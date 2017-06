سازنده بازی Shadow of the Colossus لیست تغییرات مورد نظرش برای نسخه بازسازی این بازی را برای سونی ارسال کرده‌است. یکی از معارفه‌های جالب و عجیب E3 در کنفرانس سونی رخ داد؛ هنگامی که تیزری از نسخه بازسازی شده Shadow of the Colossus بر روی PS4 پخش شد. این بازی هنوز در مراحل ابتدایی توسعه […]

سازنده بازی Shadow of the Colossus لیست تغییرات مورد نظرش برای نسخه بازسازی این بازی را برای سونی ارسال کرده‌است.

یکی از معارفه‌های جالب و عجیب E3 در کنفرانس سونی رخ داد؛ هنگامی که تیزری از نسخه بازسازی شده Shadow of the Colossus بر روی PS4 پخش شد. این بازی هنوز در مراحل ابتدایی توسعه در استودیو Bluepoint قرار دارد. با وجود این که فومیتو اوئدا، سازنده این بازی در جریان بازسازی این بازی نقشی ندارد او تغییرات مورد نظرش برای نسخه بازسازی شده را در دسترس مسئولین سونی قرار داده‌است.

در مصاحبه با Eurogamer، اوئدا گفت که تغییرات مد نظرش را برای سونی ارسال کرده و این موارد را با آن‌ها در میان گذاشته‌است. هر چند که او مطمئن نیست از این که سونی به پیشنهاد‌ات او گوش بدهد و آن‌ها را اعامال کند.

در این گفت‌و‌گو که با کمک مترجمش انجام شد، اوئدا گفت:

من تمام نظراتم در خصوص بازی را برای آن‌ها (سونی) ارسال کرده‌ام. نمی‌دانم که بازی همانگونه که من دوست دارم خواهد بود یا نه. من می‌خواهم برخی چیز‌ها را تغییر بدهم اما مطمئن نیستم که این کار شدنی باشد.

نسخه بازسازی شده Shadow of the Colossus در سال ۲۰۱۸ عرضه خواهد شد و هنوز جزئیات دقیقی از ویژگی‌های این نسخه در دسترس قرار نگرفته است. نسخه اصلی این بازی توسط Team Ico. ساخته شده‌است و در حال حاضر توسط استودیو Bluepoint Games بازسازی می‌‌شود.

منبع متن: gamefa