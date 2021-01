بازی Dying Light 2 حال و روز خوبی ندارد؛ نویسنده و کارگردان هنری پروژه را ترک کرد

پس از ۲۲ سال حضور در شرکت تکلند، پاول سلینجر که کارگردان هنری و یکی از نویسندگان استودیو بود، از تکلند جدا شد تا شرایط بازی Dying Light 2 بیش از پیش نگران‌کننده شود.

او این خبر را از طریق صفحه‌ی رسمی خود در لینکدین اعلام کرده است. پاول سلینجر در سال ۱۹۹۹ به شرکت تکلند پیوسته بود و از آن زمان روی پروژه‌های مختلف و با سمت‌های گوناگونی فعالیت کرده است. پس از همه‌ی این سال‌ها، او درباره‌ی خروج خود از تکلند نوشته است:

بیش از چیزی حدود ۲۲ سال، من تصمیم گرفته‌ام که همکاری خود با تکلند را به پایان برسانم. دوست دارم که سپاس‌گزاری خود از این شرکت را ابراز کنم که به من این فرصت را داد که در نیمی از عمر خود به توسعه‌ی بازی و خلق چیزهای موردعلاقه‌ام برسم. من همیشه از شما و همین‌طور افراد فوق‌العاده‌ای که به لطف این فرصت با آن‌ها آشنا شدم، قدردانی کنم و همیشه به فکرتان خواهم بود. امیدوارم بازی Dying Light 2 و پروژه‌های بعدی بتوانند به موفقیت برسند.

نمایش‌های اول و به‌ویژه‌ نمایش ۳۰ دقیقه‌ای از گیم‌پلی بازی Dying Light 2 ما را شدیداً به این بازی و کاری که قصد داشت انجام بدهد، امیدوار کرد. آن نمایش گیم‌پلی به‌راحتی دایینگ لایت ۲ را در فهرست بازی‌های مورد انتظارمان قرار داد. با این حال، به نظر همه‌چیز طبق برنامه پیش نرفته است. هرچند تاکنون چند بار استودیو تکلند اعلام کرده که پروسه‌ی ساخت بازی «دایینگ لایت ۲» به‌خوبی سپری می‌شود و مشکلی از این بابت آن‌ها را تهدید نمی‌کند، اما تاکنون شایعه‌های زیادی به‌ گوش خورده که دقیقاً خلاف این موضوع را بیان کرده‌اند و گفته‌اند که پروسه‌ی ساخت بازی دچار مشکلات جدی شده است. حتی مدت زیادی از آخرین نمایش بازی گذشته شده اما هیچ خبر جدیدی از بازی منتشر نشده است. علاوه بر این شایعه‌ها، خروج افراد کلیدی تیم توسعه‌دهنده‌ی بازی یکی از دلایل دیگری است که نگرانی طرفداران را بیش‌تر کرده است. ابتدا کریس اولون (نویسنده‌ی اصلی بازی) به خاطر اتهامات سو رفتار جنسی از تیم توسعه‌دهنده‌ی بازی اخراج شد و پس از آن هم چند عضو دیگر از تیم کناره‌گیری کردند.

اکنون نوبت به استعفای کارگردان هنری بازی یعنی پاول سلینجر رسیده است. هرچند احتمال دارد که بخشی اصلی کار او با این بازی تمام شده باشد و تصمیم گرفته باشد که مسیر جدیدی را در کارنامه‌ی هنری خود تجربه کند؛ هرچند خبر استعفای او که سال‌های زیادی در تکلند کار می‌کرده، احتمالاً‌ برای این استودیو خوشایند نخواهد بود اما به‌صورت کلی این قضیه گاهی در استودیوهای بزرگ و کوچک رخ می‌دهد.

اگرچه شواهد برای وضعیت این بازی نگران‌کننده است، اما تکلند دوباره‌ بیان کرده که با وضعیت بدی مواجه نیستند. آن‌ها هم در بیانیه‌ای در واکنش به این خبر اعلام کرده‌اند:

در رابطه با اخباری که مبنی بر خروج کارگردان هنری تکلند منتشر شده، می‌خواهیم به طرفداران این اطمینان را بدهیم که جایگاه و موقعیت کارگردان هنری در بازی Dying Light 2 مورد تهدید واقع نشده است و از نوامبر سال ۲۰۱۹ اریک کوشنو (Eric Cochonneau) عهده‌دار این سمت بوده است. از آن زمان، اریک این وظیفه‌ی را بر دوش داشته و او و تیمی که رهبری‌اش را بر عهده دارد، تلاش خود را برای ارائه بهترین تجربه‌ی ممکن برای بازیکنان انجام داده‌اند. پاول سلینجر که در این دو سال نویسنده و طراح داستان بازی بوده است، در سال ۲۰۲۰ تصمیم گرفته که فعالیت خود با شرکت تکلند را به پایان برساند و حرفه‌ی کاری خود را در جای دیگری دنبال کند. پاول بیشتر دوران حرفه‌ای کاری‌اش را در تکلند سپری کرده و او در کنار بسیاری در موفقیت مجموعه‌ بازی‌هایی نظیر Call of Juarez تأثیر فراوانی داشته است. او همچنین در بخش زیادی از Dying Light 2 هم نقش داشته و از ابتدای پروژه روی آن کار کرده بود. وظیفه‌ی او در بخش طراحی داستان و روایت بازی، از اکتبر ۲۰۲۰ به پیوتر شِمانک (Piotr Szymanek) سپرده شده است. به‌زودی اطلاعات هیجان‌انگیزی را از Dying Light 2 با شما به اشتراک می‌گذاریم.

این بازی قرار بود در سال ۲۰۲۰ عرضه شود اما عرضه‌ی آن با تأخیر مواجه شد و اکنون مشخص نیست که در چه تاریخی منتشر خواهد شد. هر این احتمال وجود دارد که بالاخره تکلند بازی را در ۲۰۲۱ منتشر کند.

