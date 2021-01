لیگ آو لجندز در سال ۲۰۲۰ حدود ۱.۷۵ میلیارد دلار درآمد داشته

وقتی صحبت از بازی‌های «موبا» (MOBA) می‌شود، بدون شک بازی «لیگ آو لجندز» (League of Legends) یکی از بهترین‌ها و محبوب‌ترین گزینه‌ها است. این بازی که در سال ۲۰۰۹ میلادی منتشر شد، در این سال‌ها به شهرت و محبوبیت فراوان و وصف‌نشدنی در میان جامعه‌ی گیمرها دست یافته است. با این وجود، حتی پس از گذشت یک دهه از عرضه‌، بازی لیگ آو لجندز همچنان سود و درآمد بسیاری برای شرکت Riot تولید می‌کند.

SuperData که همیشه درباره‌ی داده‌ها و آمار فروش بازی‌ها اطلاعات کاربردی و مفیدی منتشر می‌کند، در گزارش اخیر خود که برای سال ۲۰۲۰ میلادی نوشته شده است، اعلام کرده که بازی لیگ آو لجندز توانسته در سال ۲۰۲۰ چیزی حدود ۱.۷۵ میلیارد دلار درآمد داشته باشد.

طبق آمار SuperData، بازی لیگ آو لجندز تنها بازی رایگان غیر موبایلی است که توانسته به چنین سود و درآمد هنگفتی دست پیدا کند. این اثر توانسته پس از بازی Pokemon Go که حدود ۱.۹۲ میلیارد دلار درآمد داشته، در جایگاه ششم پردرآمدترین بازی‌های رایگان سال ۲۰۲۰ قرار بگیرد. آن‌ها عقیده دارند که عرضه‌ی بازی جدید Legends of Runeterra توسط شرکت Riot، نقش مهم و تأثیرگذاری در گسترش جهان لیگ آو لجندز گذاشته است.

اگرچه این سری بیش از یک دهه قدمت دارد اما همیشه در اوج ایستاده و جایگاه خاصی چه از نظر درآمد و چه از نظر شهرت در میان ورزش‌های الکترونیک (Esport) داشته است. این اثر از همان زمان عرضه‌اش تا به امروز موفق ظاهر شده است و توانسته از درآمد ۶۲۴ میلیون دلاری در سال ۲۰۱۳ به درآمد ۲.۱ میلیون دلاری در سال ۲۰۱۷ برسد. اگرچه در سال ۲۰۱۸ درآمد بازی با کاهش قابل‌توجهی مواجه شد و به ۱.۴ میلیارد دلار رسید، اما در سال ۲۰۱۹ دوباره این رقم به ۱.۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. با این وجود، می‌توان همچنان آینده‌ی روشنی را برای این بازی پرطرفدار انتظار داشته باشیم.

اگرچه این بیش‌ترین رکورد درآمد برای بازی لیگ آو لجندز نیست، اما با توجه به شرایط امسال و لغو و به عقب افتادن برخی از مسابقه‌های حرفه‌ای و قهرمانی این بازی در دوران همه‌گیری ویروس کرونا، می‌توان گفت که چنین آماری بسیار چشمگیر است. این آمار حتی می‌تواند منفعت‌هایی برای دیگر بازی رایگان معروف شرکت Riot یعنی Valorant داشته باشد.

شرکت Riot Games در گذشته نشان داده که اگر مخاطبان از بازی‌هایشان استقبال کنند، آن‌ها هم در درازمدت با عرضه‌ی محتوای بیشتر از بازی پشتیبانی خواهند کرد. آن‌ها نشان‌ داده‌اند که به‌خوبی سازوکار عرضه‌ی بازی‌های رایگان (free-to-play) را می‌دانند و آگاهی دارند که برای رسیدن موفقیت و سودآوری در این آثار باید چه تصمیم‌ها و چه کارهایی را انجام دهند.

