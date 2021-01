سوییچ پرو احتمالا صفحه نمایش اولد و خروجی ۴K دارد

مدت زیادی است که انتظار داریم شرکت نینتندو نسخه‌ی جدیدتر و پیشرفته‌تری از کنسول سوییچ را معرفی کند که از ویژگی‌های گرافیکی بهتری بهره‌مند باشد. هرچند این اتفاق در سال ۲۰۲۰ رخ نداد اما به‌ نظر می‌رسد که همه‌چیز مهیای آن است که به‌زودی شاهد مدل جدیدی از نینتندو سوییچ با نام نینتندو سوییچ پرو یا به‌صورت کلی کنسول جدیدی از نینتندو باشیم. اکنون شایعه‌های جدیدی منتشرشده که جزییات جالبی را از این کنسول احتمالی اعلام کرده است.

این جزییات توسط کاربری به نام SciresM منتشر شده که در واکاوی داده‌ها شناخته‌شده است. او ادعا می‌کند که فریموری که با نام رمزی Aula دیده شده، در واقع اشاره‌ای به یک سخت‌افزار جدید دارد. بر اساس این گزارش، Aula از چیپ Mariko (Tegra X1+) SoC استفاده می‌کند که همان چیپی است که مشابه آن در نینتندو سوییچ لایت استفاده شده است.

هرچند این قضیه به‌تنهایی نشانگر ارتقا سیستم نیست، اما SciresM می‌گوید که این سیستم با سرعت کلاک بالاتری اجرا می‌شود. همچنین در این اطلاعات اشاره شده که این سخت‌افزار از چیپ Realtek هم بهره‌مند خواهد بود که در تبلیغاتش توانایی پشتیبانی از رزولوشن ۴K ذکر شده است. البته، این چیز عجیبی نیست و در گذشته هم گزارش‌هایی منتشر شده بود که در آن گفته شده بود که کنسول «سوییچ پرو» یا هر نامی که داشته باشد، از رزولوشن ۴K پشتیبانی خواهد کرد.

همچنین او در مورد بهبودهای سخت‌افزاری کنسول می‌گوید که مدل Aula قطعاً از یک صفحه‌ی نمایش OLED استفاده خواهد کرد. با این حال، او اشاره می‌کند که به ‌احتمال زیاد این صفحه‌نمایش رزولوشن بالاتری نخواهد داشت و در واقع پشتیبانی از حالت ۴K که در چیپ کنسول گنجانده شده، برای زمانی است که کنسول را در داک (بارانداز) قرار گیرد و آن را به تلویزیون وصل کنید. همچنین در کنار این‌ها، اعلام شده که این سخت‌افزار جدید به‌طور اساسی از سیستم خنک‌کننده بهتر و طول عمر باتری بالاتری بهره‌مند خواهد بود.

منابع مختلفی تاکنون از وجود چنین کنسولی خبر داده‌اند و اعلام کرده‌اند که نینتندو مدل جدید و بهتری از سوییچ را در سال ۲۰۲۱ منتشر خواهد کرد که توانایی اجرای برخی از بازی‌ها در رزولوشن ۴K را خواهد داشت. همچنین بر اساس یکی از گزارش‌هایی که سایت معتبر بلومبرگ در ماه سپتامبر منتشر کرده بود، اعلام شد که نینتندو به توسعه‌دهندگان گفته که آثار خود را برای پشتیبانی از ۴K در سخت‌افزار جدید بهینه‌سازی و آماده کنند.

در مصاحبه‌ی مفصلی که ماه گذشته Polygon با رئیس نینتندو آمریکا یعنی داگ باوزر انجام داد، اشاره‌ای به «سوییچ پرو» انجام شد که در پاسخ داگ باوزر اعلام کرد:

در حال حاضر و با مسیری که سپری می‌کنیم، تمرکز ما روی مدل‌های فعلی است. اول از همه، باید بگویم که ما همیشه به تکنولوژی نگاه می‌کنیم و تا آنجا که می‌دانیم، تکنولوژی مدام در حال تکامل و تغییر است. همیشه به آن توجه می‌کنیم و این نکته را بررسی می‌کنیم که چگونه می‌توانیم تجربه‌ی گیم‌پلی یک بازی را بهبود ببخشیم؟ چه این قضیه روی پلتفرم فعلی باشد و چه پلتفرم‌های بعدی، همیشه چنین رویکردی خواهیم داشت. با این وجود، همان‌طور که گفته شد، در چهارمین سال عرضه‌ی سوییچ، مسیر و تمرکز ما فعلاً روی نینتندو سوییچ و نینتندو سوییچ لایت بوده است و باور داریم که در حال تغییر مسیر دیگری در چرخه‌ی عمر کنسول‌ها هستیم.

معرفی مدل جدید و بهتری از سوییچ چندان عجیب نیست چراکه در گذشته هم نینتندو بارها علاقه‌ی خود را به ارائه‌ی مدل‌های مختلفی از کنسول‌های خود نشان داده است. این مورد به‌خصوص در کنسول‌های دستی نینتندو نظیر DS و ۳DS مشخص است. با این حال، عجیب است که نینتندو هنوز واکنشی به این شایعه‌ها نشان نداده است. آن‌ها در گذشته ثابت کرده‌اند که حتی در صورت صحت شایعه‌ای، معمولاً به انکار آن اقدام می‌کنند.

داگ باوزر اخیراً در مصاحبه‌ی خود اعلام کرده که نینتندو سوییچ به نیمه‌ی عمر خود رسیده و این در حالی است که فروش و عملکرد سالیانه‌ی سوییچ در ۲۰۲۰ فوق‌العاده بوده است و پیش‌بینی می‌شود که این روند – به‌ویژه با عرضه‌ی مدل جدید‌تر – در سال ۲۰۲۱ هم ادامه پیدا کند.

