ادعای او، با توجه به متوقف شدن ناگهانی به‌روزرسانی برای PUBG Lite، این قضیه منطقی از آب در می‌آید.

پابجی یکی از اولین آثاری بود که نقش بسیاری در محبوبیت و گستردگی بازی‌های بتل رویال ایفا کرد. پابجی تاکنون بیش از ۷۰ میلیون نسخه فروش داشته است و از آن‌سو پابجی موبایل هم بیش از ۷۳۴ میلیون بار دانلود شده و فقط در سال ۲۰۲۰ روی گوشی‌های هوشمند حدود ۳.۵ میلیارد دلار درآمد داشته است. باید همچنان منتظر اخبار رسمی بمانیم اما در صورت صحت این خبر و تائید ساخت و عرضه‌ی پابجی ۲ و پابجی موبایل ۲، هیجان و شور طرفداران برای این بازی می‌تواند بسیار بالاتر رود.

منبع متن: digikala